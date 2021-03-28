Группа Go_A представила номер, с которым поедет на Евровидение (видео)

Артисты сохранили первоначальные защитные костюмы, но немного сократили песню, чтобы она соответствовала трехминутному формату конкурса.

Украинская группа Go_A впервые показала номер с песней "Шум", с которым в мае поведет на Евровидение-2021. Презентация состоялась на шоу "Липсинк баттл", которое транслировалось на телеканале "1+1".

Манера исполнения и танцы полностью соответствуют самой первой версии песни, которая была представлена в январе. Однако продолжительность композиции уменьшена до трех минут, поскольку именно столько длятся песни на музыкальном конкурсе.

[ + – ] Go_A презентует песню "Шум" в формате для Евровидения

Зрители в целом позитивно отреагировали на номер. За сутки видео Go_A "Шум" посмотрели более 12 тысяч человек. При этом 444 человека поставили лайк, а не понравился трек 44 пользователям.

Ранее Go_A презентовала обновленную версию песни "Шум" и новый клип на композицию. Артисты представили клип 9 марта в эфире UA:Першого.

Позже зоозащитники обвинили артистов в эксплуатации краснокнижной птицы в клипе для "Евровидения-2021".

Ранее Фокус узнал, как какие условия выставили музыкантам Go_A и как изменились условия проведения конкурса в связи с пандемией COVID-19.

Организаторы песенного конкурса "Евровидение-2021", который пройдет в мае в Роттердаме, сообщили, что его участники будут выступать вживую, однако допустят ли в зал зрителей, будет решено позже.

Напомним, Беларуси в этом году отказали в участии в Евровидении из-за политического "окраса" заявленной песни.