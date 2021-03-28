Гурт Go_A представив номер, з яким поїде на Євробачення (відео)
Артисти залишили початкові захисні костюми, але трохи скоротили пісню, щоб вона відповідала трихвилинному формату конкурсу.
Український гурт Go_A вперше показав номер з піснею "Шум", з яким у травні поїде на Євробачення-2021. Презентація відбулася на шоу "Ліпсінк баттл", яке транслювалося на телеканалі "1 + 1".
Манера виконання і танці повністю відповідають першій версії пісні, яка була представлена в січні. Однак тривалість композиції зменшена до трьох хвилин, оскільки саме стільки тривають пісні на музичному конкурсі.
Глядачі в цілому позитивно відреагували на номер. За добу відео Go_A "Шум" подивилися більше 12 тисяч чоловік. При цьому 444 людини поставили лайк, а не сподобався трек 44 користувачам.
Раніше Go_A презентувала оновлену версію пісні "Шум" і новий кліп на композицію. Артисти представили кліп 9 березня в ефірі UA: Першого.
Пізніше зоозахисники звинуватили артистів в експлуатації червонокнижною птиці в кліпі для "Євробачення-+2021".
Раніше Фокус дізнався, які умови виставили музикантам Go_A і як змінилися умови проведення конкурсу в зв'язку з пандемією COVID-19.
Організатори пісенного конкурсу "Євробачення-2021", який пройде в травні в Роттердамі, повідомили, що його учасники будуть виступати наживо, однак чи допустять в зал глядачів, буде вирішено пізніше.
Нагадаємо, Білорусі цього року відмовили в участі в Євробаченні через політичну "забарвлення" заявленої пісні.