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Продюсер "Пульса" и "Захара Беркута" Егор Олесов о том, как зацепить кино взрослых и детей

Константин Рылев
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продюсер Егор Олесов
Фото: Марина Брикимова | Деньги, творчество, смысл – Егор Олесов о трех китах продюсерского кино

Фокус поговорил с ведущим украинским продюсером Егором Олесовым о том, как сделать фильм, который полюбят и дети, и взрослые, знают ли что-то об украинском кино на Западе и у какого жанра лучшие перспективы развития.

Премьерная спортивная драма "Пульс" о судьбе паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук продолжает победное шествие на экранах страны, собрав немало положительных рецензий (на кino-teatr.ua и KINOafisha.ua индекс популярности картины 9,4 из 10).

За фильмом стоит команда талантливых создателей, но в первую очередь — Егор Олесов, наиболее успешный кинопродюсер Украины. Отечественную и зарубежную аудитории он завоевал фильмами разных жанров: "Незламна" (2015, военная драма об украинской советской снайперше Людмиле Павличенко), "Сторожевая застава" (2017, фэнтези), "Захар Беркут" (2019, исторический боевик), "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" (2018, анимация), "Цена правды" (2019, триллер), "Пульс", а в 2022 году готовится к выходу масштабный мультфильм "Мавка. Лесная песня".

"Украденную принцессу" показывали в более чем 50 странах. "Мавку" готовят к еще более глобальному рынку, в первую очередь — США.

Как ты начинал бизнес?

— Я учился в Театральном институте имени Карпенко-Карого на факультете кино и телевидения, занимался музыкой и всем, что связано со звуком. В итоге это увлечение переросло в бизнес. Вместе с партнерами мы создали одну из первых профессиональных студий звукозаписи в Украине — PTERODUCTIONSOUND. Занимались преимущественно рекламой, работали с шоу-бизнесом. В 2006 году мы первые запустили дубляж фильмов для кинотеатров на украинском языке, создав украинскую версию фильма "Тачки" от Disney. Впоследствии начали работать и в области видеопостпродакшена. PTERODUCTIONSOUND преобразовали в компанию Postmodern, которая, кроме прочего, начала производить компьютерную графику.

Истории о победах

Все твои фильмы несут импульс победителя, в том числе "Незламна", "Пульс". Их главные герои отнюдь не жертвы, чем часто грешит украинское артхаусное кино, они добиваются цели. Ты сознательно выбираешь такие сюжеты?

— Да, я считаю, что истории о победах очень важны. Нам всем нужна мотивация, чтобы меняться. В этом контексте мы ни в коем случае не говорим о прямой патриотической агитке. Важны честные человеческие истории, истории героев: о мечтах, преодолении, поиске счастья.

Чувствуется, что ты хорошо знаешь книжку "Тысячеликий герой" Джозефа Кэмпбелла, чьи выводы о структуре и создании мифологического героя использованы в "Звездных войнах", "Короле Льве", супергеройских сагах.

— В детстве одной из моих любимых книг были "Легенды и мифы древней Греции". Сейчас периодически читаю литературу о создании сценариев, продолжаю учиться в этом направлении. С локальными супергероями у нас все непросто ввиду жанровой специфики и бюджетов. Но в той же "Сторожевой заставе" мы позиционировали трех былинных богатырей — Илью Муромца, Алешу Поповича (Олешко) и Добрыню Никитича как первых украинских супергероев. Это здорово сработало. Особенно аудитории запомнился Олешко в исполнении Романа Луцкого, думаю, в том числе из-за юмора.

"Есть в "Незламной" эпизод, когда Павличенко общается с Элеонорой Рузвельт. И та видит спину Люды в шрамах от осколков. Элеонора приобняла Люду как дочь. Это сильная и трогательная сценаʼ

Вообще, юмор — важная составляющая практически любого жанра. Это отличный инструмент, чтобы подключить аудиторию, позволить ей проявить эмпатию к героям.

Несмотря на жанр спортивной драмы, немного юмора есть и в "Пульсе". Честно говоря, мне хотелось его даже больше, но какие-то вещи пришлось урезать. В драме "Незламна" тоже хватает юмора, например, в сценках с Одессой, где мы подчеркивали весь местный колорит.

Ты все продумываешь в сценарии? Какие нюансы работы над байопиком?

— Стараюсь максимально участвовать. Сценарий — это основа, фундамент. Бывает, конечно, смотришь собранный фильм и думаешь: тут надо было дожать ту или иную деталь.

Важно
Победоносное кино. Рецензия на фильм "Пульс" — об украинской чемпионке, потерявшей зрение
Победоносное кино. Рецензия на фильм "Пульс" — об украинской чемпионке, потерявшей зрение

Байопики снимать непросто, так как есть рамки. С одной стороны, реальная личность и ее история, с другой — драматургия. Эти вещи при создании сценария надо грамотно состыковать. Например, мы ­понимали, что в плане драматургии главной героине в "Пульсе" нужно добавить еще больше препятствий, повысить ставки и ценность ее победы, усилив последствия от ее травмы. Но если бы мы так сделали, то в жизни медкомиссия не допустила бы ее к соревнованиям.

кадр из фильма Сторожевая застава
ПЕРВОЕ ФЭНТЕЗИ. В "Сторожевой заставе" немало внимания уделялось визуальным эффектам

Работая над байопиками, нужно брать яркие события из биографии главного героя как опорные точки и нанизывать на них интересные детали. При этом важно исследовать, работать с консультантами и архивами.

Какие для тебя самые эмоциональные сцены?

— В "Незламной" — например, в эпизоде, когда главная героиня Людмила Павличенко общается с Элеонорой Рузвельт. Первая леди США, случайно увидев иссеченную шрамами спину Люды, приобнимает ее, как дочь. Это сильная и трогательная сцена, потому что на уровне символов мы понимаем, насколько тогда западный мир отличался от советского. Эта сцена — связка к другой, когда гибнет любимый мужчина Павличенко, закрыв ее своим телом и защитив от минометного огня. Там они бегут по цветущему саду под огнем противника. Эту сцену еще более эмоциональной делает трек "Океана Ельзи".

кадр из фильма Пульс
ИСТОРИЯ ЧЕМПИОНКИ. Спортивная драма "Пульс" — первый украинский по-настоящему мотивационный фильм

В "Пульсе" отмечу эпизод, когда Оксана Ботурчук готовится к своему рекордному забегу в Пекине и тренер ей говорит: "Представь, что ты находишься на своем стадионе". И мы видим кадры ее родного стадиона и все этапы ее пути к победе. Это решение придумал оператор Юрий Король. Сцена пробирает зрителей до мурашек.

Покорение Китая

На сегодня самый большой коммерческий успех — у украинского мульт­фильма "Украденная принцесса". Его показали в 50 странах. При бюджете $3,7 млн кассовые сборы — около $8 млн.

— Да, помимо успешной мировой дистрибуции "Принцесса" установила локальный рекорд, собрав в Украине 36 млн грн. Это первый отечественный полнометражный фильм, вышедший на больших экранах в Китае.

"Истории о победах нужны. Мы не говорим о патриотической агитке. Важны истории героев — об их мечтах, преодолении, поиске счастья"

"Принцесса" неплохо прошла в Европе. В Румынии, например, мы по сборам обогнали даже "Паддингтона-2". Но, к сожалению, мы не вышли в кинопрокат на некоторых больших европейских территориях — во Франции, Германии, Италии. Промо во Франции, чтобы фильм вышел в прокат, в разы дороже, чем, например, в Польше. Дистрибьюторы не готовы рисковать, потому на этих территориях мы выходили на ТВ и платформах. Опять же, это первый украинский фильм с такой широкой кинопрокатной дистрибуцией на международном рынке. Многие к нам присматривались.

Есть ли у западных партнеров вопросы к нашим сценариям?

— В целом мы довольны кейсом "Принцессы", но вопросы в хорошем смысле есть всегда. Без них не будет развития. Первая важная составляющая — история. Вторая — творческая и техническая реализации. У анимации универсальный язык и практически неограниченные возможности, история должна быть понятной. Здесь можно визуализировать все без ограничений, но важно понимать аудиторию, с которой ты работаешь, и тренды. Возьмем оскароносный мульт­фильм "Душа" (2020). С одной стороны, сложные темы — загробный мир, самореализация, вдохновение, призвание и т. д., но эту историю с удовольствием смотрят и дети.

Принцип многоуровневости

А что дожимали на "Украденной принцессе" американские скрипт-доктора?

— Они помогали сделать выбор там, где наша команда сомневалась. Плюс их экспертиза со стороны. Это особенно важно с точки зрения восприятия нашего продукта западной аудиторией. "Принцесса" — приключенческая, комедийная лав-стори. В своем жанре сценарий сделан хорошо, и поскольку это первый такой проект, мы придерживались классических, можно сказать диснеевских, канонов жанра.

"Бренд украинского кино со своим характерным почерком только формируется. Но уровень наших фильмов за последние пять-семь лет стал намного выше"

На примере этого проекта мы показали миру, что в Украине могут делать достойную анимацию, не хуже топовых европейских или канадских студий. Хочется расти дальше, делать более глубокие истории. При этом мы прекрасно понимаем, что технологически и творчески приходится конкурировать с крупными американскими студиями с их многомиллионными бюджетами.

Один из главных принципов построения истории в анимации для широкой аудитории — много­уровневость. Это помогает привлечь к анимационному фильму детей, подростков и взрослых. Логика следующая: для детей работают простые шутки, яркие и необычные зверьки, которые делают что-нибудь чудное. Поэтому в "Мавке" я придумал Котожаба. Его нет в мифологии, но детям он нравится. Подростки, в свою очередь, ценят приключения и экшен, а для взрослых нужны сложная драматургия, любовные взаимоотношения и юмор с подтекстом.

кадр из мультфильма Мавка Лесная песня
ФЕЯ-КРАСАВИЦА. Мультфильм "Мавка. Лесная песня" делается с прицелом на десятки стран, включая Китай и США

"Мавка" — это лав-стори с экологическим подтекстом. Есть два разных мира — леса и людей. Есть парень и девушка, каждый из них принадлежит своему миру. Эти миры конфликтуют. Но любовь не остановить. То есть в основе — тема Ромео и Джульетты. А на что смотреть трех- и семилетним зрителям? Вот тут на помощь и приходят сказочные персонажи, шутки, приключения.

Важно
Аристократ украинского кино. Роман Балаян — о новом фильме, харизме Вакарчука и советских звездах
Аристократ украинского кино. Роман Балаян — о новом фильме, харизме Вакарчука и советских звездах

Помимо развлечения через контекст мы должны транслировать важные смыслы. Это должно присутствовать даже в комедии.

В идеале продюсеру нужно найти правильный баланс между тремя китами коммерческого кино — деньгами, творчеством и смыслом.

США падут под напором ­"Мавки"?

— Посмотрим. Сейчас идут активные переговоры. Кое-какие договоры подписаны. Наша дистрибуция коммуницирует с разными мировыми прокатчиками и топовыми платформами. Мир после ковида изменился, такие платформы, как Netflix, наращивают анимационный контент, семейные мультфильмы показывают хорошие цифры, и это для нас открывает возможности. Конечно, хочется увидеть свой анимационный продукт с красной буквой N и выйти в формате originals.

Какие жанры сейчас наиболее перспективны?

— Если говорить о локальном рынке, то это комедии или качественные байопики. Для международного рынка — хорроры. Думаю, что у этого направления неплохие перспективы с точки зрения экспорта, ведь язык страха максимально универсальный. Плюс в этом жанре можно работать с небольшим бюджетом.

Продюсер Егор Олесов - фото
ДОЖАТЬ ЭМОЦИИ. Продюсер Егор Олесов считает, что нужно брать реальные истории и дожимать их с точки зрения драматургии

Если снимать на английском, то несложно привезти к нам несколько англоговорящих актеров и снять в лесу или в одной локации крепкую историю.

Чудовище должно быть?

— У хоррора много поджанров: с чудовищами, психологические, с маньяками, с паранормальными явлениями и т. д. Главное — крутая оригинальная история. Есть такой американский продюсер — Джейсон Блум. У него классная концепция: он поставил себе цель искать супер­идеи, недорогие в реализации, и снимать несколько проектов одновременно. Один из трех-пяти обязательно становился суперхитом. Например, один из его фильмов, "Паранормальное явление", при невероятно низких затратах на производство собрал много миллионов.

кадр из фильма Захар Беркут
КОЛЛАБОРАЦИЯ С АМЕРИКОЙ. В "Захаре Беркуте" на главные роли впервые пригласили ведущих западных актеров

Хорроры тебя привлекают как продюсера или как художника?

— В первую очередь продюсерская история. Хоррор нужно так проектировать, чтобы потом максимально продавать по всему миру. Я пока не верю в сугубо локальные хорроры, заточенные под конкретную территорию. Хоррор в Украине не соберет такую кассу, как комедия. Надо понимать, что аудитория хоррора довольно узкая, но она есть в любой стране и фильм может распространяться по планете, — вот в чем выигрышность этого жанра.

На Западе уже есть такое понятие как "украинское кино"?

— Думаю, что бренд украинского кино со своим характерным почерком только формируется. Но уровень наших фильмов за последние пять-семь лет стал намного выше.