Продюсер "Пульса" и "Захара Беркута" Егор Олесов о том, как зацепить кино взрослых и детей

Фокус поговорил с ведущим украинским продюсером Егором Олесовым о том, как сделать фильм, который полюбят и дети, и взрослые, знают ли что-то об украинском кино на Западе и у какого жанра лучшие перспективы развития.

Премьерная спортивная драма "Пульс" о судьбе паралимпийской чемпионки Оксаны Ботурчук продолжает победное шествие на экранах страны, собрав немало положительных рецензий (на кino-teatr.ua и KINOafisha.ua индекс популярности картины 9,4 из 10).

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За фильмом стоит команда талантливых создателей, но в первую очередь — Егор Олесов, наиболее успешный кинопродюсер Украины. Отечественную и зарубежную аудитории он завоевал фильмами разных жанров: "Незламна" (2015, военная драма об украинской советской снайперше Людмиле Павличенко), "Сторожевая застава" (2017, фэнтези), "Захар Беркут" (2019, исторический боевик), "Украденная принцесса: Руслан и Людмила" (2018, анимация), "Цена правды" (2019, триллер), "Пульс", а в 2022 году готовится к выходу масштабный мультфильм "Мавка. Лесная песня".

"Украденную принцессу" показывали в более чем 50 странах. "Мавку" готовят к еще более глобальному рынку, в первую очередь — США.

Как ты начинал бизнес?

— Я учился в Театральном институте имени Карпенко-Карого на факультете кино и телевидения, занимался музыкой и всем, что связано со звуком. В итоге это увлечение переросло в бизнес. Вместе с партнерами мы создали одну из первых профессиональных студий звукозаписи в Украине — PTERODUCTIONSOUND. Занимались преимущественно рекламой, работали с шоу-бизнесом. В 2006 году мы первые запустили дубляж фильмов для кинотеатров на украинском языке, создав украинскую версию фильма "Тачки" от Disney. Впоследствии начали работать и в области видеопостпродакшена. PTERODUCTIONSOUND преобразовали в компанию Postmodern, которая, кроме прочего, начала производить компьютерную графику.

Истории о победах

Все твои фильмы несут импульс победителя, в том числе "Незламна", "Пульс". Их главные герои отнюдь не жертвы, чем часто грешит украинское артхаусное кино, они добиваются цели. Ты сознательно выбираешь такие сюжеты?

— Да, я считаю, что истории о победах очень важны. Нам всем нужна мотивация, чтобы меняться. В этом контексте мы ни в коем случае не говорим о прямой патриотической агитке. Важны честные человеческие истории, истории героев: о мечтах, преодолении, поиске счастья.

Чувствуется, что ты хорошо знаешь книжку "Тысячеликий герой" Джозефа Кэмпбелла, чьи выводы о структуре и создании мифологического героя использованы в "Звездных войнах", "Короле Льве", супергеройских сагах.

— В детстве одной из моих любимых книг были "Легенды и мифы древней Греции". Сейчас периодически читаю литературу о создании сценариев, продолжаю учиться в этом направлении. С локальными супергероями у нас все непросто ввиду жанровой специфики и бюджетов. Но в той же "Сторожевой заставе" мы позиционировали трех былинных богатырей — Илью Муромца, Алешу Поповича (Олешко) и Добрыню Никитича как первых украинских супергероев. Это здорово сработало. Особенно аудитории запомнился Олешко в исполнении Романа Луцкого, думаю, в том числе из-за юмора.

"Есть в "Незламной" эпизод, когда Павличенко общается с Элеонорой Рузвельт. И та видит спину Люды в шрамах от осколков. Элеонора приобняла Люду как дочь. Это сильная и трогательная сценаʼ

Вообще, юмор — важная составляющая практически любого жанра. Это отличный инструмент, чтобы подключить аудиторию, позволить ей проявить эмпатию к героям.

Несмотря на жанр спортивной драмы, немного юмора есть и в "Пульсе". Честно говоря, мне хотелось его даже больше, но какие-то вещи пришлось урезать. В драме "Незламна" тоже хватает юмора, например, в сценках с Одессой, где мы подчеркивали весь местный колорит.

Ты все продумываешь в сценарии? Какие нюансы работы над байопиком?

— Стараюсь максимально участвовать. Сценарий — это основа, фундамент. Бывает, конечно, смотришь собранный фильм и думаешь: тут надо было дожать ту или иную деталь.

Важно

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Байопики снимать непросто, так как есть рамки. С одной стороны, реальная личность и ее история, с другой — драматургия. Эти вещи при создании сценария надо грамотно состыковать. Например, мы ­понимали, что в плане драматургии главной героине в "Пульсе" нужно добавить еще больше препятствий, повысить ставки и ценность ее победы, усилив последствия от ее травмы. Но если бы мы так сделали, то в жизни медкомиссия не допустила бы ее к соревнованиям.

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Работая над байопиками, нужно брать яркие события из биографии главного героя как опорные точки и нанизывать на них интересные детали. При этом важно исследовать, работать с консультантами и архивами.

Какие для тебя самые эмоциональные сцены?

— В "Незламной" — например, в эпизоде, когда главная героиня Людмила Павличенко общается с Элеонорой Рузвельт. Первая леди США, случайно увидев иссеченную шрамами спину Люды, приобнимает ее, как дочь. Это сильная и трогательная сцена, потому что на уровне символов мы понимаем, насколько тогда западный мир отличался от советского. Эта сцена — связка к другой, когда гибнет любимый мужчина Павличенко, закрыв ее своим телом и защитив от минометного огня. Там они бегут по цветущему саду под огнем противника. Эту сцену еще более эмоциональной делает трек "Океана Ельзи".

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В "Пульсе" отмечу эпизод, когда Оксана Ботурчук готовится к своему рекордному забегу в Пекине и тренер ей говорит: "Представь, что ты находишься на своем стадионе". И мы видим кадры ее родного стадиона и все этапы ее пути к победе. Это решение придумал оператор Юрий Король. Сцена пробирает зрителей до мурашек.

Покорение Китая

На сегодня самый большой коммерческий успех — у украинского мульт­фильма "Украденная принцесса". Его показали в 50 странах. При бюджете $3,7 млн кассовые сборы — около $8 млн.

— Да, помимо успешной мировой дистрибуции "Принцесса" установила локальный рекорд, собрав в Украине 36 млн грн. Это первый отечественный полнометражный фильм, вышедший на больших экранах в Китае.

"Истории о победах нужны. Мы не говорим о патриотической агитке. Важны истории героев — об их мечтах, преодолении, поиске счастья"

"Принцесса" неплохо прошла в Европе. В Румынии, например, мы по сборам обогнали даже "Паддингтона-2". Но, к сожалению, мы не вышли в кинопрокат на некоторых больших европейских территориях — во Франции, Германии, Италии. Промо во Франции, чтобы фильм вышел в прокат, в разы дороже, чем, например, в Польше. Дистрибьюторы не готовы рисковать, потому на этих территориях мы выходили на ТВ и платформах. Опять же, это первый украинский фильм с такой широкой кинопрокатной дистрибуцией на международном рынке. Многие к нам присматривались.

Есть ли у западных партнеров вопросы к нашим сценариям?

— В целом мы довольны кейсом "Принцессы", но вопросы в хорошем смысле есть всегда. Без них не будет развития. Первая важная составляющая — история. Вторая — творческая и техническая реализации. У анимации универсальный язык и практически неограниченные возможности, история должна быть понятной. Здесь можно визуализировать все без ограничений, но важно понимать аудиторию, с которой ты работаешь, и тренды. Возьмем оскароносный мульт­фильм "Душа" (2020). С одной стороны, сложные темы — загробный мир, самореализация, вдохновение, призвание и т. д., но эту историю с удовольствием смотрят и дети.

Принцип многоуровневости

А что дожимали на "Украденной принцессе" американские скрипт-доктора?

— Они помогали сделать выбор там, где наша команда сомневалась. Плюс их экспертиза со стороны. Это особенно важно с точки зрения восприятия нашего продукта западной аудиторией. "Принцесса" — приключенческая, комедийная лав-стори. В своем жанре сценарий сделан хорошо, и поскольку это первый такой проект, мы придерживались классических, можно сказать диснеевских, канонов жанра.

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На примере этого проекта мы показали миру, что в Украине могут делать достойную анимацию, не хуже топовых европейских или канадских студий. Хочется расти дальше, делать более глубокие истории. При этом мы прекрасно понимаем, что технологически и творчески приходится конкурировать с крупными американскими студиями с их многомиллионными бюджетами.

Один из главных принципов построения истории в анимации для широкой аудитории — много­уровневость. Это помогает привлечь к анимационному фильму детей, подростков и взрослых. Логика следующая: для детей работают простые шутки, яркие и необычные зверьки, которые делают что-нибудь чудное. Поэтому в "Мавке" я придумал Котожаба. Его нет в мифологии, но детям он нравится. Подростки, в свою очередь, ценят приключения и экшен, а для взрослых нужны сложная драматургия, любовные взаимоотношения и юмор с подтекстом.

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"Мавка" — это лав-стори с экологическим подтекстом. Есть два разных мира — леса и людей. Есть парень и девушка, каждый из них принадлежит своему миру. Эти миры конфликтуют. Но любовь не остановить. То есть в основе — тема Ромео и Джульетты. А на что смотреть трех- и семилетним зрителям? Вот тут на помощь и приходят сказочные персонажи, шутки, приключения.

Важно

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Помимо развлечения через контекст мы должны транслировать важные смыслы. Это должно присутствовать даже в комедии.

В идеале продюсеру нужно найти правильный баланс между тремя китами коммерческого кино — деньгами, творчеством и смыслом.

США падут под напором ­"Мавки"?

— Посмотрим. Сейчас идут активные переговоры. Кое-какие договоры подписаны. Наша дистрибуция коммуницирует с разными мировыми прокатчиками и топовыми платформами. Мир после ковида изменился, такие платформы, как Netflix, наращивают анимационный контент, семейные мультфильмы показывают хорошие цифры, и это для нас открывает возможности. Конечно, хочется увидеть свой анимационный продукт с красной буквой N и выйти в формате originals.

Какие жанры сейчас наиболее перспективны?

— Если говорить о локальном рынке, то это комедии или качественные байопики. Для международного рынка — хорроры. Думаю, что у этого направления неплохие перспективы с точки зрения экспорта, ведь язык страха максимально универсальный. Плюс в этом жанре можно работать с небольшим бюджетом.

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Если снимать на английском, то несложно привезти к нам несколько англоговорящих актеров и снять в лесу или в одной локации крепкую историю.

Чудовище должно быть?

— У хоррора много поджанров: с чудовищами, психологические, с маньяками, с паранормальными явлениями и т. д. Главное — крутая оригинальная история. Есть такой американский продюсер — Джейсон Блум. У него классная концепция: он поставил себе цель искать супер­идеи, недорогие в реализации, и снимать несколько проектов одновременно. Один из трех-пяти обязательно становился суперхитом. Например, один из его фильмов, "Паранормальное явление", при невероятно низких затратах на производство собрал много миллионов.

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Хорроры тебя привлекают как продюсера или как художника?

— В первую очередь продюсерская история. Хоррор нужно так проектировать, чтобы потом максимально продавать по всему миру. Я пока не верю в сугубо локальные хорроры, заточенные под конкретную территорию. Хоррор в Украине не соберет такую кассу, как комедия. Надо понимать, что аудитория хоррора довольно узкая, но она есть в любой стране и фильм может распространяться по планете, — вот в чем выигрышность этого жанра.

На Западе уже есть такое понятие как "украинское кино"?

— Думаю, что бренд украинского кино со своим характерным почерком только формируется. Но уровень наших фильмов за последние пять-семь лет стал намного выше.