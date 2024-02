"Боб Марли: Одна любовь". Фильм, о том, как культовый музыкант сумел остановить войну

Фильм о Бобе Марли полностью переворачивает общепринятое представление о короле регги и его музыке.

Почему "Боб Марли: Одна любовь" – это превосходный байопик? Потому что он отвечает на три вопроса любого классного биографического фильма. Кто на самом деле Боб Марли? Что он сделал? Как это изменило реальность? Зрители на rotten tomatoes картине щедро дали 92% – абсолютный восторг, а критики — всего 42%. Фокус объяснит этот парадокс и почему картина полностью переворачивает общепринятые представления о короле регги.

Ямайский стиль регги, с 1970-х годов растворился в поп-музыке и у всех сегодня ассоциируется с расслабляюще-отдыхательной музыкой, которая вызывает в воображении море, солнце и пляжный бар с широким ассортиментом коктейлей. Частенько сквозь этот пляжный набор сквозит и антивоенный пафос, как у нашей украинский группы 5'Nizza, которая исповедует этот стиль.

Все мы так же слышали хит Boney M. "No Woman No Cry" ("Нет, женщина, не плачь"), который непосредственно является песней Боба Марли. А более ранний хит группы "Rivers of Babylon" – тоже ямайская песня авторства местной регги-группы The Melodians, написанной на текст библейских псалмов, которая была превращена в диско-шлягер. Как видите, в стиле регги была как лирическая, так и религиозная сторона.

Музыкант-пророк с британскими корнями

Судя по фильму, на Ямайке Боба Марли воспринимали не только как поп-звезду, но и как пророка растафаринства. Это религиозное движение возникло в 1930-е годы на Ямайке вокруг культа императора Эфиопии Хайле Селассие I, до коронации известного как рас Тафари Маконнен: отсюда – растафари: рас – князь, Тафари – имя. Приверженцы Хайле считают его воплощением Бога (Джа). А Джа – это сокращенное прочтение имени Бога-Отца Яхфе из Библии. На Ямайке, как и в Эфиопии распространено православное христианство. Мать и жена Боба Марли были православными христианками.

Как связаны Ямайка и Эфиопия? Большинство ямайцев – потомки африканцев, которых британские колонизаторы триста лет перевозили на Карибы в качестве рабов для сахарных плантаций. До 1962 года Ямайка была британской колонией. Так вот первая неожиданная линия фильма – это то, что отец Марли был англичанином – британским генералом Норвалом Марли, который служил на Ямайке управляющим плантациями. Родственники Норвала заставили его расстаться с темнокожей женой – красивой певицей Седелией, которая была на 40 лет его моложе. Они поженились, когда ей было 18. Однако Норвал помогал жене (официально они продолжали состоять в браке) и сыну материально. Норвал умер, когда Бобу было 10 лет. К тому времени будущий король регги жил в домишке в Тренчтауне – в криминальном квартале столицы Ямайки – Кингстона.

В фильме за маленьким чернокожим мальчиком на фоне горящих плантаций на лошади скачет надсмотрщик. Он нагоняет ребенка. Мальчик останавливается, поворачивается и смотрит на мужчину большими перепуганными глазами. Надсмотрщик наклоняется и… подхватывает ребенка, усаживая его к себе на седло – это отец и Боб. Эта сцена представлена как видение или сон Марли. Так, что с происхождением короля регги все непросто.

Большая политика

Вторая линия. Пророк растафарианства и музыкант Боб Марли (британский актер Кингсли Бен-Адир) быстро вырос в настолько масштабную фигуру, что премьер-министр Ямайки попросил его в 1976 году дать концерт, чтобы попытаться примирить на нем власть и оппозицию. На Ямайке две крупные партии — правая Лейбористская и левая социалистическая Национальная Народная. Они чередовались у власти. Обе нанимали бандитов для воздействия на партийных противников и "неправильных" избирателей. Вооруженный конфликт вел страну к гражданской войне.

Боб дал премьеру согласие. Картина начинается с того, что накануне этого выступления в дом музыканта ворвались трое бандитов и выстрелами ранили его жену и менеджера: Боб отделался ожогами от пуль на руке и груди. Артист не отменил свое выступление, но вместо одной песни, как обещал, пел полтора часа. Однако скоро уехал с Ямайки в Лондон – записывать новый альбом.

Третья линия – трогательные отношения Боба с женой Ритой (Лашана Линч). Она для него была всем. Не смотря на то, что на Ямайке он завел параллельно с браком не одну любовницу. У Риты своих было несколько детей, но и детей Марли от чужих женщин, она тоже признавала. Она была его настоящая муза. Без нее он не мог творить – она пела в вокальном женском трио в его группе. В фильме ее мудрость и красота завораживает.

Кадр из фильма "Боб Марли: Одна любовь". В центре вокального трио - Рита Марли

Четвертая линия – творчества. Авторы показывают, как создавался в Лондоне третий альбом певца "Exodus" ("Выход"), который вышел 3 июня 1977 и стал мировой сенсацией, а Боба Марли он сделал планетарной звездой. Записал его Боб вместе со своей группой The Wailers. Кстати, название команды "Плакальщики" тоже несло религиозный намек. "В Библии предостаточно мест, где все плачут и рыдают", — объяснял Марли мотив названия группы в интервью 1974 года. Но все-таки в его музыке гораздо больше света, чем слез.

Поскольку Марли считал, что главное в альбоме не его собственное прославление, а религиозное послание "любви и единства", он настоял на минималистическом оформлении обложки пластинки. Все это рассказано в ленте драйвово и интересно.

Пятая – антипафосная. Марли его звездный статус не помешал ему быть втянутым в Лондоне в местные уличные беспорядки и даже (случайно) загреметь в тюрьму. К этому приключению он отнесся с изрядной долей юмора. Тоже касается его увлечение футболом: музыка музыкой, а погонять с пацанами группы мяч – святое.

Шестая – тема его болезни. У него обнаружилась агрессивная форма рака кожи на большом пальце ноги в июле 1977. Он долго думал, что это просто ушиб от футбола, который плохо заживает, поэтому долго наплевательски относился к черному пятну под ногтем. А после оглашения диагноза не решился на удаление пальца: растафарианство не одобряло радикальное хирургическое вмешательство. Позднее он занялся экстенсивным методом лечения болезни (диета) в Германии, которое не привело к успеху.

Возьмитесь за руки, друзья

Седьмая – концерт примирения. Марли — звезда, к которой на поклон приехали в Лондон криминальные ямайские авторитеты, служившие политическим силам – даже бандиты уже опасались масштаба гражданской войны в стране. Он их послал, но позднее передумал. И в 1978 году организовал концерт-фестиваль "One Love", который на Западе получил название "Вудсток Третьего мира".

Кульминацией фильма стало это выступление Марли. Поскольку везде описаны эти исторические факты, то можно поведать – на сцене он сделал неожиданную штуку: во время исполнения хита Jammin’ вдруг сказал в микрофон: "Я не умею говорить, но, надеюсь, вы меня поймете. Не могли бы мы увидеть на сцене лично мистера Майкла Мэнли и мистера Эдварда Сиага. Чтобы показать людям, что мы справимся, мы объединимся…"

И на подмостки были вынуждены подняться обалдевшие премьер-министр Ямайки Мэнли – лидер левых, и лидер правой оппозиции – Сиага. Боб заставил их пожать друг другу руки под рев публики. Безусловно это – исторический момент, не имеющий аналогов.

Обычно пишут, что Марли "почти" остановил гражданскую войну, потому, что вооруженные столкновения еще продолжались, но все-таки ему удалось снизить накал противостояния. Люди уже помнили рукопожатие двух противоборствующих лидеров.

Восьмая линия – это крутая поэзия его песен, которая идет на экране письменным переводом. Например, очень образная строчка: "Когда все перестанут замечать цвет кожи, как цвет глаз – война прекратится!" А в его знаменитой песне "Sun is shining" ("Солнце сияет") есть такие красивые строки: Когда утро и появляется радуга, я хочу чтобы ты знал – я тоже радуга: я здесь чтобы спасти тебя. Я хочу, чтобы ты знал, где я. Мы поднимем головы и воздадим хвалы Джа".

Девятая линия – это внятная цель картины. Режиссеру Рейнальдо Маркусу Грину и продюсеру Зигги Марли (старшему сыну певца) удалось главное – передать суть выдающегося певца. Когда Марли поет, то в зале действительно через его музыку чувствуешь нечто, что почти заставляет плакать. Это "что-то" берет за сердце. В фильме он говорит об этом как о "послании Джа любви, единения и мира". А затем (цитата) "посланием становится сам посланник".

Можно прогнозировать, что байопик будет успешен. Как был мегапопулярен фильм о Фредди Меркьюри "Богемская рапсодия", который продюсировали музыканты Queen: при бюджете $ 52 млн лента насобирала в прокате почти миллиард. Фокус писал об этом фильме, совершенно неожиданно раскрывшем феномен Меркьюри, как религиозного автора, исполняющего рок-проповеди. В жизни все это было неочевидно. Но на тех же rotten tomates критики дали "Рапсодии" всего 60 % (при том, что исполнитель главной роли Рами Малек получил "Оскар"), а от зрителей зато — 85 %. Почему такой разрыв? Критики ждали чего-то "жаренного" и "острого" – уж больно пестрая биография была у лидера Queen, насыщенная скандальными внешними проявлениями. Но авторы сосредоточились на трех вопросах, указанных выше. И – зацепили зрителя.

Думаем, фильм "Боб Марли: Одна любовь" ждет подобная судьба. Кстати, в картине множество любопытных нюансов, из-за которых ее хочется посмотреть еще раз.