Плохие костюмы, Борн с ПТСР и дельфины: заслуживает ли внимания скандальная "Одиссея" Нолана

Главный вопрос — стоит ли смотреть "Одиссею" Нолана. Ну, чтобы составить собственное мнение — да. Но если кто-то ожидает чего-то очень скандального, слишком эпического или совершенно нового взгляда на произведение Гомера, то здесь этого нет.

Первая проблема заключается в том, что Кристофер Нолан убедил себя, что он гений, и поэтому критики смотрят на его фильмы через призму этой "гениальности" и ищут в них скрытый смысл. Другие мнения как будто и не имеют права на существование, даже если это мнение целой оскорблённой страны, с культурным наследием которой решили свободно поиграть. Далее возможны спойлеры, поэтому будьте осторожны.

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Трейлер фильма "Одиссея"

Если отбросить яркий образ Нолана, то остается некая экранизация "Одиссеи" уровня "Приключений Геркулеса" и "Войны богов: бессмертные", только без юмора и красивых костюмов Эйко Ишиоки. В центре внимания — Одиссей, но не хитроумный, порой надменный и жестокий герой Гомера, царь Итаки, который спорил с богами, а Джейсон Борн в исполнении Мэтта Деймона, который с ПТСР и грязными руками долго и утомительно будет пытаться вернуться домой. Режиссер лишил его хитроумности и оправдывает каждый его поступок, ведь самые отвратительные моменты Нолан просто решил не показывать, а душевные переживания Одиссея Нолана не отражаются на его лице — для этого ему выделили отдельного персонажа.

Любителей греческих мифов можно успокоить: в фильме показали Калипсо и Цирцею, сирен, которых вы не увидите в тумане, и немного перекошенного циклопа. Но больше всего вас поразят странные робо-гиганты в стальных доспехах, которые, видимо, должны были изображать лестригонов. Создается ощущение, что их вставили в тот момент, когда режиссер вспомнил, что у него все-таки экранизация эпического произведения, а ничего эпического за половину фильма так и не произошло. Поражают корабли, которые подозрительно напоминают драккары викингов и постоянно меняют свое количество (такое впечатление, что Нолан просто перепутал эпизоды). Но личный "Оскар" достается неназванному лысому и харизматичному бородачу, который будет постоянно попадаться вам на глаза даже в те моменты, когда вы этого не ожидаете.

Особенно ожесточенные споры разгорались по поводу Люпиты Нионго в роли Елены Прекрасной и Эллиота Пейджа в роли Ахилла, но не стоит из-за этого переживать.

Ахилла в фильме нет, а Пейдж вообще оказался едва ли не самой яркой звездой этой экранизации. Его Синону дали время, чтобы он пережил трагедию, а Эллиот использовал свой талант, чтобы зрители поверили в его драму.

Елену показывают всего несколько минут, тем более что половину этого скупо отведенного времени она играет свою сестру Клитемнестру, а на роль древних греков Нолан собрал такую пеструю компанию в таких странных костюмах (то есть всех, кроме греков), что Нионго выглядит совершенно органично. Интересно, что даже ее экранный муж не верит в то, что за ней послали бы тысячу кораблей, как писал Гомер. Нолан довольно свободно обращается с женскими персонажами: они измождены и слабы, служат фоном для мужчин и Деймона лично, но проявить себя смогла лишь Энн Хэтэуэй и только в тех рамках, которые ей позволило бережно сохраненное голливудскими пластическими хирургами лицо, да и из-за этого тоже не стоит переживать, ведь ваше внимание будет приковано к главному: костюмам.

Наряды критиковали еще до премьеры, но на деле все оказалось еще хуже. Создается впечатление, что художники по костюмам прошли с протянутой рукой по складам "Викингов" и "Игры престолов" — складам, где было много штанов (Нолан маниакально одевает в штаны своих древних греков) и в секонд-хендах. Кому костюмов не хватило — тех замотали в грязные и чистые тряпки. Если кому-то из условных греков посчастливилось остаться без штанов, как того требует история, то им выдали меховые плащи, которые они не снимают все три часа. Калипсо выдали сетку. Единственный, для кого постарались, — это Агамемнон, роль которого исполнил Бенни Сафди, режиссер и актер, уже снимавшийся в "Оппенгеймере". Его лицо зрителям не покажут, но его шлем с золотым хребтом, как самую симпатичную вещь в фильме, будут вам постоянно демонстрировать в трейлерах, на плакатах и стаканчиках для попкорна. Он действительно похож на Бэтмена, он действительно выглядит странно, ваш глаз будет дергаться даже в те моменты, когда вы будете пытаться оправдать этот очень плохо сделанный доспех и плохо прописанного персонажа "режиссерским видением".

Костюмы Телемаха тоже впечатляют, особенно два финальных: здесь костюмеры вспомнили о не затронутой Гомером эпохе Возрождения и об экокоже. Костюмный хаос ужасно отвлекает от того, что пытается сказать режиссер, потому что у него нет единой идеи — просто куча тряпья из разных эпох, которую выдавали актерам в рандомном порядке и запрещали снимать даже тогда, когда это нужно было сделать. Троянцам повезло чуть больше: они бегают в фантазийных белых доспехах, но это просто безликая и немногочисленная толпа, которая быстро гибнет в плохо поставленных батальных сценах, пока на их фоне Одиссей-Борн переживает "драму".

Режиссерская работа не впечатляет, как и выбор локаций: здесь много пляжей, грязных лачуг и дворцов эконом-класса, которые обставили тем, что нашли, когда все деньги ушли на пленку IMAX. Через полтора часа становится ясно, что и персонажей подбирали довольно экономно — некоторые лица уже начинаешь узнавать, так часто они появляются на экране, и речь идет не о главных героях.

Из положительного: Нолан всё же вернул своего Одиссея-Борна домой, пусть и не так, как это описывал Гомер. В фильме есть красивые пейзажи: когда у "драккара" выпрыгивали дельфины, это успели снять и вставить в картину. Тем, кто считает, что Нолан все же "гений", — понравится. Те, кто надеялся увидеть по-настоящему скандальный и эпический фильм, поймут, что скандалы были интереснее.

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