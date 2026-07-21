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Плохие костюмы, Борн с ПТСР и дельфины: заслуживает ли внимания скандальная "Одиссея" Нолана

Фильм Кристофера Нолана вызвал в Греции настолько грандиозный скандал и столь бурные дискуссии в соцсетях, что это нужно было увидеть собственными глазами. Три часа тянулись бесконечно долго, пока Мэтт Деймон никак не мог добраться до Итаки. Гораздо дольше, чем рассчитывал Гомер.

Дарья Бережная
Дарья Бережная
Редактор новостей
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"Одиссея" Нолана
Кадр из фильма "Одиссея" | Фото: Rotten Tomatoes

Главный вопрос — стоит ли смотреть "Одиссею" Нолана. Ну, чтобы составить собственное мнение — да. Но если кто-то ожидает чего-то очень скандального, слишком эпического или совершенно нового взгляда на произведение Гомера, то здесь этого нет.

Первая проблема заключается в том, что Кристофер Нолан убедил себя, что он гений, и поэтому критики смотрят на его фильмы через призму этой "гениальности" и ищут в них скрытый смысл. Другие мнения как будто и не имеют права на существование, даже если это мнение целой оскорблённой страны, с культурным наследием которой решили свободно поиграть. Далее возможны спойлеры, поэтому будьте осторожны.

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Трейлер фильма "Одиссея"

Если отбросить яркий образ Нолана, то остается некая экранизация "Одиссеи" уровня "Приключений Геркулеса" и "Войны богов: бессмертные", только без юмора и красивых костюмов Эйко Ишиоки. В центре внимания — Одиссей, но не хитроумный, порой надменный и жестокий герой Гомера, царь Итаки, который спорил с богами, а Джейсон Борн в исполнении Мэтта Деймона, который с ПТСР и грязными руками долго и утомительно будет пытаться вернуться домой. Режиссер лишил его хитроумности и оправдывает каждый его поступок, ведь самые отвратительные моменты Нолан просто решил не показывать, а душевные переживания Одиссея Нолана не отражаются на его лице — для этого ему выделили отдельного персонажа.

Любителей греческих мифов можно успокоить: в фильме показали Калипсо и Цирцею, сирен, которых вы не увидите в тумане, и немного перекошенного циклопа. Но больше всего вас поразят странные робо-гиганты в стальных доспехах, которые, видимо, должны были изображать лестригонов. Создается ощущение, что их вставили в тот момент, когда режиссер вспомнил, что у него все-таки экранизация эпического произведения, а ничего эпического за половину фильма так и не произошло. Поражают корабли, которые подозрительно напоминают драккары викингов и постоянно меняют свое количество (такое впечатление, что Нолан просто перепутал эпизоды). Но личный "Оскар" достается неназванному лысому и харизматичному бородачу, который будет постоянно попадаться вам на глаза даже в те моменты, когда вы этого не ожидаете.

Особенно ожесточенные споры разгорались по поводу Люпиты Нионго в роли Елены Прекрасной и Эллиота Пейджа в роли Ахилла, но не стоит из-за этого переживать.

Ахилла в фильме нет, а Пейдж вообще оказался едва ли не самой яркой звездой этой экранизации. Его Синону дали время, чтобы он пережил трагедию, а Эллиот использовал свой талант, чтобы зрители поверили в его драму.

Елену показывают всего несколько минут, тем более что половину этого скупо отведенного времени она играет свою сестру Клитемнестру, а на роль древних греков Нолан собрал такую пеструю компанию в таких странных костюмах (то есть всех, кроме греков), что Нионго выглядит совершенно органично. Интересно, что даже ее экранный муж не верит в то, что за ней послали бы тысячу кораблей, как писал Гомер. Нолан довольно свободно обращается с женскими персонажами: они измождены и слабы, служат фоном для мужчин и Деймона лично, но проявить себя смогла лишь Энн Хэтэуэй и только в тех рамках, которые ей позволило бережно сохраненное голливудскими пластическими хирургами лицо, да и из-за этого тоже не стоит переживать, ведь ваше внимание будет приковано к главному: костюмам.

Наряды критиковали еще до премьеры, но на деле все оказалось еще хуже. Создается впечатление, что художники по костюмам прошли с протянутой рукой по складам "Викингов" и "Игры престолов" — складам, где было много штанов (Нолан маниакально одевает в штаны своих древних греков) и в секонд-хендах. Кому костюмов не хватило — тех замотали в грязные и чистые тряпки. Если кому-то из условных греков посчастливилось остаться без штанов, как того требует история, то им выдали меховые плащи, которые они не снимают все три часа. Калипсо выдали сетку. Единственный, для кого постарались, — это Агамемнон, роль которого исполнил Бенни Сафди, режиссер и актер, уже снимавшийся в "Оппенгеймере". Его лицо зрителям не покажут, но его шлем с золотым хребтом, как самую симпатичную вещь в фильме, будут вам постоянно демонстрировать в трейлерах, на плакатах и стаканчиках для попкорна. Он действительно похож на Бэтмена, он действительно выглядит странно, ваш глаз будет дергаться даже в те моменты, когда вы будете пытаться оправдать этот очень плохо сделанный доспех и плохо прописанного персонажа "режиссерским видением".

Костюмы Телемаха тоже впечатляют, особенно два финальных: здесь костюмеры вспомнили о не затронутой Гомером эпохе Возрождения и об экокоже. Костюмный хаос ужасно отвлекает от того, что пытается сказать режиссер, потому что у него нет единой идеи — просто куча тряпья из разных эпох, которую выдавали актерам в рандомном порядке и запрещали снимать даже тогда, когда это нужно было сделать. Троянцам повезло чуть больше: они бегают в фантазийных белых доспехах, но это просто безликая и немногочисленная толпа, которая быстро гибнет в плохо поставленных батальных сценах, пока на их фоне Одиссей-Борн переживает "драму".

Режиссерская работа не впечатляет, как и выбор локаций: здесь много пляжей, грязных лачуг и дворцов эконом-класса, которые обставили тем, что нашли, когда все деньги ушли на пленку IMAX. Через полтора часа становится ясно, что и персонажей подбирали довольно экономно — некоторые лица уже начинаешь узнавать, так часто они появляются на экране, и речь идет не о главных героях.

Из положительного: Нолан всё же вернул своего Одиссея-Борна домой, пусть и не так, как это описывал Гомер. В фильме есть красивые пейзажи: когда у "драккара" выпрыгивали дельфины, это успели снять и вставить в картину. Тем, кто считает, что Нолан все же "гений", — понравится. Те, кто надеялся увидеть по-настоящему скандальный и эпический фильм, поймут, что скандалы были интереснее.

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