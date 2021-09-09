YouTube на тропе войны. Как Украина собирается использовать видеоплатформу против РФ

Украина активно включилась в процесс урегулирования работы BigTech, заявляя о необходимости открытия представительств. Фокус выяснил, зачем на самом деле нужны офисы YouTube и других техно-компаний в нашей стране.

Урегулирование работы социальных платформ — обычная мировая практика. Однако после того, как министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что собирается обсудить с компанией Google возможность открытия представительства YouTube в Украине, у многих возник возник вопрос: а не собираются ли власти заняться цензурой? Фокус опросил ряд экспертов, чтобы узнать, какие цели преследуют украинские политики и готово ли наше общество к тому, что контролировать работу крупных соцсетей будет наше государство.

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Чего хочет Минцифры

Михаил Федоров, находясь в составе украинской делегации, сопровождающей президента Зеленского в поездке в Вашингтон, отметил, что намерен встретиться с главами корпораций Google и Apple. В комментарии телеканалу "Дом" он пояснил, что с топ-менеджментом Google собирается обсудить планы развития деятельности этой компании в Украине. И акцентировал: "Мы очень хотим, чтобы отдельное представительство Google и YouTube появилось в Украине. Мне кажется, в условиях российской агрессии нам нужно, чтобы контент модерировался в Украине". Министр подчеркнул, как важно, чтобы "не российские офисы модерировали украинский контент", а это делали "специалисты, проживающие в Украине и понимающие, какой поток дезинформации идет из России".

Важно

Тотальная цензура. Зачем Украине реестр запрещенных сайтов и чем он опасен

Глава Независимого медийного совета Антонина Черевко в комментарии Фокусу отметила, что ряд правительств европейских стран на законодательном уровне требует от социальных медиа открытия представительств или наличия официального представителя в стране. Например, это законодательно урегулировано в Германии и Австрии. Так что такое взаимодействие властей и соцсетей — набирающая популярность международная практика, которой следует и наша страна.

[ + – ] Украине выгодно размещение офиса YouTube, как в имиджевом, так и в финансовом плане Фото: Getty Images

Зачем Украине представительство YouTube

Телеком-эксперт Александр Глущенко считает, что наличие офисов таких компаний, как Apple или Google в Украине — это своего рода маркер для других техно-корпораций, демонстрирующий, что с нашей страной стоит работать. Более того, наличие офиса даст возможность решать проблемы внутри государства, что ускорит многие процессы и сделает сотрудничество более эффективным.

"Нам не придется писать письма в головной офис в США и месяцами дожидаться ответа", — говорит специалист.

Вероятно, есть и еще один плюс. Согласно закону №466, если иностранная компания располагает так называемым "местом эффективного управления на территории Украины", то она признается налогоплательщиком в нашей стране, а это значит, что она будет платить налоги в казну. Но даже если иностранная компания не является резидентом, она все равно обязана будет платить НДС по ставке 20%, согласно закону о внесении изменений в Налоговый кодекс, связанных с поставкой электронных услуг физическим лицам (его еще называют законом о "налоге на Google"). Закон определяет процесс регистрации компании-нерезидента в качестве налогоплательщика, устанавливает базу, сроки уплаты налога, представления налоговой отчетности, порядок обжалования решений регулятора. Подробнее о документе Фокус писал тут.

Еще один гипотетический плюс: создание новых рабочих мест.

[ + – ] Представительство YouTube - это новые рабочие места Фото: pexels.com

Зачем BigTech-корпорациям размещать офис YouTube в Украине

Украине выгодно размещение офиса YouTube, как в имиджевом, так и в финансовом плане. Но зачем это корпорации Google, которой принадлежит YouTube? Эксперт по кибербезопасности Андрей Баранович указал на то, что видеохостинг "и так уже тут, вопрос только в том, видит ли он выгоду в сотрудничестве с правительством".

"Выгода для YouTube может быть только в том, чтобы показать как платформа борется с дезинформацией", — полагает Андрей. Он также считает, что Google готов до определенной степени выполнять "национальные хотелки", но склоняется ко мнению, что в данном случае все ограничится разговорами.

"Но если Google примет предложение, то это, скорее, скажет о том, насколько техно-гигант ценит украинский рынок", — подчеркивает Баранович.

Антонина Черевко считает, что в данном случае вопрос о "выгоде" работы транснациональной техно-компании в Украине вообще не стоит. По ее мнению, таковы "общие тенденции регулирования технологических компаний и социальных сетей, которые, скорее всего, будут углубляться везде, не только в Украине". Как пояснила эксперт, Украина переживает по поводу российских каналов дезинформации и пропаганды, а ЕС, например, — из-за так называемого "террористического контента" или языка ненависти, однако желание иметь хоть какое-то влияние на онлайн-монополию техно-гигантов разделяют многие страны.

[ + – ] Наличие офиса YouTube ускорит все рабочие процессы, в том числе и модерацию Фото: Открытые источники

Как офис YouTube в Украине сможет модерировать российский контент

YouTube не блокирует каналы или отдельные ролики по чьей-либо просьбе. Компания принимает такие решения самостоятельно в рамках правил и при условии, что автор канала нарушил чьи-то авторские права, либо разместил контент, нарушающий правила сообщества. Ознакомиться с этими правилами вы можете по ссылке.

Александр Глущенко рассказал, что есть "демократичный метод, когда канал (или отдельный ролик) помечается специальной геометкой". Как пояснил телеком-эксперт, в таком случае контент не транслируется на определенные территории, но зрителям остального мира он доступен для просмотра. К примеру, таким образом были заблокированы каналы, принадлежащие телеканалам "112 Украина", ZIK и NewsOne, попавшим под санкции президента Зеленского в феврале 2021 года. При переходе на них пользователи видят уведомление "Этот канал недоступен в вашей стране". Причиной блокировки cтала "юридическая жалоба от правительства" (англ. — legal complaint from your government), которую в головной офис видеохостинга направил Минкульт. Основанием для подачи жалобы стало решение СНБО Украины о санкциях против телеканалов "NewsOne", "ZIK", "112 Украина", подписанных президентом, с просьбой закрыть их страницы на YouTube. Согласно правилам самой компании, контент по просьбе государств блокируется, если государство предоставляет соответствующий документ — решение суда. Но так же в правилах сказано, что компания проверяет "…законность всех входящих документов". Вероятно, решение СНБО было признанно законным.

Глущенко в такой модерации контента не видит "ничего криминального" и говорит, что такой же инструмент можно применить и по отношению к приложениям, содержащим российский контент.

"При этом ничего не нужно будет блокировать, удалять или запрещать: просто контент с украинских IP-адресов нельзя будет просмотреть, но в любых других странах — можно. Это вполне демократичный способ", — рассуждает эксперт.

[ + – ] Контент с украинских IP-адресов нельзя будет просмотреть, но в любых других странах — можно Фото: pexels.com

Можно ли считать цензурой модерацию контента в YouTube и других соцсетях

Как было сказано в начале, министр Федоров аргументировал свою инициативу тем, что "в условиях российской агрессии нужно, чтобы контент модерировался в Украине". Журналист Сергей Антоненко считает, что такие пожелания соответствуют "российскому сценарию". Как известно, Роскомнадзор буквально заваливает американские BigTech-компании просьбами заблокировать тот или иной контент и/или приложения. Особенно госрегулятор активничает в преддверии выборов в РФ, пытаясь уговорить Google и Apple заблокировать приложение "Навальный", благодаря которому команда оппозиционера хочет провести "умное голосование" ("умное голосование" — стратегия направленная на консолидацию голосов за любого сильного кандидата, оппозиционного к кандидатам из правящей партии "Единая Россия". — Ред.). Согласно мнению Антоненко, украинские власти хотят не только международного партнерства, но и доступа к инструментам для того, чтобы "блокировать всех неугодных и слышать только одну похвалу".

Андрей Баранович тоже критически высказывается относительно инициативы министра модерировать российский контент, приведя в пример взаимоотношения видеоплатформы с Пакистаном.

"Я не думаю, что с помощью корпоративно-государственной цензуры можно эффективно противодействовать дезинформации или агрессии. К примеру, в Пакистане, ни запрет YouTube, ни согласие "корпорации добра" локализовать пакистанский офис не привело ни к выигрышу одной из сторон, ни к мирному урегулированию", — говорит эксперт.

[ + – ] В странах Европы люди предпочитают, чтобы государства регулировали деятельность BigTech

Стоит помнить, что модерация контента всегда проводилась BigTech-компаниями по их усмотрению, часто на основе непрозрачных политик, и ничьего мнения они даже не спрашивали. Однако после ряда скандалов, связанных с влиянием соцсетей на итоги выборов и разжиганием ненависти на религиозной и национальной почве, государства все более склоняются к тому, чтобы иметь большую возможность регулировать то, как социальные сети модерируют контент.

Причин этому несколько и они достаточно просты и логичны:

частные компании, в отличие от демократически избранных органов национальной власти, по сути не подотчетны и не контролируемы обществами, в которых они оперируют и зарабатывают деньги;

частные компании сами устанавливали политики модерации контента, обычно исходя из собственных представлений о том "что такое хорошо и что такое плохо", а не из международных стандартов в сфере свободы слова, и долгое время этих политик даже не было в публичном доступе;

принимая решение о модерации контента самостоятельно, компании действовали непрозрачно, при этом и сейчас далеко не всегда понятно каким образом можно оспаривать такие решения.

Как пояснила нам Антонина Черевко, демократические государства, в отличие от частных корпораций, подотчетны собственным гражданам и несут перед ними определенную ответственность. И, как показывает практика, граждане европейских стран вовсе не склонны доверять реализацию и защиту своих прав корпорациям (как-то право на свободу выражения мнений и защиту персональных данных), поэтому более четкие государственные требования к BigTech воспринимаются вполне адекватно, особенно в том, что касается усиления подотчетности и прозрачности таких компаний. Вопрос только в том, какой именно госорган будет уполномочен составлять и предоставлять "список нежелательных каналов". Телеком-эксперт Александр Глущенко полагает, что это может быть либо Минцифры, либо Минкульт.

"Они могут между собой решить, у кого из них больше полномочий в данном вопросе. Либо же Верховная Рада сможет наделить одно из ведомств такими полномочиями", — сказал специалист.

И напоследок: не стоит забывать и об одном немаловажном аспекте — геополитическом. Со следующего года в РФ вступит в силу закон, обязывающий интернет-компании, платформы которых посещают не менее 500 тыс. пользователей из РФ, открывать свои представительства на территории страны. Если Украина к тому времени не добьется определенной "субъектности" в своих отношениях с социальными сетями, то она рискует попасть в "цифровую зависимость" от РФ, где из-за уязвимости местных офисов международных интернет-компаний русскоязычный контент будет модерироваться так, как того требует Кремль, и возможно, не только на территории РФ, а и в других странах региона (ведь определенное "нео-колониальное" мышление этих компаний уже давно нам знакомо).

Рекомендуем также ознакомиться с нашим материалом об опасной инициативе СНБО создать в Украине так называемый "реестр запрещенных сайтов".