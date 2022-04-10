Победить "Чебурнет": почему США хотят отменить санкции против телеком-компаний РФ

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Недавно российские СМИ оживились, публикуя материалы под радостными заголовками о том, что США снимут санкции с компаний, поставляющих оборудование и софт для телеком-компаний, обслуживающих гражданскую инфраструктуру. Можно ли считать "зрадой" такой шаг навстречу "простым россиянам" со стороны американского правительства? Давайте разберемся.

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На сайте Белого Дома вышла публикация по итогам брифинга от 6 апреля 2022 года, в которой сказано о необходимости поддержать те секторы, которые осуществляют "гуманитарную деятельность".

"По мере того, как мы продолжаем ужесточать наши санкции… против России за ее жестокую войну против Украины, мы подтверждаем нашу приверженность исключению основных гуманитарных… видов деятельности, которые приносят пользу российскому народу и людям во всем мире: обеспечение доступности основных продуктов питания и сельскохозяйственных товаров, обеспечение доступа к лекарствам и медицинскому оборудованию, а также обеспечение телекоммуникационных услуг для поддержки потока информации и доступа к Интернету, который открывает перед россиянами всесторонние перспективы", — говорится в документе и отмечается, что "эти виды деятельности не являются целью наших усилий, и американские и западные компании могут продолжать работать в этих секторах в России".

Буквально в тот же день Управление по контролю за иностранными активами (Office of Foreign Assets Control, — OFAC) публикует документ, снимающий санкции с российских телеком-компаний, работающих в гражданском секторе.

"За исключением случаев, предусмотренных в пункте (c) настоящей генеральной лицензии, экспорт или реэкспорт, продажа или поставка, прямо или косвенно, из Соединенных Штатов или американскими лицами, где бы они ни находились, в Российскую Федерацию услуг, программного обеспечения, оборудования или технологий, обеспечивающих обмен сообщениями через Интернет, такими как обмен мгновенными сообщениями, видеоконференции, чаты и электронная почта, социальные сети, обмен фотографиями, фильмами и документами, просмотр веб-страниц, ведение блогов, веб-хостинг и услуги регистрации доменных имен,.. разрешены".

СМИ РФ с гордостью сообщили, что никаких проблем со связью в России больше не предвидится, и что Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей по связи и информационно-коммуникационным технологиям теперь может спать спокойно и не волноваться о том, что к августу 2022 года системы мобильных операторов и интернет-провайдеров дружно и сильно начнут сбоить.

Понимая, что многие украинцы такой шаг со стороны Белого Дома могут воспринять как "зраду", учитывая, что многие высокотехнологичные компании заявили о сворачивании деятельности на территории страны-агрессора, а теперь получили возможность на ее территорию вернуться, я попытаюсь объяснить, почему американцы вдруг решили "пожалеть" народ России, и какие выгоды может из этого извлечь Украина.

Почему США решили снять санкции с телеком-сферы для гражданских

Следует понимать, что США, помогая нам, все равно действуют в своих интересах. Они понимают, что ушедшие с российского рынка компании потеряли часть доходов, с которых платились налоги в госбюджет. Также крупные корпорации имеют сильное лобби, поэтому вполне могли пролоббировать решение включить телеком-услуги в список гуманитарных, наравне с поставкой медикаментов или продуктов питания.

Зачем правительству США помогать простым россиянам

Этими действиями правительство США демонстрирует народу России, что воюет не с ним, а с путинским режимом (поймут ли этот месседж сами россияне — большой вопрос).

Также Белый Дом покажет, как он помог избежать больших проблем с мобильной связью и Интернетом. А проблема эта действительно масштабная — российские операторы сообщили, что от 70% до 90% сетей зависят от программно-аппаратных продуктов американских и европейских компаний, и если прекратить это оборудование обслуживать должным образом, то через 4-6 месяцев многие клиенты просто останутся без доступа к связи. Существует и другой риск: если российские компании начнут закупать оборудование в КНР, то наверняка будут переплачивать в 2 или 3 раза, следственно связь для граждан значительно подорожает.

Если данные месседжи будут грамотно сформулированы и прокоммуницированы, жители РФ эти жесты поймут и оценят.

Как снятие санкций против РФ поможет сохранить мир между США и Китаем

Или такой сценарий: КНР закупает американское оборудование якобы для себя, но перепродает его втридорога РФ. Вроде бы все в выигрыше, но США придется либо закрыть на это глаза, либо вводить санкции уже против больших китайских компаний, глубоко интегрированных в мировую экономику. В последнем случае, КНР может изменить свою нейтральную до сих пор позицию и принять сторону России, а это уже плохо и для Америки, и для Украины. Да и санкции против китайских корпораций могут настолько серьезно повлиять на мировую экономику, и последствия будут непредсказуемы.

Почему США и всему цивилизованному миру не выгодно, чтобы РФ была отрезана от Глобальной сети

Мы видим, как Россия пытается запустить свой "суверенный" Интернет, блокирует американские соцсети, угрожает Google. Всему цивилизованному миру, и Украине, невыгодно, чтобы РФ полностью сепарировалась от Глобальной сети, потому что в таком случае Кремль сможет вести свою пропаганду на полную мощь, лишая россиян возможности получать информацию извне и тем самым делая невозможными протестные настроения внутри страны. В таком случае о взрыве общественного мнения в РФ (а следовательно и подрыва устоев режима) не может быть и речи. Понимая это и то, что мы должны выиграть информационную войну, Белый Дом прямо указывает, что жители России должны иметь доступ к альтернативной информации.

Пользуясь случаем, США могут установить слежку за спецслужбами РФ

Существует риск, что россияне начнут использовать технологии, которые им продолжат поставлять американские компании ввиду отмены санкций, не по назначению, т.е. не для нужд "гражданских" операторов, а для обеспечения работы критически важной инфраструктуры, снабжающей связью силовиков, ВПК, госаппарат и т.п. Но ведь американцы понимают, что такой риск существует, поэтому они либо сделают так, что вновь поставляемые "железо" и ПО будут неприменимы к критической инфраструктуре, либо установят свои "закладки", чтобы иметь возможность шпионить за "товарищем майором".

Вот так я вижу эту ситуацию — вроде бы "зрада", но на самом деле не исключена "перемога".