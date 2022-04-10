Перемогти "Чебурнет": чому США хочуть скасувати санкції проти телеком-компаній РФ

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Нещодавно російські ЗМІ пожвавилися, публікуючи матеріали під радісними заголовками про те, що США знімуть санкції з компаній, що постачають обладнання та софт для телеком-компаній, які обслуговують цивільну інфраструктуру. Чи можна вважати "зрадою" такий крок назустріч "простим росіянам" з боку американського уряду? Давайте розберемося.

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На сайті Білого Дому вийшла публікація за підсумками брифінгу від 6 квітня 2022 року, в якій йдеться про необхідність підтримати ті сектори, які провадять "гуманітарну діяльність".

"У міру того, як ми продовжуємо посилювати наші санкції... проти Росії за її жорстоку війну проти України, ми підтверджуємо нашу відданість виключенню основних гуманітарних... видів діяльності, які приносять користь російському народу та людям у всьому світі: забезпечення доступності основних продуктів харчування та сільськогосподарських товарів, забезпечення доступу до ліків та медичного обладнання, а також забезпечення телекомунікаційних послуг для підтримки потоку інформації та доступу до Інтернету, який відкриває перед росіянами всебічні перспективи", — йдеться у документі та наголошується, що "ці види діяльності не є метою наших зусиль, і американські та західні компанії можуть продовжувати працювати у цих секторах у Росії".

Буквально того ж дня Управління контролю за іноземними активами (Office of Foreign Assets Control, — OFAC) публікує документ, який знімає санкції з російських телеком-компаній, що працюють у цивільному секторі.

"За винятком випадків, передбачених у пункті (c) цієї генеральної ліцензії, експорт або реекспорт, продаж або постачання, прямо чи опосередковано, зі Сполучених Штатів або американськими особами, де б вони не знаходилися, до Російської Федерації послуг, програмного забезпечення, обладнання або технологій, що забезпечують обмін повідомленнями через Інтернет, такими як обмін миттєвими повідомленнями, відеоконференції, чати та електронна пошта, соціальні мережі, обмін фотографіями, фільмами та документами, перегляд вебсторінок, ведення блогів, вебхостинг та послуги реєстрації доменних імен,.. дозволені".

ЗМІ РФ з гордістю повідомили, що жодних проблем зі зв'язком у Росії більше не передбачається, і що Комісія Російського союзу промисловців та підприємців зі зв'язку та інформаційно-комунікаційних технологій тепер може спати спокійно і не хвилюватися про те, що до серпня 2022 року системи мобільних операторів та інтернет-провайдерів дружно і сильно почнуть збоїти

Розуміючи, що багато українців такий крок з боку Білого Дому можуть сприйняти як "зраду" з огляду на те, що багато високотехнологічних компаній заявили про згортання діяльності на території країни-агресора, а тепер отримали можливість на її територію повернутися, я спробую пояснити, чому американці раптом вирішили "пошкодувати" народ Росії, і які вигоди може з цього отримати Україна.

Чому США вирішили зняти санкції з телеком-сфери для цивільних

Варто розуміти, що, допомагаючи нам, все одно діють у своїх інтересах. Вони розуміють, що компанії, які пішли з російського ринку, втратили частину доходів, з яких платилися податки в держбюджет. Також великі корпорації мають сильне лобі, тому цілком могли пролобіювати рішення включити телеком-послуги до списку гуманітарних, нарівні з постачанням медикаментів чи продуктів харчування.

Навіщо уряду США допомагати простим росіянам

Цими діями уряд США демонструє народу Росії, що воює не з ним, а з путінським режимом (чи зрозуміють цей меседж самі росіяни — велике питання).

Також Білий Дім покаже, як він допоміг уникнути великих проблем із мобільним зв'язком та Інтернетом. А проблема ця справді масштабна — російські оператори повідомили, що від 70% до 90% мереж залежать від програмно-апаратних продуктів американських та європейських компаній, і якщо припинити це обладнання обслуговувати належним чином, через 4-6 місяців багато клієнтів просто залишаться без доступу до зв'язку. Існує й інший ризик: якщо російські компанії почнуть закуповувати обладнання в КНР, то, напевно, переплачуватимуть у 2 або 3 рази, тому зв'язок для громадян значно подорожчає.

Якщо дані меседжі будуть грамотно сформульовані та прокомуніковані, жителі РФ ці жести зрозуміють та оцінять.

Як зняття санкцій проти РФ допоможе зберегти мир між США та Китаєм

Або такий сценарій: КНР закуповує американське обладнання нібито для себе, але перепродує його втридорога РФ. Начебто всі у виграші, але США доведеться або закрити на це очі, або вводити санкції проти великих китайських компаній, глибоко інтегрованих у світову економіку. В останньому випадку КНР може змінити свою нейтральну досі позицію та прийняти бік Росії, а це вже погано і для Америки, і для України. Та й санкції проти китайських корпорацій можуть настільки серйозно вплинути на світову економіку і наслідки будуть непередбачувані.

Чому США та всьому цивілізованому світу не вигідно, щоб РФ була відрізана від Глобальної мережі

Ми бачимо, як Росія намагається запустити свій "суверенний" Інтернет, блокує американські соцмережі, погрожує Google. Всьому цивілізованому світу, і Україні, невигідно, щоб РФ повністю сепарувалася від Глобальної мережі, тому що в такому разі Кремль зможе вести свою пропаганду на повну міць, позбавляючи росіян можливості отримувати інформацію ззовні і тим самим унеможливлюючи протестні настрої всередині країни. У такому разі про вибух суспільної думки в РФ (а отже, і підриву засад режиму) не може бути й мови. Розуміючи це й те, що ми маємо виграти інформаційну війну, Білий Дім прямо вказує, що жителі Росії повинні мати доступ до альтернативної інформації.

Користуючись нагодою, США можуть встановити стеження за спецслужбами РФ

Існує ризик, що росіяни почнуть використовувати технології, які продовжать постачати американські компанії через скасування санкцій, за призначенням, тобто не для потреб "цивільних" операторів, а для забезпечення роботи критично важливої інфраструктури, що забезпечує зв'язком силовиків, ВПК, держапарат тощо. Але ж американці розуміють, що такий ризик існує, тому вони або зроблять так, що "залізо" і ПЗ, що знову поставлятимуться, будуть незастосовні до критичної інфраструктури, або встановлять свої "закладки", щоб мати можливість шпигувати за "товаришем майором".

Отак я бачу цю ситуацію — начебто "зрада", але насправді не виключена "перемога".