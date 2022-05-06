Угроза нацбезопасности: Белый дом поручил разработать защиту от квантовых компьютеров

Джо Байден потребовал, чтобы к 2035 году критически важную инфраструктуру США обезопасили с помощью надежных криптографических средств.

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Официальный Белый дом опасается тех возможностей, которыми обладают квантовые компьютеры в сфере криптографии. В этой связи чиновники предлагают разработать новые средства криптографической защиты. Белый дом изложил меры в новом меморандуме, посвященном национальной безопасности страны.

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В документе администрация президента Джозефа Байдена прямо заявляет, что хочет сделать США лидером в области квантовых вычислений, но опасается угрозы взлома и перехвата зашифрованных данных. Белый дом планирует к 2035 году внедрить системы криптограграфического шифрования, устойчивые перед квантовыми компьютерами, чтобы максимально снизить риск утечки данных.

"Любая цифровая система, которая использует существующие общедоступные стандарты криптографии с открытым ключом или планирует перейти на такую ​​криптографию, может быть уязвима для атаки со стороны криптоаналитически релевантного квантового компьютера", — отмечается в документе, подписанном президентом Байденом.

Мощных квантовых компьютеров, способных взломать шифрование данных с открытым ключом пока не существует, но если таковые все же появятся, то будут представлять угрозу для национальной безопасности, в том числе для финансового сектора и хранения конфиденциальной информации. Сроки запуска таких устройств пока неизвестны, но меры, объявленные Белым домом, уже охватывают все отрасли экономики США, использующие шифрование. Среди них упоминаются контрразведка и целенаправленный экспортный контроль.

Администрация уже определила требования и ключевые даты для федеральных агентств. В частности, Национальному институту стандартов и технологий (NIST) и Агентству национальной безопасности (АНБ) поручили к 2024 году разработать базовые стандарты квантово-устойчивой криптографии. В ближайшие три месяца Минторг США и NIST обязаны создать рабочую группу, включив в нее представителей промышленности, критической инфраструктуры и других экспертов.

В течение года главы всех агентств Федеральной гражданской исполнительной власти США должны определить системы, которые могут быть взломаны с помощью квантовых вычислений. Список наверняка будет включать криптографические методы, протоколы безопасности, программное обеспечение, для которых необходимо обновить цифровые подписи.

К 31 декабря 2023 года ряд госорганов США должны внедрить средства защиты с помощью симметричных ключей (например, ключи исключения высоконадежного шифровальщика интернет-протокола (HAIPE) или решения с симметричным ключом VPN), чтобы обеспечить дополнительную защиту при обмене данными. К той же дате Минобороны должен предоставить анализ рисков для оборонной промышленности, связанных с квантовыми технологиями.

Органам власти, кроме Минобороны и разведки, запретили покупать какие-либо квантово-устойчивые криптографические системы до тех пор, пока NIST не представить технологические стандарты, и пока их не реализуют в коммерческих продуктах. В то же время, агентствам рекомендуют тестировать такие системы.

Меморандум опубликовали вскоре после того, как Центром кибербезопасности НАТО запустил специальные каналы связи, которые должны гарантировать невозможность взлома при помощи квантовых систем. А в октябре 2021 года американская разведка назвала квантовые вычисления одной из пяти ключевых внешних угроз наравне с Россией и Китаем. Национальный центр контрразведки и безопасности США обратил внимание, что китайцы стремятся достичь квантового превосходства к 2030 году.

"Тот, кто выиграет гонку за превосходство в квантовых вычислениях, потенциально может поставить под угрозу коммуникации других", — предупредили разведчики.

Ранее ученые взломали защиту против квантового компьютера с помощью ноутбука. Они доказали, что существующие методы криптографии недостаточно надежны, и нужно разрабатывать новые. В скором будущем квантовые компьютеры могут использовать для взлома блокчейнов, где хранится и обрабатывается криптовалюта.