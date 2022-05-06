Загроза нацбезпеці: Білий дім доручив розробити захист від квантових комп'ютерів

Джо Байден вимагає, щоб до 2035 року критично важливу інфраструктуру США убезпечили за допомогою надійних криптографічних засобів.

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Офіційний Білий дім побоюється тих можливостей, які мають квантові комп'ютери у сфері криптографії. Через це чиновники пропонують розробити нові засоби криптографічного захисту. Білий дім виклав заходи в новому меморандумі, присвяченому національній безпеці країни.

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У документі адміністрація президента Джозефа Байдена прямо заявляє, що хоче зробити США лідером у галузі квантових обчислень, але побоюється загрози зламу та перехоплення зашифрованих даних. Білий дім планує до 2035 року впровадити системи криптографічного шифрування, стійкі перед квантовими комп'ютерами, щоб максимально знизити ризик витоку даних.

"Будь-яка цифрова система, яка використовує наявні загальнодоступні стандарти криптографії з відкритим ключем або планує перейти на таку криптографію, може бути вразливою для атаки з боку криптоаналітично-релевантного квантового комп'ютера", — наголошують у документі, підписаному президентом Байденом.

Потужних квантових комп'ютерів, здатних зламати шифрування даних з відкритим ключем поки не існує, але якщо такі все ж таки з'являться, то становитимуть загрозу для національної безпеки, зокрема для фінансового сектора та зберігання конфіденційної інформації. Терміни запуску таких пристроїв поки невідомі, але заходи, оголошені Білим домом, охоплюють усі галузі економіки США, що використовують шифрування. Серед них згадують контррозвідку та цілеспрямований експортний контроль.

Адміністрація вже визначила вимоги та ключові дати для федеральних агенцій. Зокрема, Національному інституту стандартів та технологій (NIST) та Агентству національної безпеки (АНБ) доручили до 2024 року розробити базові стандарти квантовостійкої криптографії. В найближчі три місяці Мінторг США та NIST зобов'язані створити робочу групу, включивши до неї представників промисловості, критичної інфраструктури та інших експертів.

Протягом року голови всіх агентств Федеральної цивільної виконавчої влади США мають визначити системи, які можуть зламати за допомогою квантових обчислень. Список напевно включатиме криптографічні методи, протоколи безпеки, програмне забезпечення, для яких необхідно оновити цифрові підписи.

До 31 грудня 2023 року низка держорганів США повинні запровадити засоби захисту за допомогою симетричних ключів (наприклад, ключі виключення високонадійного шифрувальника інтернет-протоколу (HAIPE) або рішення з симетричним ключем VPN), щоб забезпечити додатковий захист під час обміну даними. До тієї ж дати Міноборони має надати аналіз ризиків для оборонної промисловості, пов'язаних із квантовими технологіями.

Органам влади, крім Міноборони та розвідки, заборонили купувати будь-які квантово-стійкі криптографічні системи доти, доки NIST не надасть технологічні стандарти, і поки їх не реалізують у комерційних продуктах. Водночас агенціям рекомендують тестувати такі системи.

Меморандум опублікували невдовзі після того, як Центр кібербезпеки НАТО запустив спеціальні канали зв'язку, які повинні гарантувати неможливість зламу за допомогою квантових систем. А в жовтні 2021 року американська розвідка назвала квантові обчислення однієї з п'яти ключових зовнішніх загроз нарівні з Росією та Китаєм. Національний центр контррозвідки та безпеки США звернув увагу, що китайці прагнуть досягти квантової переваги до 2030 року.

"Той, хто виграє перегони за перевагу у квантових обчисленнях, потенційно може поставити під загрозу комунікації інших", — попередили розвідники.

Раніше вчені зламали захист проти квантового комп'ютера за допомогою ноутбука. Вони довели, що теперішні методи криптографії є недостатньо надійними, і потрібно розробляти нові. В найближчому майбутньому квантові комп'ютери можуть використовувати для зламу блокчейнів, де зберігають й обробляють криптовалюту.