Как создать "карманный" генератор электричества самому: инженеры нашли способ

Инженерам удалось создать микротурбину диаметром 1 см и мощностью около 80 Вт. Современные технологии позволяют воссоздать ее на 3D-принтере.

Специалисты компании RUVDS придумали, как создать миниатюрный турбореактивный генератор электроэнергии. Они представили подробную инструкцию на сайте "Хабр".

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Недавно сотрудники Массачусетского технологического института (MIT) разработали микротурбину, которую можно использовать для добычи электроэнергии и питания различных устройств. Ее диаметр составил 1 см, а толщина стенок — около 3 мм, но несмотря на это прибор выдавал мощность около 80-100 Вт. Конструкция почти полностью повторяет обычные газовые турбины для турбореактивных двигателей. Расход воздуха составляет 0,1-0,2 г/с, а топлива 7 г/ч при мощность в 50 Вт.

Стоит рассказать о том, как устроен классический газотурбинный двигатель. Первую рабочую турбину представил изобретатель Эгидус Эллинг в 1903 году. Используя эти наработки, офицер ВВС Великобритании Фрэнк Уиттл в 1930 году запатентовал газовую турбину, которая легла в основу всех последующих газотурбинных двигателей.

Принцип действия заключается в том, что воздух втягивается внутрь через переднюю часть при помощи компрессора (крыльчатки, насаженной на вал), затем газ сжимается, в него впрыскивается топливо и поджигается. Продукты сгорания очень быстро выбрасываются через заднюю часть, в результате чего раскручивается вторая крыльчатка — она и называется турбиной.

Профессор MIT Алан Эпштейн пришел к выводу, что раз турбины обладают такой высокой мощностью, то даже при уменьшении с сохранением пропорций смогут стать хорошим источником энергии для электрических устройств. Ученый обратился к технологии микроэлектромеханических систем (MEMS), которые создаются при помощи литографии, то есть печати на плоской поверхности под большим давлением, используя вместо чернил различные материалы. Для создания микротурбин кремний с помощью реактивного ионного травления наносят на пластины, а затем скрепляют их вместе.

[ + – ] Так выглядит микротурбина в сборе Фото: habr.com [ + – ] Схема работы микротурбины

RUVDS отмечает, что большинство открытых исследований по турбинам датированы самое позднее 2003 годом. Как предполагают авторы, данные о более поздних модификациях систем засекречены. В доступных источниках говорится, будто разработки продвигаются медленно из-за отсутствия технических возможностей для создания сложных трехмерных объектов. Однако сейчас такие возможности есть, например, 3D-печать металлом. Напечатать детали для турбины с ротором в 4 мм на промышленном принтере можно довольно дешево, всего ведь обычно цены устанавливают за кубический сантиметр. К примеру, на сайте украинской компания 3Dreams указаны такие расценки:

Металлизированный пластик — 200 грн/куб.см;

Сталь — 400 грн/куб.см;

Высокоточная сталь — 700 грн/куб.см;

Алюминий — 700 грн куб.см.

Нужно учесть температуру, которую может выдержать материал — она зависит от топлива и энергоотдачи. В крайнем случае, можно заставить турбогенератор работать не в полную силу, и снизить нагрузку. При желании, микротурбину можно получить даже при помощи лазерной резки по металлу. Материалы для ротора и корпуса нужно подобрать таким образом, чтобы они не повреждали друг друга при случайных касаниях, например, хром и чугун (мягкое и жесткое).

Специалисты также советуют хорошо подвесить крыльчатку на газовых подшипниках, то есть рассчитать расстояние таким образом, чтобы во время работы ротор сам отдалялся от корпуса и не касался его. Для этого можно воспользоваться специальным ПО, таким как модуль Flow Simulation в САПР Solidworks. Оно позволяет создать трехмерную модель турбины и протестировать ее на потоки.

Разработчики микротурбины планировали покрывать камеру сгорания катализатором для лучшего горения углеводородного топлива. Одним из таких является платина — достаточно купить тоненькую проволочку и нанести на внутренние станки с помощью стеклянной банки и вакуумного насоса. Во время работы дорогой материал не портится, но только ускоряя процесс. Можно обойтись и без катализатора, но придется найти другой способ надежного зажигания и горения топлива, чтобы система могла поддерживать ее самостоятельно после прогревания.

Ранее производитель дронов Fusionflight анонсировал микротурбинный генератор ARC мощностью 8 кВт и весом менее 9 кг. Он в 10 раз меньше бензиновых инверторов, но не уступает им по производительности.