"Из-за неопределенной обстановки": Logitech полностью сворачивает бизнес в России

Производитель компьютерной техники выразил надежду, что сможет снова вести дела в РФ, как только появятся подходящие условия.

Швейцарская компания по производству компьютерной техники Logitech полностью сворачивает свой бизнес в России и отказывается от возобновления поставок на территорию государства-агрессора. Об этом со ссылкой на заявление фирмы сообщило агентство Reuters в понедельник, 29 августа.

По данным журналистов, Logitech, объясняя свое решение покинуть Россию, сослалась на "продолжающуюся неопределенную обстановку". Компания напомнила, что объявляла о прекращении поставок своей продукции на территорию РФ еще в марте этого года, добавив, что руководство Logitech не видит возможности "продолжать вести бизнес, как раньше".

Российское агентство "РИА Новости" со ссылкой на члена пресс-службы компании Бена Старки сообщило, что после работы на территории РФ на протяжении долгих лет Logitech надеется "однажды вернуться, если будут подходящие условия".

Компания Logitech специализируется на производстве компьютерной периферии, устройств для геймеров и других товаров. В частности, речь идет о клавиатурах, компьютерных мышей, веб-камер, геймпадов.

Напомним, в июле о полном прекращении бизнеса на территории РФ сообщила датская компания по производству конструкторов Lego.

Также в июне американский производитель спортивной одежды Nike объявил, что полностью покидает рынок РФ на фоне продолжающейся войны в Украине. В заявлении указано, что магазины бренда в России "больше не откроются". До этого о своем уходе с российского рынка спустя 15 лет работы объявила сеть кофеен Starbucks.

Стало известно, что европейские производители телекомоборудования Ericsson и Nokia к концу 2022-го свернут деятельность в России.