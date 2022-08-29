"Через невизначену ситуацію": Logitech повністю згортає бізнес у Росії

Виробник комп'ютерної техніки висловив сподівання, що зможе знову вести справи у РФ, як тільки з'являться відповідні умови.

Швейцарська компанія з виробництва комп'ютерної техніки Logitech повністю згортає свій бізнес у Росії та відмовляється від відновлення поставок на територію держави-агресора. Про це з посиланням на заяву фірми повідомило агентство Reuters у понеділок, 29 серпня.

За даними журналістів, Logitech, пояснюючи своє рішення залишити Росію, послалася на "тривалу невизначену ситуацію". Компанія нагадала, що оголошувала про припинення постачання своєї продукції на територію РФ ще в березні цього року, додавши, що керівництво Logitech не бачить можливості "продовжувати вести бізнес, як раніше".

Російське агентство "РИА Новости" з посиланням на члена пресслужби компанії Бена Старкі повідомило, що після роботи на території РФ протягом довгих років Logitech сподівається "якось повернутися, якщо будуть відповідні умови".

Компанія Logitech спеціалізується на виробництві комп'ютерної периферії, пристроїв для геймерів та інших товарів. Зокрема, йдеться про клавіатури, комп'ютерні миші, вебкамери, геймпади.

Нагадаємо, в липні про повне припинення бізнесу на території РФ повідомила данська компанія з виробництва конструкторів Lego.

Також у червні американський виробник спортивного одягу Nike оголосив, що повністю залишає ринок РФ на тлі війни, що триває в Україні. У заяві зазначено, що магазини бренду в Росії "більше не відкриються". До цього про свій відхід з російського ринку через 15 років роботи оголосила мережу кав'ярень Starbucks.

Стало відомо, що європейські виробники телекомобладнання Ericsson і Nokia до кінця 2022-го згорнуть діяльність у Росії.