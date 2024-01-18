Китай может уничтожить зарубежные компании, заполонив рынок дешевыми чипами, — эксперты

Аналитики TrendForce прогнозируют, что к 2027 году КНР наводнит рынок устаревшими, но дешевыми чипами, созданными на голландском оборудовании, купленном в обход санкций США.

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Согласно данным, опубликованным аналитиками TrendForce, китайские чипы, изготовленные на зрелых узлах, будут стоить очень дешево. Этой конкуренции наверняка не выдержат некоторые компании, занимающиеся полупроводниками, передает Tom's Hardware.

В течение следующих нескольких лет в Китае построят десятки заводов, чтобы расширить мощности по производству чипов. Большинство этих заводов будут производить процессоры, используя отработанные технологических процессы, что позволит китайским фирмам наводнить рынок устаревшей, но дешевой продукцией. Эксперты исследовательской компании TrendForce предупреждают, что это может привести к переизбытку мощностей, в результате чего зарубежные литейные предприятия снизят квоты, а некоторые могут и вовсе обанкротиться.

В настоящее время в стране работают 44 завода по производству кремниевых пластин. По данным TrendForce, среди них 25 создают пластины 300-мм, 5 — пластины 200-мм и 4 — 150-мм пластины. К концу 2024 года такие компании, как SMIC, HuaHong, Nexchip, CXMT и Silan, планируют запустить в общей сложности еще 10 заводов по производству пластин диаметром 300 мм и 1 — диаметром 200 мм. На стадии строительства находятся еще 23 завода, в том числе 15 для производства 300 мм пластин и 8 для создания 200 миллиметровых пластин. В результате, общее количество новых заводов вырастет до 32-х, и все они будут введены в эксплуатацию в ближайшие годы.

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"Эти производства ориентированы на зрелые технологические процессы — 28-нм и больше. Чтобы построить эти фабрики, китайские компании приобрели сотни инструментов для литографии у голландского производителя ASML, в итоге импорт литографического оборудования из Нидерландов в 2023 году вырос на 1050%. Это указывает на серьезные усилия Китая по наращиванию производственных мощностей в области полупроводников, особенно в зрелых технологиях, которые используются для создания чипов для широкого спектра приложений, включая бытовую электронику и Интернет вещей", — говорится в публикации.

TrendForce прогнозирует, что глобальное соотношение зрелых (более 28 нм) и продвинутых (менее 16 нм) полупроводниковых процессов составит примерно 7:3 в период с 2023 по 2027 годы. Ожидается, что к 2027 году мощности Китая в зрелых процессах вырастут с 29% до 33%. Это означает значительный приток китайских процессоров на мировой рынок, что потенциально может спровоцировать ценовую войну.

Ранее мы писали о том, что военные компании Китая приобретают чипы Nvidia, несмотря на санкции США. Китайские ученые могут использованы американские процессоры для обучения военного ИИ, считают исследователи.