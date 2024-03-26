Осталось всего пять целей: какие украинские беспилотники взрывают НПЗ в России (карта)
Менее чем за месяц Украина поразила почти все крупные нефтеперерабатывающие предприятия РФ в радиусе 1000 км от линии фронта. На такое расстояние могут летать как минимум четыре модели БПЛА — это "Лютый", "Бобер", Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс".
В марте беспилотники минимум 14 раз атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России и объекты на оккупированных территориях Украины. Фокус собрал информацию о том, какие летательные аппараты могут наносить столь болезненные удары по российской промышленности.
Блогер и военный обозреватель с ником Wooltiger Herder создал и опубликовал в соцсети X (Twitter) карту, на которую нанес все крупные нефтеперерабатывающие предприятия в западной части России. Судя по этой карте, за последние три недели дроны ударили почти по всем российским НПЗ в радиусе 1 000 км от линии фронта в Украине. Нетронутыми в зоне поражения остались российские объекты в Москве, Саратове, Астрахани, Нефтекумске и в Табашино (Республика Марий Эл). В пределах досягаемости также находятся предприятие "Нафтан" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси.
БПЛА Лютый
Wooltiger Herder уверяет, что для ударов Украина использует новые дроны с достаточно простой конструкцией, в том числе самолет "Лютый". Модель этого БПЛА в ноябре 2023 года показала заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр. Рисунок с тризубом, стилизованным под птицу, и надпись "Аз воздам" на фюзеляже аналогичны тем, что "Укроборонпром" продемонстрировал в 2022 году, анонсировав производство украинских ударных БПЛА с дальностью полета 1 000 км. В Украине их прозвали аналогами иранских "Шахедов".
"Лютый" похож на турецкий Bayraktar TB2 благодаря классической двухбалочной схеме с толкающим или тянущим винтом, он оснащен V-образным хвостом, фиксированным колесным шасси и решетками охлаждения, указывающим на 2-цилиндровый двигатель типа "боксер". Дальность полета составляет около 1 000 км, а масса боевой части — 50 кг (по оценке россиян).
После серии недавних атак россияне опубликовали несколько изображений беспилотника, похожего на "Лютый". Канадский физик и эксперт по дронам с ником DanielR проанализировал снимки и выявил несколько любопытных деталей: длинную трубку Пито (прибор для измерения высоты и скорости) в носовой части и загадочную капсулу снизу, где может прятаться камера. Обтекатель двигателя имеет воздухозаборники для охлаждения и сложную форму, аккуратно огибая выхлопную трубу. Сверху также можно заметить неровности, вероятно, они нужны для работы топливной системы или карбюратора.
"Планер выглядит прекрасно. Украина использовала их с мастерством. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы кажутся идеальными, они выполнены с плавными разворотами перед пикированием на терминал. Эти атаки были чрезвычайно точными", — прокомментировал эксперт.
Как пишет сайт "Милитарный", благодаря компактным размерам "Лютый" не нуждается во взлетно-посадочной полосе, поэтому его можно запускать с автомобильных дорог. В носовой части аналитики заметили большой капот, открывающий доступ к отсеку с боевой частью, вероятно, туда можно устанавливать разные типы взрывных устройств уже непосредственно перед запуском. Металлический корпус боеголовки, которая попала в руки россиян, имеет крупные насечки для образования осколков при взрыве. Вот только, судя по большому количеству БПЛА, так и не взорвавшихся в РФ, система инициации далека от идеала.
Предполагается, что дроны "Лютый" уже несколько раз успешно атаковали объекты на территории России. Так, 9 марта они ударили по авиазаводу в Таганроге, 13 марта — по Рязанскому НПЗ, 20 марта — по аэродрому стратегической авиации ВКС России в Энгельсе. В последнем случае "Лютый" мог сорвать взлет российских самолетов для очередного ракетного обстрела Украины. По данным российских СМИ, три из четырех БПЛА "Лютый", участвовавших в атаке, упали на территории аэродрома.
"Если БПЛА преодолели все преграды и нанесли серьезные повреждения бомбардировщикам ВС РФ, значит, операция успешна. "Лютый" — весьма недешевый аппарат, его падение на территории аэродрома без ущерба для целей станет напрасной тратой денег", — заявил Фокусу ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко.
БПЛА "Бобер"
"Лютый" своим внешним видом и серым цветом похож на другой украинский дрон — "Бобер" от компании UkrJet. "Лютый" гораздо крупнее и совершеннее в техническом плане: например, "Бобер" не имеет капота для боевой части и многих мелких деталей, таких как обтекатели. Конструкция тоже отличается, последний построен по аэродинамической схеме "утка", когда горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.
Недавно глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал, что 45 таких беспилотников "Бобер" в 2022-2023 годах произвели для Главного управления разведки Минобороны Украины. Дальность полета в 800 км позволила дронам атаковать российские заводы, где изготавливаются компоненты для российских ракет типов Х-59, Х-31 и Х-35, а также по складу баллистических частей "Искандеров". Они также вынудили российские войска оттянуть часть ресурсов в тыл. Не исключено, что их продолжают запускать по объектам инфраструктуры в тылу РФ.
Можно предположить, что БПЛА "Бобер" атаковали и российские объекты в оккупированном Крыму. 20 декабря на пляже у Севастополя обнаружили беспилотник с 30-ю кг взрывчатки, очень похожий на детище UkrJet. Помимо боевой части россияне нашли в нем несколько целлофановых пакетов со взрывчатым веществом.
Известные характеристики дрона "Бобер":
- длина — 2-2,5 м;
- размах крыльев — 2,5 м;
- максимальное время полета — 7 часов;
- скорость — 150-200 км/ч;
- вес — около 150 кг;
- масса боевой части — 20 кг.
Ту-141 и Ту-143
Издание Forbes пишет, что для ударов по российской инфраструктуре Украина также использовала старые советские беспилотники Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс". В социальных сетях появились снимки летательного аппарата, упавшего в Брянской области РФ, в котором эксперты опознали Ту-143 по характерной форме крыльев и реактивному двигателю.
Это еще советская техника, которую в 1970-х годах придумал известный конструктор Андрей Туполев. 142 единицы Ту-141 весом 7 тонн построили на заводе в Харькове, а после развала СССР многие из них остались на хранении в Украине, а Ту-143 — это их облегченные и уменьшенные версии. Украинские инженеры переделали разведывательные беспилотники, заменив громоздкое оборудование для фотосъемки боевой частью.
Аналитики отмечают, что такие БПЛА достаточно быстрые и мощные, чтобы нести большое количество взрывчатки. Они могут автономно лететь со скоростью около 965 км/ч, подниматься на высоту 6 км и придерживаться курса благодаря встроенной системе навигации. Все это делает Ту-141 хорошей заменой дефицитным ракетам Storm Shadow и SCALP-EG, а также позволяет беречь дорогостоящие бомбардировщики Су-24 ВВС Украины, необходимые для их запуска.
Летом 2022 года Украина запустила как минимум два Ту-143 по Курску и его окрестностям, но оба дрона сбили силы ПВО России. 5 декабря 2022 года беспилотники преодолели защиту и ударили по двум базам российских бомбардировщиков — в Энгельсе и Саратове. Всего в 2022 году на территории РФ упали или были сбиты 14 Ту-141 и Ту-143. Как считает Forbes, это были не последние аппараты таких моделей в арсенале Украины, и они могут снова атаковать российские заводы в приграничных регионах.Важно