Осталось всего пять целей: какие украинские беспилотники взрывают НПЗ в России (карта)

Менее чем за месяц Украина поразила почти все крупные нефтеперерабатывающие предприятия РФ в радиусе 1000 км от линии фронта. На такое расстояние могут летать как минимум четыре модели БПЛА — это "Лютый", "Бобер", Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс".

Related video

В марте беспилотники минимум 14 раз атаковали нефтеперерабатывающие заводы в России и объекты на оккупированных территориях Украины. Фокус собрал информацию о том, какие летательные аппараты могут наносить столь болезненные удары по российской промышленности.

Блогер и военный обозреватель с ником Wooltiger Herder создал и опубликовал в соцсети X (Twitter) карту, на которую нанес все крупные нефтеперерабатывающие предприятия в западной части России. Судя по этой карте, за последние три недели дроны ударили почти по всем российским НПЗ в радиусе 1 000 км от линии фронта в Украине. Нетронутыми в зоне поражения остались российские объекты в Москве, Саратове, Астрахани, Нефтекумске и в Табашино (Республика Марий Эл). В пределах досягаемости также находятся предприятие "Нафтан" и Мозырский нефтеперерабатывающий завод в Беларуси.

Карта ударов украинских БПЛА по НПЗ в России Фото: X (Twitter)

БПЛА Лютый

Wooltiger Herder уверяет, что для ударов Украина использует новые дроны с достаточно простой конструкцией, в том числе самолет "Лютый". Модель этого БПЛА в ноябре 2023 года показала заместитель министра стратегических отраслей промышленности Анна Гвоздяр. Рисунок с тризубом, стилизованным под птицу, и надпись "Аз воздам" на фюзеляже аналогичны тем, что "Укроборонпром" продемонстрировал в 2022 году, анонсировав производство украинских ударных БПЛА с дальностью полета 1 000 км. В Украине их прозвали аналогами иранских "Шахедов".

"Лютый" похож на турецкий Bayraktar TB2 благодаря классической двухбалочной схеме с толкающим или тянущим винтом, он оснащен V-образным хвостом, фиксированным колесным шасси и решетками охлаждения, указывающим на 2-цилиндровый двигатель типа "боксер". Дальность полета составляет около 1 000 км, а масса боевой части — 50 кг (по оценке россиян).

Уменьшенная модель украинского беспилотника "Лютый" Фото: Анна Гвоздяр/ Facebook

После серии недавних атак россияне опубликовали несколько изображений беспилотника, похожего на "Лютый". Канадский физик и эксперт по дронам с ником DanielR проанализировал снимки и выявил несколько любопытных деталей: длинную трубку Пито (прибор для измерения высоты и скорости) в носовой части и загадочную капсулу снизу, где может прятаться камера. Обтекатель двигателя имеет воздухозаборники для охлаждения и сложную форму, аккуратно огибая выхлопную трубу. Сверху также можно заметить неровности, вероятно, они нужны для работы топливной системы или карбюратора.

"Планер выглядит прекрасно. Украина использовала их с мастерством. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы кажутся идеальными, они выполнены с плавными разворотами перед пикированием на терминал. Эти атаки были чрезвычайно точными", — прокомментировал эксперт.

Дрон "Лютый" атаковал Россию Фото: Twitter

Как пишет сайт "Милитарный", благодаря компактным размерам "Лютый" не нуждается во взлетно-посадочной полосе, поэтому его можно запускать с автомобильных дорог. В носовой части аналитики заметили большой капот, открывающий доступ к отсеку с боевой частью, вероятно, туда можно устанавливать разные типы взрывных устройств уже непосредственно перед запуском. Металлический корпус боеголовки, которая попала в руки россиян, имеет крупные насечки для образования осколков при взрыве. Вот только, судя по большому количеству БПЛА, так и не взорвавшихся в РФ, система инициации далека от идеала.

Предполагается, что дроны "Лютый" уже несколько раз успешно атаковали объекты на территории России. Так, 9 марта они ударили по авиазаводу в Таганроге, 13 марта — по Рязанскому НПЗ, 20 марта — по аэродрому стратегической авиации ВКС России в Энгельсе. В последнем случае "Лютый" мог сорвать взлет российских самолетов для очередного ракетного обстрела Украины. По данным российских СМИ, три из четырех БПЛА "Лютый", участвовавших в атаке, упали на территории аэродрома.

"Если БПЛА преодолели все преграды и нанесли серьезные повреждения бомбардировщикам ВС РФ, значит, операция успешна. "Лютый" — весьма недешевый аппарат, его падение на территории аэродрома без ущерба для целей станет напрасной тратой денег", — заявил Фокусу ведущий научный сотрудник Государственного музея авиации Украины Валерий Романенко.

БПЛА "Бобер"

"Лютый" своим внешним видом и серым цветом похож на другой украинский дрон — "Бобер" от компании UkrJet. "Лютый" гораздо крупнее и совершеннее в техническом плане: например, "Бобер" не имеет капота для боевой части и многих мелких деталей, таких как обтекатели. Конструкция тоже отличается, последний построен по аэродинамической схеме "утка", когда горизонтальное оперение расположено впереди основного крыла.

Телеведущий и волонтер Сергей Притула показал дрон "Бобер" Фото: Facebook

Недавно глава фонда "Повернись живим" Тарас Чмут рассказал, что 45 таких беспилотников "Бобер" в 2022-2023 годах произвели для Главного управления разведки Минобороны Украины. Дальность полета в 800 км позволила дронам атаковать российские заводы, где изготавливаются компоненты для российских ракет типов Х-59, Х-31 и Х-35, а также по складу баллистических частей "Искандеров". Они также вынудили российские войска оттянуть часть ресурсов в тыл. Не исключено, что их продолжают запускать по объектам инфраструктуры в тылу РФ.

Можно предположить, что БПЛА "Бобер" атаковали и российские объекты в оккупированном Крыму. 20 декабря на пляже у Севастополя обнаружили беспилотник с 30-ю кг взрывчатки, очень похожий на детище UkrJet. Помимо боевой части россияне нашли в нем несколько целлофановых пакетов со взрывчатым веществом.

Обломки дрона "Бобер" нашли возле Севастополя

Известные характеристики дрона "Бобер":

длина — 2-2,5 м;

размах крыльев — 2,5 м;

максимальное время полета — 7 часов;

скорость — 150-200 км/ч;

вес — около 150 кг;

масса боевой части — 20 кг.

Ту-141 и Ту-143

Издание Forbes пишет, что для ударов по российской инфраструктуре Украина также использовала старые советские беспилотники Ту-141 "Стриж" и Ту-143 "Рейс". В социальных сетях появились снимки летательного аппарата, упавшего в Брянской области РФ, в котором эксперты опознали Ту-143 по характерной форме крыльев и реактивному двигателю.

Обломки БПЛА Ту-143 в Брянской области России Фото: X (Twitter) Обломки БПЛА Ту-143 в Брянской области России Фото: X (Twitter)

Это еще советская техника, которую в 1970-х годах придумал известный конструктор Андрей Туполев. 142 единицы Ту-141 весом 7 тонн построили на заводе в Харькове, а после развала СССР многие из них остались на хранении в Украине, а Ту-143 — это их облегченные и уменьшенные версии. Украинские инженеры переделали разведывательные беспилотники, заменив громоздкое оборудование для фотосъемки боевой частью.

В Украине остались десятки беспилотников Ту-141 после развала СССР Фото: Фото из открытых источников

Аналитики отмечают, что такие БПЛА достаточно быстрые и мощные, чтобы нести большое количество взрывчатки. Они могут автономно лететь со скоростью около 965 км/ч, подниматься на высоту 6 км и придерживаться курса благодаря встроенной системе навигации. Все это делает Ту-141 хорошей заменой дефицитным ракетам Storm Shadow и SCALP-EG, а также позволяет беречь дорогостоящие бомбардировщики Су-24 ВВС Украины, необходимые для их запуска.

Беспилотник Ту-143 "Рейс"

Летом 2022 года Украина запустила как минимум два Ту-143 по Курску и его окрестностям, но оба дрона сбили силы ПВО России. 5 декабря 2022 года беспилотники преодолели защиту и ударили по двум базам российских бомбардировщиков — в Энгельсе и Саратове. Всего в 2022 году на территории РФ упали или были сбиты 14 Ту-141 и Ту-143. Как считает Forbes, это были не последние аппараты таких моделей в арсенале Украины, и они могут снова атаковать российские заводы в приграничных регионах.

Важно