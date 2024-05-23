Ноутбук Apple Macintosh PowerBook 520С заработал 30 лет спустя: как его "воскресили" (видео)

Устройство получило новые центральный и графический процессоры, накопитель, экран и больший объем памяти.

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Ютуб-блогер под ником Billy The Kid смог отремонтировать и запустить ноутбук от Apple — Macintosh PowerBook 520С. Эта машина была выпущена середине 1990-х, передает Tom's Hardware.

В 1994 году появилась оригинальная серия Apple Macintosh PowerBook 500, навсегда изменившая рынок ноутбуков, несмотря на дешевый корпус и электронные компоненты, которые быстро устарели. Ютубер Billy The Kid взял классическую оболочку PowerBook 520C и полностью заменил внутренние компоненты, добавив новый дисплей iPad и комплектующие от MacBook Pro 2015 года.

PowerBook 520C 90-х годов имел 9,5-дюймовый экран, 32-битный одноядерный чип Motorola 68030 с частотой 25 МГц, графический процессор с частотой 512 КБ, 4 МБ оперативной памяти, которую можно было расширить до 32 МБ, накопитель от 160 до 320 МБ. От Macbook Pro 2015 года ему достался двухъядерный чип Intel Core i5-5257U с частотой 3,1 ГГц, графический чип Intel Iris 6100, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR3 и накопитель до 1 ТБ.

Замена компонентов ноутбука Apple PowerBook 502C: таблица Фото: Скриншот

Как видно из сравнительной таблицы выше, древний Apple PowerBook 502C подвергся качественным обновлениям. Однако в свое время эти ноутбуки были по-настоящему передовыми и могли похвастаться такими функциями, как дополнительная поддержка двух аккумуляторов для увеличения срока службы.

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С точки зрения простоты использования и эргономики оригинальные корпус и клавиатура по-прежнему выглядят довольно красиво и удобно, хотя и сделаны из низкокачественного пластика.

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