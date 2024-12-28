К 2050 году для людей секс с роботами станет нормой, — Daily Mail

Переход к нормализации секса с роботом, по мнению футурологов, начнется с виртуального секса, который большинство людей будут иметь к 2030 году,

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Футурологи прогнозируют, что в 2025 году роботы станут частью любовной жизни состоятельных людей, а уже в 2050 году секс с роботом станет нормой. Об этом пишет Daily Mail.

По прогнозам футуролога доктора Яна Пирсона, человечество в 2025 году "начнет видеть некоторые формы секса с роботами, появляющиеся в очень состоятельных семьях с высокими доходами". Он утверждает, что к 2025 году женщины могут опередить мужчин в принятии секс-роботов — отчасти потому, что они уже имеют технологическую фору.

"Вибраторы существуют уже более века, но сейчас индустрия секс-игрушек производит не только отдельные устройства, но и телевизоры, которые добавляют в секс все развлечения и функциональность компьютерных технологий и сетей", — сказал Пирсон.

Согласно некоторым опросам, 63 процента женщин признают, что уже используют или хотели бы использовать секс-игрушку, а 40 процентов признают, что виртуальная реальность сделала бы секс веселее и приятнее.

В то же время только 17,4 процента людей сообщили, что вообще имели секс с роботом.

"Хотя некоторые люди с энтузиазмом возьмутся за секс с роботом без отношений, как только смогут себе его позволить, уже в 2025 году, у него не будет много шансов вытеснить секс с человеком в целом до 2050 года", — отметил Пирсон.

Изменение начнется с виртуального секса, который "большинство людей" будут иметь к 2030 году, частично из-за роста количества подключенных устройств, а также из-за характера работы и отношений на расстоянии.

"Многие люди все еще будут иметь предостережения относительно секса с роботами, но к середине века, через 25 лет после 2025 года, "брезгливость" человечества постепенно испарится", — подчеркнул Пирсон.

Напомним, в Британии создали робота-фермера, который за день способен собрать до 220 кг ягод.