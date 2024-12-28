До 2050 року для людей секс з роботами стане нормою, — Daily Mail

Перехід до нормалізації сексу з роботом, на думку футурологів, почнеться з віртуального сексу, який більшість людей матимуть до 2030 року,

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Футурологи прогнозують, що у 2025 році роботи стануть частиною любовного життя заможних людей, а вже у 2050 році секс з роботом стане нормою. Про це пише Daily Mail.

За прогнозами футуролога доктора Яна Пірсона, людство у 2025 році "почне бачити деякі форми сексу з роботами, що з'являються в дуже заможних сім'ях з високими доходами". Він стверджує, що до 2025 року жінки можуть випередити чоловіків у прийнятті секс-роботів — частково тому, що вони вже мають технологічну фору.

"Вібратори існують вже понад століття, але зараз індустрія секс-іграшок виробляє не лише окремі пристрої, а й телевібратори, які додають у секс усі розваги та функціональність комп'ютерних технологій і мереж", — сказав Пірсон.

Згідно з деякими опитуваннями, 63 відсотки жінок визнають, що вже використовують або хотіли б використовувати секс-іграшку, а 40 відсотків визнають, що віртуальна реальність зробила б секс веселішим і приємнішим.

Водночас лише 17,4 відсотка людей повідомили, що взагалі мали секс з роботом.

"Хоча деякі люди з ентузіазмом візьмуться за секс з роботом без стосунків, як тільки зможуть собі його дозволити, вже у 2025 році, у нього не буде багато шансів витіснити секс з людиною в цілому до 2050 року", — зазначив Пірсон.

Зміна почнеться з віртуального сексу, який "більшість людей" матимуть до 2030 року, частково через зростання кількості підключених пристроїв, а також через характер роботи і стосунків на відстані.

"Багато людей все ще матимуть застереження щодо сексу з роботами, але до середини століття, через 25 років після 2025 року, "гидливість" людства поступово випарується", — наголосив Пірсон.

Нагадаємо, у Британії створили робота-фермера, який за день здатен зібрати до 220 кг ягід.