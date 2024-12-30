В ОАЕ 18-річного британця ув'язнили за секс з іншою британкою: за що таке покарання

Маркус Факанда відбуватиме покарання у в'язниці ОАЕ, яка славиться своїми "тортурними умовами". Хлопець вирішив не боротись за свою свободу, оскільки вважав це безглуздою витратою часу.

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18-річного Маркуса Факанду з Великої Британії заарештували в ОАЕ після курортного роману та сексуальних стосунків з 17-річною дівчиною, яка також приїхала на відпочинок з Лондона. Про це пише Daily Star.

Факанда проведе за ґратами один рік. Відбуватиме покарання хлопець у в'язниці Аль-Авір, що відома своїми "тортурними умовами", де чоловіків змушують голити голову при вході і карають, якщо вона знову відростає.

За словами Маркуса, вони з дівчиною тримали свій роман у таємниці, тому що у неї "сувора сім'я", але вони сподівалися продовжити стосунки у Британії, коли обоє повернуться.

Проте після повернення дівчини до Лондона її мати знайшла листування і фотографії доньки з Маркусом. Жінка зателефонувала в поліцію Дубая, і хлопця заарештували в готелі, адже за місцевим законодавством дівчина на той момент не досягла віку згоди (18 років).

Попри відчайдушні благання, Факанда потрапив до в'язниці і вже не зможе її покинути. Перед входом до в'язниці студент поділився повідомленням, в якому подякував кільком своїм прихильникам у Великобританії, які проводили кампанію за його звільнення.

"Дякую всім, хто підтримував мене протягом всієї моєї боротьби. Це була довга боротьба, але немає нічого важкого, коли мій Господь і Спаситель Ісус Христос веде мене. Я вдячний усім людям, які допомагали, жертвуючи мені і моїй сім'ї віри за підтримку", — зазначив Факанда.

З моменту арешту хлопця дівчині вже виповнилося 18 років, але суворі закони Дубаю вимагають, щоб офіційний вік згоди становив 18 років.

Журналісти зазначили, що у 2020 році ОАЕ декриміналізували дошлюбні статеві стосунки, проте Факанді все одно загрожував максимальний термін ув'язнення — 20 років.

Оскільки Факанда зрештою вирішив не продовжувати боротбу за свою свободу, оскільки вважав її безглуздою, йому дали лише один рік, що є мінімальним терміном у таких випадках.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Ламмі підкреслив, що Маркус Факанда отримає "всю можливу підтримку", але закликав громадян Британії дотримуватися правил інших країн під час туризму.

Нагадаємо, чоловік викупив BMW, яку 20 років тому здав на металобрухт.

Фокус також писав про те, що чекає на порушників за подружню зраду у Єгипті.