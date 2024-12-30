В ОАЭ 18-летнего британца посадили за секс с другой британкой: за что такое наказание

Маркус Факанда будет отбывать наказание в тюрьме ОАЭ, которая славится своими "пыточными условиями". Парень решил не бороться за свою свободу, поскольку считал это бессмысленной тратой времени.

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18-летнего Маркуса Факанду из Великобритании арестовали в ОАЭ после курортного романа и сексуальных отношений с 17-летней девушкой, которая также приехала на отдых из Лондона. Об этом пишет Daily Star.

Факанда проведет за решеткой один год. Отбывать наказание парень будет в тюрьме Аль-Авир, известной своими "пыточными условиями", где мужчин заставляют брить голову при входе и наказывают, если она снова отрастает.

По словам Маркуса, они с девушкой держали свой роман в тайне, потому что у нее "строгая семья", но они надеялись продолжить отношения в Британии, когда оба вернутся.

Однако после возвращения девушки в Лондон ее мать нашла переписку и фотографии дочери с Маркусом. Женщина позвонила в полицию Дубая, и парня арестовали в отеле, ведь по местному законодательству девушка на тот момент не достигла возраста согласия (18 лет).

Несмотря на отчаянные мольбы, Факанда попал в тюрьму и уже не сможет ее покинуть. Перед входом в тюрьму студент поделился сообщением, в котором поблагодарил нескольких своих сторонников в Великобритании, которые проводили кампанию за его освобождение.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении всей моей борьбы. Это была долгая борьба, но нет ничего трудного, когда мой Господь и Спаситель Иисус Христос ведет меня. Я благодарен всем людям, которые помогали, жертвуя мне и моей семье веры за поддержку", — отметил Факанда.

С момента ареста парня девушке уже исполнилось 18 лет, но строгие законы Дубая требуют, чтобы официальный возраст согласия составлял 18 лет.

Журналисты отметили, что в 2020 году ОАЭ декриминализировали добрачные половые отношения, однако Факанди все равно грозил максимальный срок заключения — 20 лет.

Поскольку Факанда в конце концов решил не продолжать борьбу за свою свободу, поскольку считал ее бессмысленной, ему дали только один год, что является минимальным сроком в таких случаях.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Ламми подчеркнул, что Маркус Факанда получит "всю возможную поддержку", но призвал граждан Британии соблюдать правила других стран во время туризма.

Напомним, мужчина выкупил BMW, которую 20 лет назад сдал на металлолом.

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