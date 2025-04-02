Работает ли до сих пор для ВСУ приобретенный украинцами "народный спутник": в ICEYE дали ответ

"Народный спутник" от финской компании ICEYE, который "Благотворительный фонд Сергея Притулы" приобрел на собранные донаты в 2022 году, продолжает выполнять свои функции для украинских бойцов. Об этом сказал вице-президент компании Сеппо Аалтонен, впрочем деталей работы аппарата не раскрыл.

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Вице-президент финского производителя микроспутников ICEYE Сеппо Аалтонен рассказал о функционировании спутника в интервью LIGA.net, опубликованном 2 апреля.

По словам вице-президента, "народный спутник" не прекращает приносить пользу украинской армии, однако подробнее рассказать об этом и комментировать специфику работы он не имеет возможности. Аалтонен заверил, что аппарат "должным образом функционирует" и продолжает выполнять задачи для ВСУ.

"Я из Финляндии — страны, которая имеет большую сухопутную границу с Россией. Поэтому мы очень заинтересованы в том, чтобы сотрудничать с Украиной ради общей безопасности", — пояснил вице-президент компании-производителя.

Отметим, спутниковая компания ICEYE является лидером в области спутниковых операций с использованием радаров с синтезированной апертурой (SAR-спутников). Благодаря ее технологиям украинские военные оперативно получают разведывательные данные.

ГУР использует снимки с "народного спутника" для оперативного сбора разведданных Фото: Благотворительный фонд Сергея Притулы

Украинцы купили "народный спутник" в 2022 году: детали

Сергей Притула сообщил, что купил спутник для ВСУ на собранные его фондом в рамках проекта "Народный Байрактар" донаты, 18 августа 2022 года. Проект собрал более 600 млн грн, однако компания Baykar решила передать беспилотники Украине бесплатно, поэтому деньги было решено потратить на аппарат, который предоставляет доступ к спутниковым снимкам финской компании ICEYE. На то время сообщалось, что доступ к сети спутников выкупили более чем на год.

Министр обороны Украины Алексей Резников 19 августа отметил, что благодаря приобретенному на деньги украинцев спутнику ВСУ смогут эффективнее уничтожать оккупантов.

Бизнесмен Максим Поляков, владеющий компанией EOS Data Analytics, которая была привлечена к заключению сделки, заявлял, что "народный спутник" останется в собственности Украины даже после окончания срока доступа к данным.

Специалисты Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины в июне 2024 года рассказали, что используют "народный спутник" ICEYE для выявления целей и сделали 4173 снимка вражеских объектов за почти 2 года.

Портал Defence Industry Europe 8 июля 2024 года сообщил, что ICEYE и Минобороны Украины подписали Меморандум о сотрудничестве.