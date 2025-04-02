Чи працює досі для ЗСУ придбаний українцями "народний супутник": в ICEYE дали відповідь

"Народний супутник" від фінської компанії ICEYE, який "Благодійний фонд Сергія Притули" придбав на зібрані донати у 2022 році, продовжує виконувати свої функції для українських бійців. Про це сказав віцепрезидент компанії Сеппо Аалтонен, втім деталей роботи апарата не розкрив.

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Віцепрезидент фінського виробника мікросупутників ICEYE Сеппо Аалтонен розповів про функціонування супутника в інтерв'ю LIGA.net, опублікованому 2 квітня.

За словами віцепрезидента, "народний супутник" не припиняє приносити користь українській армії, проте детальніше розповісти про це та коментувати специфіку роботи він не має можливості. Аалтонен запевнив, що апарат "належно функціонує" та продовжує виконувати завдання для ЗСУ.

"Я з Фінляндії — країни, яка має великий сухопутний кордон з Росією. Тому ми дуже зацікавлені в тому, щоб співпрацювати з Україною заради спільної безпеки", — пояснив віцепрезидент компанії-виробника.

Зазначимо, супутникова компанія ICEYE є лідером у галузі супутникових операцій з використанням радарів із синтезованою апертурою (SAR-супутників). Завдяки її технологіям українські військові оперативно отримують розвідувальні дані.

ГУР використовує знімки з "народного супутника" для оперативного збору розвідданих Фото: Благодійний фонд Сергія Притули

Українці купили "народний супутник" у 2022 році: деталі

Сергій Притула повідомив, що купив супутник для ЗСУ на зібрані його фондом у межах проєкту "Народний Байрактар" донати, 18 серпня 2022 року. Проєкт зібрав понад 600 млн грн, проте компанія Baykar вирішила передати безпілотники Україні безплатно, тому гроші було вирішено витратити на апарат, який надає доступ до супутникових знімків фінської компанії ICEYE. На той час повідомлялося, що доступ до мережі супутників викупили на понад рік.

Міністр оборони України Олексій Резніков 19 серпня зазначив, що завдяки придбаному на гроші українців супутнику ЗСУ зможуть ефективніше знищувати окупантів.

Бізнесмен Максим Поляков, який володіє компанією EOS Data Analytics, що була залучена до укладання угоди, заявляв, що "народний супутник" залишиться у власності України навіть після закінчення терміну доступу до даних.

Фахівці Головного управління розвідки (ГУР) Міноборони України у червні 2024 року розповіли, що використовують "народний супутник" ICEYE для виявлення цілей і зробили 4173 знімки ворожих об'єктів за майже 2 роки.

Портал Defence Industry Europe 8 липня 2024 року повідомив, що ICEYE і Міноборони України підписали Меморандум про співпрацю.