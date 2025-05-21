Дизайном пришлось пожертвовать: самый бюджетный смартфон вышел на флагманском чипе

Почти все новые флагманские смартфоны работают на чипе Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Это дорогие гаджеты — их цена обычно выше тысячи долларов. Но китайский бренд iQOO ухитрился выпустить телефон с топовым процессором почти втрое дешевле.

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Об этом сообщает Fone Arena.

Смартфон Neo 10 Pro Plus — самый доступный девайс на базе флагманского чипа. Его стоимость в Китае составляет 2799 юаней (всего 380 долларов).

Правда, пришлось пойти на компромиссы. У телефона пластиковый корпус, нет телеобъектива, а также защиты от пыли и воды — но зато есть быстрый 144-герцовый экран (6.82 дюйма, LTPO AMOLED (3168х1440), пиковая яркость 4500 нит) и аккумулятор 6800 мАч со сверхбыстрой зарядкой 120 Вт.

телефон Neo 10 Pro Plus Фото: iQOO

Процессор: Snapdragon 8 Elite с графикой Adreno 830

Память: 12/16 ГБ LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ UFS 4.1.

Камера: основная 50 Мп (OIS) + сверхширокоугольная 8 МП, фронтальная камера 16 МП.

Смартфон работает под управлением Android 15 с оболочкой OriginOS 5.00, габариты – 163.79×76.60×8.30мм.

Есть и версия на 16 ГБ/1ТБ памяти, но она обойдется подороже — в 550 долларов. Появится ли бюджетная новинка на других рынках, кроме китайского, пока неизвестно.

Напомним, ранее эксперты называли лучший бюджетный телефон 2025 года. Им стал CMF Phone 2 Pro от британской компании Nothing. Отмечали, что несмотря на бюджетный ценовой сегмент, смартфон располагал важными преимуществами, среди которых — улучшенная камера, привлекательный дизайн и долговечность.

Также Фокус писал, что телефоном-фаворитом этого года, по мнению экспертов, может стать китайский OnePlus 13. Причём он подвинул даже таких флагманов отрасли, как Samsung или Google.

Еще стало известно, что модель Nothing Phone 3a Pro попала в список самых демократичных Android-смартфонов . Этот телефон был признан одним из лучших в бюджетной линейке до 500 долларов.

Что касается чипа Snapdragon 8 Elite, то уже осенью этого года может быть официально представлена его обновленная версия Snapdragon 8 Elite Gen 2. Причем презентация может состояться на месяц раньше запланированного — в сентябре вместо октября.