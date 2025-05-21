Дизайном довелося пожертвувати: найбюджетніший смартфон вийшов на флагманському чипі

Майже всі нові флагманські смартфони працюють на чипі Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Це дорогі гаджети — їхня ціна зазвичай перевищує тисячу доларів. Але китайський бренд iQOO примудрився випустити телефон із топовим процесором майже втричі дешевше.

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Про це повідомляє Fone Arena.

Смартфон Neo 10 Pro Plus — найдоступніший девайс на базі флагманського чипа. Його вартість у Китаї становить 2799 юанів (всього 380 доларів).

Щоправда, довелося вдатися до компромісів. У телефона пластиковий корпус, немає телеоб'єктива, а також захисту від пилу і води — зате є швидкий 144-герцовий екран (6.82 дюйма, LTPO AMOLED (3168х1440), пікова яскравість 4500 ніт) та акумулятор 6800 мАг з надшвидкою зарядкою 120 Вт.

телефон Neo 10 Pro Plus Фото: iQOO

Процесор: Snapdragon 8 Elite з графікою Adreno 830

Пам'ять: 12/16 ГБ LPDDR5X Ultra + 256/512/1024 ГБ UFS 4.1.

Камера: основна 50 Мп (OIS) + надширококутна 8 МП, фронтальна камера 16 МП.

Смартфон працює під управлінням Android 15 з оболонкою OriginOS 5.00, габарити — 163.79×76.60×8.30мм.

Є й версія на 16 ГБ/1ТБ пам'яті, але вона обійдеться дорожче — у 550 доларів. Чи з'явиться бюджетна новинка на інших ринках, крім китайського, поки невідомо.

Нагадаємо, раніше експерти називали найкращий бюджетний телефон 2025 року. Ним став CMF Phone 2 Pro від британської компанії Nothing. Зазначали, що незважаючи на бюджетний ціновий сегмент, смартфон мав у своєму розпорядженні важливі переваги, серед яких — поліпшена камера, привабливий дизайн і довговічність.

Також Фокус писав, що телефоном-фаворитом цього року, на думку експертів, може стати китайський OnePlus 13. Причому він посунув навіть таких флагманів галузі, як Samsung або Google.

Ще стало відомо, що модель Nothing Phone 3a Pro потрапила до списку найдемократичніших Android-смартфонів . Цей телефон був визнаний одним із найкращих у бюджетній лінійці до 500 доларів.

Що стосується чіпа Snapdragon 8 Elite, то вже восени цього року може бути офіційно представлена його оновлена версія Snapdragon 8 Elite Gen 2. Причому презентація може відбутися на місяць раніше запланованого — у вересні замість жовтня.