Смартфон за 800 грн получил функции ИИ и кнопки: что это модель (фото)

Китайская компания HMD выпустила мобильный телефон 4G. Эта бюджетная модель поддерживает голосовую связь и оснащена технологией DeepSeek.

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О поступлении в продажу нового смартфона HMD 101 4G сообщается на официальном аккаунте Nokia Mobile, пишет ithome.com. Телефон поддерживает 4G VoLTE, две SIM-карты и режим ожидания, а также оснащён двойным светодиодным фонариком.

Еще о новом телефоне известно, что он оснащен крупным шрифтом и большими кнопками, использует порт зарядки Type-C, поддерживает голосовую трансляцию и внешнее радио, а также может подключаться к проводным наушникам с разъемом 3,5 мм.

Смартфон HMD 101 4G Фото: HMD

Смартфон HMD 101 4G также получил помощника на базе искусственного интеллекта, который может использовать DeepSeek для выполнения различных функций – например, осуществления звонков, проверки прогноза погоды, установки будильников и ответов на вопросы.

У бренда HMD еще есть модель 102 4G с начальной ценой 169 юаней (около тысячи гривен) и с дополнительной задней камерой. Что касается базовой модели, то ее стоимость составляет 49 юаней (около 800 гривен).

Ранее стало известно, что модель HMD XR21 от китайского бренда HMD попала в список самых прочных смартфонов, которые не боятся падений, грязи и воды. Раньше этот телефон известен как Nokia XR21.

Бренд HMD делал и довольно забавные модели. Например, в сотрудничестве с компанией Mattel он выпустил розовый Barbie Phone, вошедший в число самых простых смартфонов в мире. На передней панели телефона, конечно же, красовался брендинг Barbie.

А доступная модель HMD Pulse была включена в топ-5 супербюджетных телефонов по цене от 2500 грн. Эксперты отмечали, что этот смартфон довольно медленно заряжается, зато потом может продержаться без подзарядки целых два дня.

Отметим, что китайские смартфоны вообще довольно часто оказываются в рейтингах бюджетных, но мощных телефонов. Например, смартфон OnePlus 13T в смысле мощности батареи показал результат даже лучший, чем у флагманских телефонов Apple и Samsung. Этому помогли массивная батарея емкостью 6260 мАч и новая кремний-углеродная технология.

Еще китайский телефон OnePlus был включен в топ-5 смартфонов, которые заряжаются быстрее всех. В частности, в список лидеров попала модель OnePlus 13.