Смартфон за 800 грн отримав функції ШІ та кнопки: що це модель (фото)

Китайська компанія HMD випустила мобільний телефон 4G. Ця бюджетна модель підтримує голосовий зв'язок і оснащена технологією DeepSeek.

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Про надходження в продаж нового смартфона HMD 101 4G повідомляється на офіційному акаунті Nokia Mobile, пише ithome.com. Телефон підтримує 4G VoLTE, дві SIM-карти і режим очікування, а також оснащений подвійним світлодіодним ліхтариком.

Ще про новий телефон відомо, що він оснащений великим шрифтом і великими кнопками, використовує порт зарядки Type-C, підтримує голосову трансляцію і зовнішнє радіо, а також може підключатися до дротових навушників з роз'ємом 3,5 мм.

Смартфон HMD 101 4G Фото: HMD

Смартфон HMD 101 4G також отримав помічника на базі штучного інтелекту, який може використовувати DeepSeek для виконання різних функцій — наприклад, здійснення дзвінків, перевірки прогнозу погоди, встановлення будильників і відповідей на запитання.

У бренду HMD ще є модель 102 4G з початковою ціною 169 юанів (близько тисячі гривень) і з додатковою задньою камерою. Що стосується базової моделі, то її вартість становить 49 юанів (близько 800 гривень).

Раніше стало відомо, що модель HMD XR21 від китайського бренду HMD потрапила до списку найміцніших смартфонів, які не бояться падінь, бруду і води. Раніше цей телефон відомий як Nokia XR21.

Бренд HMD робив і досить кумедні моделі. Наприклад, у співпраці з компанією Mattel він випустив рожевий Barbie Phone, який увійшов до числа найпростіших смартфонів у світі. На передній панелі телефону, звичайно ж, красувався брендинг Barbie.

А доступна модель HMD Pulse була включена в топ-5 супербюджетних телефонів за ціною від 2500 грн. Експерти зазначали, що цей смартфон доволі повільно заряджається, зате потім може протриматися без підзарядки цілих два дні.

Зазначимо, що китайські смартфони взагалі досить часто опиняються в рейтингах бюджетних, але потужних телефонів. Наприклад, смартфон OnePlus 13T у сенсі потужності батареї показав результат навіть кращий, ніж у флагманських телефонів Apple і Samsung. Цьому допомогли масивна батарея ємністю 6260 мАг і нова кремній-вуглецева технологія.

Ще китайський телефон OnePlus було включено до топ-5 смартфонів, які заряджаються швидше за всіх. Зокрема, до списку лідерів потрапила модель OnePlus 13.