Своевременные расчеты со стороны "Агро Газ Трейдинг" обеспечили финансовую устойчивость Одесского припортового завода

Компания "Агро Газ Трейдинг" своевременно рассчитывается перед Одесским припортовым заводом, по состоянию на начало июня 2020 года отсутствуют задолженности, более того – осуществлены авансовые платежи за будущие поставки продукции. Об этом говорится в сообщении АГТ.

"По состоянию на начало июня 2020 года в расчетах с заводом у АГТ отсутствуют какие-либо задолженности, наоборот существует переплата, что выступает дополнительным фактором финансовой устойчивости ОПЗ", - сообщили в компании.

"Агро Газ Трейдинг" сотрудничает с ОПЗ с июля прошлого года. Компания победила в конкурсе по выбору поставщика давальческого сырья, предложив наиболее выгодные условия толлингового контракта, подписание которого позволило запустить производство на ОПЗ после 14 месяцев простоя.

Позже, в марте этого года, ставки действующего контракта были повышены до $39 и $51 за переработку тонны аммиака и карбамида соответственно. Это позволило направить дополнительные 12,5 млн грн на модернизацию ОПЗ и повышение заработных плат сотрудников.

В АГТ отметили, что намерены расширить сотрудничество с Одесским припортовым заводом.

"Компания "Агро Газ Трейдинг" нацелена на расширение сотрудничества с ОПЗ, готова предлагать новые форматы взаимодействия с заводом и изучает возможность участия в его приватизации. Компания АГТ выступает надежным партнером ОПЗ", - заявили в компании.

За 10 месяцев работы ОПЗ переработал 540 млн кубометров газа, из которых было произведено 670 тыс. т карбамида и 62 тыс. т аммиака.