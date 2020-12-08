Небанковский финсектор выходит из кризиса, и НБУ пообещал ему усиление контроля

Наибольшую обеспокоенность регулятора вызывают кредитные союзы, качество портфеля займов которых стремительно ухудшается.

С ослаблением карантина возобновились объемы операций небанковских финансовых учреждений. Ожидается, что большинство секторов этого рынка продемонстрирует прибыль по итогам года. Но Нацбанк отмечает, что ряд компаний, манипулируя показателями отчетности, демонстрируют лишь формальное выполнение требований, на самом деле не имея достаточного запаса платежеспособности. Поэтому контроль будет усилен.

Об этом говорится в декабрьском "Обзоре небанковского финансового сектора".

В третьем квартале активы страховщиков продолжали снижаться. Однако это не сказалось на объемах страховых премий (то есть поступающих денег клиентов). Они выросли в сравнению со II кварталом и показателями докризисного I квартала на 26% и 3% соответственно. Страховые выплаты росли аналогичными темпами, поэтому уровень выплат остался почти неизменным: 36% для рискового страхования и 12% для страхования жизни.

Однако операционная эффективность страховщиков все еще остается низкой. 45 компаний по состоянию на 1 октября не выполняли в полной мере требование к платежеспособности и достаточности капитала.

НБУ отмечает, что у ряда страховщиков в активах много недвижимости, которая часто является неликвидной и не может быть реально использована ими для выполнения своих обязательств.

Активы финансовых компаний выросли в III квартале благодаря восстановлению кредитования. Объем кредитов домохозяйствам вырос на 47%, а корпорациям – на 58%. Объем лизинговых операций вырос на 46% в сравнении со II кварталом. Ломбарды увеличили кредитование, приблизившись к прошлогодним показателям. Рентабельность деятельности несколько снизилась и составляет 7,2%.

Кредитные союзы, в отличие от остальных небанковских финучреждений, не только медленно восстанавливают объемы операций, но и остаются убыточными по результатам трех кварталов. Сдерживают возможности их роста общее снижение платежеспособности населения, а также неготовность союзов предоставлять услуги дистанционно из-за приверженности к операциями с наличными.

Качество кредитного портфеля союзов стремительно ухудшилось. Около трети кредитов просрочены более чем на 90 дней, что вдвое выше показателя второго квартала. Несмотря на ухудшение качества портфеля, расходы кредитных союзов на формирование резервов в III квартале снизились. При этом доходы от расформирования резервов за последние шесть месяцев даже превысили расходы на их формирование, что позволило кредитным союзам продемонстрировать незначительную прибыль. НБУ считает, что такая ситуация требует особого внимания, и он как регулятор рынка намерен внимательно заняться кредитными союзами. Это скорее всего приведет к ухудшению показателей платежеспособности ряда игроков этого сегмента.

Напомним, в октябре НБУ начал публиковать информацию о лицах, которым он разрешил приобрести существенное участие в небанковском финансовом учреждении, а также о лицах, которым было отказано в этом.