В рекламе не нуждается. И в 2021 году SEO все также остается фаворитом для продвижения бизнеса.

Можно бесконечно сливать бюджеты на платную рекламу, но без грамотного поискового продвижения ваш бизнес будет подобен замку на песке, который придется отстраивать заново после каждой волны кризиса.

Почему SEO остается ключевым каналом продвижения в эпоху "новой нормальности", разбирались в Медиа Группа Локомотив (Locomotive Media Group).

Доверие покупателей

Многолетние исследования консалтинговой компании Edelman показали, что важным фактором при выборе товара для потребителей является доверие к бренду. На фоне пандемии коронавируса и всеобщей неопределенности этот аспект становится решающим. В недавнем опросе компании Conductor 63% американских маркетологов назвали поисковую оптимизацию лучшим антикризисным инструментом. И это неудивительно: любые действия в SEO преследуют главную цель — завоевать доверие поисковых систем, а значит и доверие потребителей.

На психологическом уровне обычные результаты поисковой выдачи воспринимаются как более достоверные, чем платные. По данным Hubspot, 80% онлайн-пользователей намеренно игнорируют рекламные ссылки в поисковиках. Кроме того, с каждым годом растет популярность блокировщиков рекламы.

Экономия бюджета

Платные рекламные инструменты, такие как Google Ads или Facebook Ads, на первый взгляд могут показаться неплохим решением для бизнеса. Они помогают в короткие сроки привлечь новых клиентов и быстро поднять уровень продаж, но что происходит дальше? Если компания параллельно не инвестирует в поисковую оптимизацию, то быстро попадает в зависимость от рекламы, цены на которую постоянно подогреваются растущей конкуренцией.

Так как количество рекламных мест зачастую гораздо ниже количества компаний, желающих ее занять, стоимость одного клика может составлять от нескольких центов до, в некоторых случаях, нескольких сотен долларов.

Согласно исследованию Conductor, брендам, которые плотно "подсели" на платное продвижение, в ближайшие несколько лет придется увеличить свои вложения в рекламу в 2-4 раза, а ее эффективность при этом будет только падать. Учитывая коронавирусный кризис, для малого бизнеса это может закончиться полным разорением.

Лучший способ разорвать порочный круг — грамотное SEO. Где количество показов и переходов не зависят от бюджета. А, главное, все расходы с лихвой окупаются качественным трафиком из поисковых систем. По данным BrightEdge, доля органического трафика в 2019 году составила более 53%.

Большой охват

Реклама имеет ограниченный радиус действия: определенный поисковик или соцсеть, конкретный перечень ключевых слов. Действие SEO более глобально и позволяет достучаться до значительно масштабной аудитории.

Исследование GlobalWebIndex показало, что первое знакомство с брендом для 35% респондентов в возрасте от 16 до 64 лет происходит именно благодаря поисковым системам. Это самый высокий показатель. Кроме того, непосредственно перед онлайн-покупкой более половины потребителей ищут дополнительную информацию о бренде, товаре и услуге в интернете. И самым популярным каналом исследования остаются поисковики (53%), обгоняя даже социальные сети (44%).

Комплексный подход

В то время как Google Ads или Facebook Ads сосредоточены на продвижении конкретных рекламных объявлений, поисковая оптимизация повышает эффективность веб-ресурса в целом.

SEO предполагает адаптацию контента под релевантные ключевые слова, поиск авторитетных ресурсов для обратных ссылок, повышение скорости загрузки сайта и изменение его структуры для лучшего пользовательского опыта. По данным Google, удобный интерфейс имеет решающее значение для 76% онлайн-покупателей. В 2020 году в технический апгрейд сайта инвестировали 63% маркетологов.

Кроме того, современные поисковые алгоритмы очень требовательны к наполнению сайта, не прощают бессмысленные наборы ключевых слов в тексте и ворованные картинки. Это значит, что в процессе оптимизации компаниям волей-неволей приходится подтянуть и качество контента, если раньше руки до этого не доходили.

Долгосрочный результат

Интернет-реклама не только недешево стоит, но и не дает устойчивого эффекта.

Как только проплаченные показы прекращаются, продажи, как правило, возвращаются на прежний уровень. И это в лучшем случае — если навязчивая реклама не успела надоесть потенциальным покупателям и испортить репутацию бренда.

Тем временем SEO — это забег на длинную дистанцию с регулярным экономическим эффектом, который сохраняется надолго.

Алгоритмы Google, например, меняются регулярно, но принцип действия остается прежним: система сравнивает ваш веб-сайт с сайтами конкурентов и ранжирует их по релевантности пользовательским запросам. И если поисковик уже признал ваш сайт достойным быть на первых позициях выдачи, то для отката вниз потребуются серьезные причины.

Таким образом, инвестируя в поисковую оптимизацию, вы сможете удерживать свой бизнес на плаву даже в самые сложные времена.