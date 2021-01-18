Денис Шмыгаль созывает внеочередное заседание Кабмина по ценам на газ

Сегодня Кабинет министров примет постановление о временном снижении стоимости распределения газа.

В понедельник, 18 января, состоится внеочередное заседание Кабинета министров Украины, на котором планируется снизить цены на газ. Как говорится в анонсе правительства, оно начнется в 10.00 и продлится до 11.00.

На заседании примут постановление, которым с 1 февраля 2021 года будет установлена граничная стоимость природного газа для населения на уровне 6,99 гривны за кубометр, но не дольше, чем до 31 марта 2021 года.

Отметим, с начала 2021 года по всей стране проходят массовые протесты. Украинцы начали выходить на улицы из-за роста цены на распределение газа.

Позже стало известно, что Антимонопольный комитет Украины проверит возросшие тарифы и обяжет НКРЭКУ исправить ситуацию.

По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, благодаря госрегулированию цены на газ часть потребителей сможет экономить до 30%. Впрочем, как позже заявил министр Кабмина Олег Немчинов, это лишь "временная мера", а после окончания отопительного сезона цены вернутся к рыночным показателями. А и. о. главы Минэнерго заявил, что одним из шагов для выхода из газового кризиса является транзита "голубого топлива" из Средней Азии и разрешение экспорта газа "частными независимыми компаниями из России".