Денис Шмигаль скликає позачергове засідання Кабміну через ціни на газ

Сьогодні Кабінет міністрів прийме постанову про тимчасове зниження вартості розподілу газу.

У понеділок, 18 січня, відбудеться позачергове засідання Кабінету міністрів України, на якому планується знизити ціни на газ. Як говориться в анонсі уряду, воно розпочнеться о 10.00 і триватиме до 11.00.

На засіданні візьмуть постанову, якою з 1 лютого 2021 року встановлена гранична вартість природного газу для населення на рівні 6,99 гривні за кубометр, але не довше, ніж до 31 березня 2021 року.

Відзначимо, з початку 2021 року по всій країні проходять масові протести. Українці почали виходити на вулиці через зростання ціни на розподіл газу.

Пізніше стало відомо, що Антимонопольний комітет України перевірить зрослі тарифи і зобов'яже НКРЕКП виправити ситуацію.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаль, завдяки держрегулювання ціни на газ частина споживачів зможе економити до 30%. Втім, як пізніше заявив міністр Кабміну Олег Немчінов, це лише "тимчасовий захід", а після закінчення опалювального сезону ціни повернуться до ринкових показників. А та. о. голови Міненерго заявив, що одним із кроків для виходу з газової кризи є транзит "блакитного палива" з Середньої Азії і дозвіл експорту газу "приватними незалежними компаніями з Росії".