НБУ предупреждает украинские банки о рисках сотрудничества с Дубинским

Monobank уже предложил Дубинскому закрыть свой счет.

Нацбанк Украины предупредил украинские банки о том, что против 4 компаний и 7 граждан Украины, среди которых и нардеп фракции "Слуга народа" Александр Дубинский, США ввели санкции и напомнил о рисках, которые возникают у финансовых структур из-за сотрудничества с оказавшимся в санкционных списках. Соответствующие письмо оказалось в распоряжении издания liga.net.

"В связи с этим обращаем внимание на риски, связанные с осуществлением финансовых операций с лицами, включенными в OFAC SDN List, и считаем нужным предложить финансовым учреждениям принять надлежащие меры предосторожности с целью управления такими рисками", — сказано в письме.

[ + – ] Нацбанк предупредил банки о рисках работы с Дубинским Фото: liga.net [ + – ] Нацбанк предупредил банки о рисках работы с Дубинским Фото: liga.net

Примечательно, что ранее Дубинский написал на своей странице в Facebook о том, что сотрудники Monobank уже предложили ему закрыть у них счет.

"Ну чтобы якобы не иметь лишних проблем. я этого делать не буду. Принципиально. На всякий случай оставил им 30 гривен", — сообщил Дубинский.

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввели санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Причиной стали пленки нардепа Андрея Деркача, которые использовались для вмешательства в выборы президента США. Среди физических лиц оказался и депутат фракции "Слуга народа" Александр Дубинский. Он назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

Глава Офиса президента Ермак пообещал, что они со своей стороны сделают все, чтобы привлечь к ответственности виновных во вмешательстве в выборы США. А в МИД заявили, что введение санкций никоим образом не сказалось на отношениях между странами.

На брифинге, который состоялся 18 января, Дубинский заявил, что не собирается выходить из фракции "Слуга народа", и если кто-то примет решение касательно его исключения из нее — "фракция будет обречена".

22 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что в "Слуге народа" "очень серьезно и ответственно" относятся к этому вопросу. А на заседании фракции, которое состоялось 25 января, лично Владимир Зеленский попросил Дубинского покинуть фракцию. Однако тот отказался.