НБУ попереджає українські банки про ризики співпраці з Дубінським

Monobank уже запропонував Дубінському закрити свій рахунок.

Нацбанк України попередив українські банки про те, що проти 4 компаній і 7 громадян України, серед яких і нардеп фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський, США ввели санкції, і нагадав про ризики, які виникають у фінансових структур через співпрацю з особами із санкційних списків. Відповідний лист опинився в розпорядженні видання liga.net.

"У зв'язку з цим звертаємо увагу на ризики, пов'язані із здійсненням фінансових операцій з особами, включеними в OFAC SDN List, і вважаємо за потрібне запропонувати фінансовим установам вжити належних заходів обережності з метою управління такими ризиками", — сказано в листі.

[ + – ] Нацбанк попередив банки про ризики роботи з Дубінським Фото: liga.net [ + – ] Нацбанк попередив банки про ризики роботи з Дубінським Фото: liga.net

Цікаво, що раніше Дубінський написав на своїй сторінці у Facebook про те, що співробітники Monobank уже запропонували йому закрити в них рахунок.

"Ну, щоб нібито не мати зайвих проблем. Я цього робити не буду. Принципово. Про всяк випадок залишив їм 30 гривень", — повідомив Дубінський.

Нагадаємо: 11 січня Міністерство фінансів США ввели санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Причиною стали плівки нардепа Андрія Деркача, які використовувалися для втручання у вибори президента США. Серед фізичних осіб опинився і депутат фракції "Слуга народу" Олександр Дубінський. Він назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

Голова Офісу президента Єрмак пообіцяв, що вони зі свого боку зроблять усе, щоб притягнути до відповідальності винних у втручанні у вибори США. А в МЗС заявили, що введення санкцій жодним чином не позначилося на відносинах між країнами.

На брифінгу, який відбувся 18 січня, Дубінський заявив, що не збирається виходити з фракції "Слуга народу", і якщо хтось ухвалить рішення щодо його виключення з неї — "фракція буде приречена".

22 січня голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що в "Слузі народу" "дуже серйозно і відповідально" ставляться до цього питання. А на засіданні фракції, яке відбулося 25 січня, особисто Володимир Зеленський попросив Дубінського покинути фракцію. Однак той відмовився.