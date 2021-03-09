Национализация "Мотор Сичи": китайские инвесторы грозят новыми исками против Украины

Акционеры утверждают, что если завод переведут в госсобственность , то они будут использовать данное событие как доказательство в суде.

Китайская Skyrizon Aircraft Holdings сделала официальное заявление о вопросе возможной национализации запорожской "Мотор Сичи". Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

"Продолжение злоупотреблений государственной властью, удушение нормальной деловой активности предприятий, и такие действия как попытка насильнической национализации ПАО "Мотор Сич", принадлежащей китайским инвесторам, в очередной раз нарушают закон, а также противоречат базовым принципам рыночной экономике", — идется в заявлении.

По словам президента компании Ван Цзына, действия украинской власти якобы помогут им выиграть в международном арбитраже. А Украина "будет опозорена перед всей мировой общественностью". Любые действия или публичные заявления, которые наносят ущерб Skyrizon Aircraft, будут использованы в качестве доказательства или предмета судебного разбирательства.

Инвесторы купили акции "Мотор Сичи" еще в 2016 году, но с тех пор бывший владелец компании Вячеслав Богуслаев якобы препятствует китайским акционерам получать доступ к информации и самой компании.

Напомним, 4 марта Давид Арахамия заявил, что в Верховной Раде рассмотрят вопрос о национализации "Мотор Сич". Ранее Шевченковский районный суд наложил арест на акции "Мотор Сич" из-за попадания китайских аукционеров под санкции СНБО. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина рассмотрит все решения, позволяющие сохранить эффективность предприятия "Мотор Сич".

Иск китайских инвесторов против Украины в общей сумме составляет 3,6 млрд долларов. На допрос в СБУ также вызывали харьковского бизнесмена Александра Ярославского.