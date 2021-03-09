Націоналізація "Мотор Січі": китайські інвестори загрожують новими позовами проти України

Акціонери стверджують, що якщо завод переведуть у держвласність, то вони використовуватимуть цю подію як доказ в суді.

Китайська Skyrizon Aircraft Holdings зробила офіційну заяву про питання можливої націоналізації запорізької "Мотор Січі". Про це повідомляє прес-служба підприємства.

"Продовження зловживань державною владою, удушення нормальної ділової активності підприємств, і такі дії як спроби насильницької націоналізації ПАТ "Мотор Січ", що належить китайським інвесторам, учергове порушують закон, а також суперечать базовим принципам ринкової економіки", — йдеться в заяві.

За словами президента компанії Ван Цзина, дії української влади нібито допоможуть їм виграти в міжнародному арбітражі. А Україна "буде зганьблена перед усією світовою громадськістю". Будь-які дії або публічні заяви, які завдають шкоди Skyrizon Aircraft, будуть використані як доказ або предмет судового розгляду.

Інвестори купили акції "Мотор Січі" ще у 2016 році, але відтоді колишній власник компанії В'ячеслав Богуслаєв нібито перешкоджає китайським акціонерам отримувати доступ до інформації та самої компанії.

Нагадаємо, 4 березня Давид Арахамія заявив, що у Верховній Раді розглянуть питання про націоналізацію "Мотор Січ". Раніше Шевченківський районний суд наклав арешт на акції "Мотор Січ" через потрапляння китайських аукціонерів під санкції РНБО. Голова МЗС України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна розгляне всі рішення, що дозволяють зберегти ефективність підприємства "Мотор Січ".

Позов китайських інвесторів проти України загалом становить 3,6 млрд доларів. На допит в СБУ також викликали харківського бізнесмена Олександра Ярославського.