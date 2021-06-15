Новий формат орендного бізнесу від STANDARD ONE. Готові рішення, що приносять пасивний дохід

Останні роки ознаменувалися активним розвитком бізнесу нішевих рішень «під ключ». На доволі консервативному ринку вітчизняної нерухомості з’явився новий тренд на покупку готових апартаментів з метою подальшої здачі в оренду. Причому без жодних суттєвих втручань з боку інвестора – про все подбає керуюча компанія. Такий актив швидко окупається, а бізнес-модель є абсолютно прозорою.

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Про переваги інвестування в готовий орендний бізнес говоримо з Олександром Смирновим, комерційним директором Standard One – компанії, котра взялася за реалізацію такої бізнес-моделі.

Комплекси готових апартаментів для здачі в оренду – це європейська тенденція, повернення до уже випробуваних способів вкладення коштів чи новий вид заробітку?

– Колись це називали дохідними будинками. Вони були дуже популярні через високий попит на оренду житла. В США і Європі цей формат ніколи не втрачав актуальності. Адже апартаменти можуть працювати без втручання власника – під контролем керуючої компанії або оператора.

В незалежній Україні ринок оренди розвивався хаотично. Тому ми першими задали новітні стандарти якості послуг та нерухомості на ньому. В своєму проекті Standard One ВДНГ ми запропонували інвесторам повністю готові апартаменти з ремонтом, меблями, технікою та консьєрж сервісом. Власники могли довірити всі турботи по здачі квартири нашій керуючій компанії. Обраний формат потрапив у «яблучко»: всі апартаменти було розпродано ще до здачі комплексу в експлуатацію, а попит на оренду квартир там залишається стало високим і з початку 2021 року заповнюваність становить 100%.

Наш останній проект – апарт-готель Standard One Terminal, що будується навпроти центрального входу до Південного залізничного вокзалу, має схожу модель. За тією відмінністю, що він націлений на більш прибуткову аудиторію – бізнес-туристів, які обирають подобову і середньострокову оренду.

Чи є особливості у такого бізнесу в наших реаліях?

– Апарт-готелем Standard One Terminal буде керувати міжнародний оператор із ТОП-5 світових, тож і звітність, і бізнес-процеси будуть відповідати світовим стандартам та нормам. Відповідно робота і взаємодія з інвесторами відповідатиме всім міжнародним стандартам.

Ми дуже гнучкі стосовно використання готельних номерів. При будь-яких коливаннях ринку готельний оператор може трансформувати проживання від подобового в середнє і довгострокове. Це можливо завдяки площі номеру – 32 м2, а також наявності кухні, гардеробної кімнати, робочого місця і вдалому зонуванню.

Формат апарт-готелів, який ми впроваджуємо, є новим для України. Проте він добре відомий у світі й давно якісно зарекомендував себе.

Чи справді це вигідно? Обґрунтуйте, завдяки чому інвестор буде отримувати дохід?

– Компанія Standard One вже має успішний досвід запуску і роботи прибуткової нерухомості. Тому інвесторам апарт-готелю S1 Terminal, які прагнуть мінімізувати ризики та мати сталий прибуток, ми пропонуємо можливість підписання договору оренди, що гарантує фіксований дохід на рівні 5,5% річних в USD, що на наш погляд стає серйозною альтернативою банківського депозиту

А для тих, хто розуміє перспективність обраного нами напрямку, ми створили модель «ПУЛ». Вона побудована на тому, що інвестор отримує дохід не від фактичного заселення його номеру, а від завантаженості всього готелю.

Це чесна схема. Ми беремо дохід готелю від оренди за квартал і пропорційно ділимо його між всіма власниками, віднімаючи комісію готельного оператора, управляючої компанії і обов’язкові платежі у резервний фонд замін та ремонтів.

За рахунок ефективного управління та комбінації коротко- і довгострокової оренди, дохідність цієї моделі складе до 15% річних у валюті.

Таким чином, власник апартаментів Standard One Terminal має надійний актив у своєму інвестиційному портфелі та стабільне джерело пасивного доходу.

Ми переконані , що принесли в Україну одну з найкращих моделей інвестицій в нерухомість і будемо й надалі розвивати компанію Standard One саме в цьому напрямку.