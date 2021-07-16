Миллиарды мимо кассы. Если контрабанда побеждена, где рост поступлений в бюджет?

Разговоры о коррупции на таможне и тема борьбы с контрабандой стали чем-то вроде вечной мантры украинских политиков и настоящим "проклятым вопросом" в деле наполнения бюджета.

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Существует достаточно простой тезис: если контрабанда побеждена, где рост поступлений в бюджет?

Если дополнительных таможенных платежей нет, значит все, как и прежде, уходит в карман воровских "элит".

А ведь, есть простые способы контроля за финансовыми потоками на таможне, и главное — действенные. Речь о сравнении зеркальных статистических данных стран-таможенных партнеров.

[ + – ] Для контроля за финансовыми потоками на таможне есть простые и действенные способы Фото: УНИАН

Как хорошо уметь считать, или Сравниваем статистику на таможне

Еще в 2018-м году, я написал статью в которой отмечал: контрабанду можно победить "внесением в контракты с главами региональных таможен пункта о том, что если по итогам месяца данные по импорту/экспорту, отраженные в украинской статистике, отличаются более чем на 1% от данных страны- торгового партнера, данный чиновник с позором и волчьим билетом увольняется с занимаемой должности".

Важно

Поворую, перестану! Почему приоритетом Украины должен быть рост экономики, а не борьба с коррупцией

Вот только нужны ли нынешней власти такие простые, эффективные и главное не показушные методы борьбы? Ответ очевиден — не нужны. Ни предыдущей власти, ни нынешней.

[ + – ] Экспорт из Польши в Украину составил в долларах 5,987 млрд Фото: GettyImages.com

Простой пример. Берем польский сайт stat.gov.pl, раздел Obroty handlu zagranicznego według krajów. Смотрим данные по Украине за 2020-й год. Экспорт из Польши в Украину составил в долларах 5,987 млрд.

А теперь открываем зеркальную украинскую статистику на сайте гостаможни.

В прошлом году, импорт из Польши составил 4,13 млрд дол. Разница — почти два ярда. Делим на шесть — только на импортном НДС бюджет потерял более 300 млн. дол. Это примерно сопоставимо с суммой военной помощи из США.

Теперь понятно нежелание Запада давать нашим властям "подержаться" за большие деньги?

И это только Польша. А еще есть Китай, Турция, Италия, США, Германия. Это уже миллиарды долларов, идущие мимо бюджета, то есть суммы, сопоставимые с кредитами МВФ.

Важно

Я мзду не беру. Есть ли связь между размером зарплаты чиновника и его склонностью к воровству?

Думаете, так трудно взять на работу в Офис президента человека, который мог бы вести оперативную зеркальную таможенную статистику с указанием четких направлений, где, что и сколько воруют?

Но тут, как в анекдоте: вчера так в расследовании продвинулись, что чуть на себя не вышли.

Именно поэтому при власти не нужны умные и честные. И президенты у нас "не дружат" со статистикой.

Вот и получается простой выбор: не воровать или попрошайничать по всему миру, не воровать или постоянно брать кредиты.

Власть свой выбор уже сделала, а народ?

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.