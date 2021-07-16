Миллиарды мимо кассы. Если контрабанда побеждена, где рост поступлений в бюджет?
Мимо казны идут суммы, сопоставимые с кредитами МВФ. Между тем, существуют простые и действенные способы контроля за финансовыми потоками на таможне. Речь о сравнении зеркальных статистических данных стран-таможенных партнеров.
Разговоры о коррупции на таможне и тема борьбы с контрабандой стали чем-то вроде вечной мантры украинских политиков и настоящим "проклятым вопросом" в деле наполнения бюджета.
Существует достаточно простой тезис: если контрабанда побеждена, где рост поступлений в бюджет?
Если дополнительных таможенных платежей нет, значит все, как и прежде, уходит в карман воровских "элит".
А ведь, есть простые способы контроля за финансовыми потоками на таможне, и главное — действенные. Речь о сравнении зеркальных статистических данных стран-таможенных партнеров.
Как хорошо уметь считать, или Сравниваем статистику на таможне
Еще в 2018-м году, я написал статью в которой отмечал: контрабанду можно победить "внесением в контракты с главами региональных таможен пункта о том, что если по итогам месяца данные по импорту/экспорту, отраженные в украинской статистике, отличаются более чем на 1% от данных страны- торгового партнера, данный чиновник с позором и волчьим билетом увольняется с занимаемой должности".Важно
Вот только нужны ли нынешней власти такие простые, эффективные и главное не показушные методы борьбы? Ответ очевиден — не нужны. Ни предыдущей власти, ни нынешней.
Простой пример. Берем польский сайт stat.gov.pl, раздел Obroty handlu zagranicznego według krajów. Смотрим данные по Украине за 2020-й год. Экспорт из Польши в Украину составил в долларах 5,987 млрд.
А теперь открываем зеркальную украинскую статистику на сайте гостаможни.
В прошлом году, импорт из Польши составил 4,13 млрд дол. Разница — почти два ярда. Делим на шесть — только на импортном НДС бюджет потерял более 300 млн. дол. Это примерно сопоставимо с суммой военной помощи из США.
Теперь понятно нежелание Запада давать нашим властям "подержаться" за большие деньги?
И это только Польша. А еще есть Китай, Турция, Италия, США, Германия. Это уже миллиарды долларов, идущие мимо бюджета, то есть суммы, сопоставимые с кредитами МВФ.Важно
Думаете, так трудно взять на работу в Офис президента человека, который мог бы вести оперативную зеркальную таможенную статистику с указанием четких направлений, где, что и сколько воруют?
Но тут, как в анекдоте: вчера так в расследовании продвинулись, что чуть на себя не вышли.
Именно поэтому при власти не нужны умные и честные. И президенты у нас "не дружат" со статистикой.
Вот и получается простой выбор: не воровать или попрошайничать по всему миру, не воровать или постоянно брать кредиты.
Власть свой выбор уже сделала, а народ?
Публикуется с согласия автора.