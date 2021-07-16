Мільярди повз каси. Якщо контрабанда переможена, де зростання надходжень до бюджету?

Розмови про корупцію на митниці і тема боротьби з контрабандою стали чимось на зразок вічної мантри українських політиків і справжнім "проклятим питанням" у справі наповнення бюджету.

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Існує досить проста теза: якщо контрабанда переможена, де зростання надходжень до бюджету?

Якщо додаткових митних платежів немає, отже все, як і раніше, йде в кишеню злодійських "еліт".

Але ж, є прості способи контролю за фінансовими потоками на митниці, і головне — дієві. Йдеться про порівняння дзеркальних статистичних даних країн-митних партнерів.

[ + – ] Для контролю за фінансовими потоками на митниці є прості і дієві способи Фото: УНИАН

Як добре вміти рахувати, або Порівнюємо статистику на митниці

Ще у 2018-му році, я написав статтю в якій зазначав: контрабанду можна перемогти "внесенням до контрактів з головами регіональних митниць пункту про те, що якщо за підсумками місяця дані з імпорту/експорту, відображені в українській статистиці, відрізняються більш ніж на 1 % від даних країни-торгового партнера, цей чиновник з ганьбою і вовчим квитком звільняється із займаної посади".

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Ось тільки чи потрібні нинішній владі такі прості, ефективні і, головне, не показушні методи боротьби? Відповідь очевидна — не потрібні. Ні попередній владі, ні нинішній.

[ + – ] Експорт з Польщі в Україну склав у доларах 5,987 млрд Фото: GettyImages.com

Простий приклад. Беремо польський сайт stat.gov.pl, розділ Obroty handlu zagranicznego według krajów. Дивимося дані по Україні за 2020-й рік. Експорт з Польщі в Україну склав у доларах 5,987 млрд.

А тепер відкриваємо дзеркальну українську статистику на сайті Держмитниці.

Минулого року, імпорт з Польщі склав 4,13 млрд дол. Різниця — майже два лярди. Ділимо на шість — тільки на імпортному ПДВ бюджет втратив понад 300 млн. дол. Це приблизно можна порівняти з сумою військової допомоги з США.

Тепер зрозуміло небажання Заходу давати нашим владам "потриматися" за великі гроші?

І це тільки Польща. А ще є Китай, Туреччина, Італія, США, Німеччина. Це вже мільярди доларів, що йдуть повз бюджет, тобто суми, порівнянні з кредитами МВФ.

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Я мзду не беру. Чи є зв'язок між розміром зарплати чиновника та його схильністю до злодійства?

Думаєте, так важко взяти на роботу в офіс президента людину, яка могла б вести оперативну дзеркальну митну статистику із зазначенням чітких напрямків, де, що і скільки крадуть?

Але тут, як в анекдоті: вчора так у розслідуванні просунулися, що мало на себе не вийшли.

Саме тому при владі не потрібні розумні і чесні. І президенти у нас "не дружать" із статистикою.

Ось і виходить простий вибір: не красти або жебракувати по всьому світу, не красти або постійно брати кредити.

Влада свій вибір уже зробила, а народ?

Першоджерело.

Публікується за згодою автора.