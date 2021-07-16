Мільярди повз каси. Якщо контрабанда переможена, де зростання надходжень до бюджету?
Повз скарбницю йдуть суми, порівнянні з кредитами МВФ. Тим часом, існують прості і дієві способи контролю за фінансовими потоками на митниці. Йдеться про порівняння дзеркальних статистичних даних країн-митних партнерів.
Розмови про корупцію на митниці і тема боротьби з контрабандою стали чимось на зразок вічної мантри українських політиків і справжнім "проклятим питанням" у справі наповнення бюджету.
Існує досить проста теза: якщо контрабанда переможена, де зростання надходжень до бюджету?
Якщо додаткових митних платежів немає, отже все, як і раніше, йде в кишеню злодійських "еліт".
Але ж, є прості способи контролю за фінансовими потоками на митниці, і головне — дієві. Йдеться про порівняння дзеркальних статистичних даних країн-митних партнерів.
Як добре вміти рахувати, або Порівнюємо статистику на митниці
Ще у 2018-му році, я написав статтю в якій зазначав: контрабанду можна перемогти "внесенням до контрактів з головами регіональних митниць пункту про те, що якщо за підсумками місяця дані з імпорту/експорту, відображені в українській статистиці, відрізняються більш ніж на 1 % від даних країни-торгового партнера, цей чиновник з ганьбою і вовчим квитком звільняється із займаної посади".Важливо
Ось тільки чи потрібні нинішній владі такі прості, ефективні і, головне, не показушні методи боротьби? Відповідь очевидна — не потрібні. Ні попередній владі, ні нинішній.
Простий приклад. Беремо польський сайт stat.gov.pl, розділ Obroty handlu zagranicznego według krajów. Дивимося дані по Україні за 2020-й рік. Експорт з Польщі в Україну склав у доларах 5,987 млрд.
А тепер відкриваємо дзеркальну українську статистику на сайті Держмитниці.
Минулого року, імпорт з Польщі склав 4,13 млрд дол. Різниця — майже два лярди. Ділимо на шість — тільки на імпортному ПДВ бюджет втратив понад 300 млн. дол. Це приблизно можна порівняти з сумою військової допомоги з США.
Тепер зрозуміло небажання Заходу давати нашим владам "потриматися" за великі гроші?
І це тільки Польща. А ще є Китай, Туреччина, Італія, США, Німеччина. Це вже мільярди доларів, що йдуть повз бюджет, тобто суми, порівнянні з кредитами МВФ.Важливо
Думаєте, так важко взяти на роботу в офіс президента людину, яка могла б вести оперативну дзеркальну митну статистику із зазначенням чітких напрямків, де, що і скільки крадуть?
Але тут, як в анекдоті: вчора так у розслідуванні просунулися, що мало на себе не вийшли.
Саме тому при владі не потрібні розумні і чесні. І президенти у нас "не дружать" із статистикою.
Ось і виходить простий вибір: не красти або жебракувати по всьому світу, не красти або постійно брати кредити.
Влада свій вибір уже зробила, а народ?
Публікується за згодою автора.