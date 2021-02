Поворую, перестану! Почему приоритетом Украины должен быть рост экономики, а не борьба с коррупцией

Я давно хотел написать текст о коррупции и борьбе с ней. С цифрами и фактами. Свидетельствующими об опасности антикоррупционной одержимости. И служащими напоминанием о том, что целью любого государства должно быть, прежде всего, создание предпосылок для безопасности и благосостояния собственных граждан.

И именно под этим углом зрения и в этой перспективе следует оценивать эффективность и приоритет любых антикоррупционных мер. Наконец, дошли руки.

Но, прежде всего, отмечу, что этически и эстетически коррупция мне глубоко отвратительна. Я ее считаю однозначным социальным злом, искажающим принцип справедливости и уничтожающим веру в право. Как человек, который всего достигал в своей жизни тяжелым трудом, никогда не покупал ни дипломов, ни должностей, ни привилегий, я лично однозначный лузер в коррумпированной Украине.

Если бы добродетель здесь была правилом, уверен, я бы жил гораздо богаче и счастливее. Но…

Мешает коррупция экономическому росту? История убедительно свидетельствует: как минимум, далеко не всегда. Великобритания расцвела и стала мировой империей, когда министерскими должностями откровенно торговали.

Когда парламент в 1730 году обвинил первого премьер-министра Великобритании Уолпола в коррупции, он с готовностью признал, что нажил на должности большое состояние, и спросил: "Занимая на протяжении почти 20 лет правительственные должности, неужели кто-то ожидал, что я не увеличу мои активы?". После этого расследования Уолпол еще 11 лет работал премьер-министром Его Величества.

США стала мировой экономической силой в конце 19 века, когда "бароны-разбойники" (они же индустриалисты) покупали политиков и судей оптом и в розницу. И только потом, когда Америка стала одной из самых богатых стран мира, коррупцию удалось обуздать, но не победить окончательно.

Историки США приводят даже расценки на голоса конгрессменов из обеих партий из группы Black Horse Cavalry: $ 1000 за голос за законопроекты, касающиеся железных дорог, и до $ 5000 за особо важные законопроекты. Именно в это время темпы экономического роста в США были одними из самых высоких в мире.

Индонезия за 30 лет правления крайне коррумпированного Мохаммеда Сухарто (который по разным оценкам присвоил от 15 до 35 млрд. долларов). ВВП на душу населения (в постоянных ценах) за это время там вырос втрое.

"Азиатские тигры" второй половины 20 века (наверное, кроме Сингапура) никогда не были среди наименее коррумпированных стран.

Китай, Турция и Индия по темпам экономического роста значительно превосходят ЕС — наименее коррумпированный регион мира, далеко не лидеры в борьбе с коррупцией. Скорее, типичные середнячки.

Казахстан и Азербайджан — рядом с Украиной во второй сотне, хотя гораздо богаче нашей страны. Израиль и Южная Корея, глобальные лидеры технологического развития, лучше других справляются в борьбе с пандемией, при этом, аж в четвертом десятке Индекса восприятия коррупции.

Все приведенные примеры отнюдь не является оправданием коррупции, как таковой. Они лишь доказывают правильность тезиса, что между уровнем коррупции и темпами экономического роста нет прямой корреляции. И в приоритетах бедной страны рост благосостояния граждан должен всегда стоять выше борьбы с коррупцией.

Как справедливо утверждает Кембриджский профессор экономики Ха-Джун Чанг, "история свидетельствует, что на ранних стадиях экономического развития коррупцию трудно контролировать. Из того факта, что сегодня среди очень бедных стран нет ни одной некоррумпированной, следует вывод, что сначала страна должна подняться над абсолютной бедностью, и только потом она может существенно уменьшить коррумпированность системы ".

В своей замечательной книге "Bad Samaritans: The Myth of Free Trade and the Secret History of Capitalism" (которую издательство Наш Формат обещает перевести и издать на украинском) Ха-Джун Чанг, не только из книг знающий, как Южная Корея прорывалась из третьего мира в первый, убедительно доказывает, что борьба с коррупцией не является рецептом экономического роста.

Скорее наоборот: сначала стране следует накачать свои экономические мышцы, существенно увеличить уровень благосостояния собственных граждан — и тогда у нее появится достаточно возможностей и инструментов для эффективной борьбы с коррупцией.

Именно эту истину не понимают наши антикоррупционные зелоты. И поэтому они стремятся превратить Украину не в Южную Корею, а в европейский аналог Перу, где в прошлом году действующему президенту (Мартину Вискарра), который пришел к власти под лозунгами борьбы с коррупцией, объявляют импичмент по обвинению в коррупционных деяниях; где экс-президент (Алан Гарсия) пускает себе пулю в лоб, когда полиция приходит арестовывать его за получение взяток; где еще один экс-президент (Ольянта Умала) — ждет в тюрьме судебного приговора по коррупционным обвинениям; где другой экс-президент Алехандро Толедо был 2019-м арестован в США по запросу перуанского суда, признавшего его виновным в получении взяток; а еще один экс-глава государства Альберто Фухимори уже более 10 лет отбывает наказание за преступления против человечности и коррупционные преступления.

Вот, только перуанцы от такой эффективной борьбы с коррупцией (о которой могут только мечтать в самых смелых снах отечественные антикоррупционеры) не стали ни богаче, ни счастливее. Разве что прославились в прошлом году на весь мир, когда за неделю поменяли трех руководителей государства.

Коррупция — это зло. Но одержимость борьбой с ней может стать еще большим злом. Наверное, можно превратить Украину в государство, в котором громкие посадки и преследования топ-коррупционеров станут обыденной реальностью.

Вот, только от этих посадок украинцы вряд ли станут жить лучше. И невольно вспоминаются слова одного из героев замечательной ленты Эльдара Рязанова "Небеса обетованные": "Вот так всю жизнь, всю жизнь кричат:" Бей жидов, спасай Россию! "Всех перебили, а Россию так и не спасли …".

Первоисточник.

Публикуется с согласия автора.