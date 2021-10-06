Милованов создает бизнес школу "нового типа", которую сам и возглавит

Обещано, что преподаватели и аналитики будут создавать знания о бизнесе, которые и станут преподавать в школе.

Президент Киевской школы экономики (КШЭ, KSE), внештатный советник главы Офиса президента и экс-министр экономики Тимофей Милованов анонсировал появление новой бизнес-школы. Она создается на базе департамента бизнес-образования KSE. "Главой бизнес-школы буду я", – написал он.

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Школа будет работать в исследовательском формат. Это означает, что преподаватели и аналитики будут создавать знания о бизнесе, которые и преподаются.

Милованов считает, что все другие бизнес-школы в Украине – преподавательские. "Они передают знания, созданные другими, как правило, не в Украине, но иногда добавляют свой опыт и кейсы. Это делается не системно и не научно. Мы это изменим", – пояснил он.

У бизнес школ есть четыре миссии: создание знаний, передача знаний, сертификация знаний, и применение знаний. Украинские бизнес-школы выполняют вторую миссию. Бизнес-школа KSE будет выполнять все четыре, заверил ее руководитель.

Милованов сообщил, что уже открыто направление бизнес-консалтинга. Есть первые заказы на обучение.

Наблюдательный совет бизнес-школы возглавит Андрей Фаворов. В него войдут Андрей Пивоварский (экс-министр инфраструктуры), Милованов, Anonymous и Владимир Стесюк, который руководил бизнес-образованием в KSE.

В него также могут войти любой желающих из тех, кто имеет "качественную деловую репутацию, серьезное влиянием в бизнес-среде и внесет благотворительный взнос на развитие бизнес-образования в размере от $100 тыс. в год".

Отметим, что понятие "бизнес-школа" не имеет какого-то стандартного наполнения как в мире, так и в Украине. Ими могут быть самые разные учебные заведения.

Например, на портале osvita.ua в перечень бизнес-школ включены 43 учебные заведения. Практически все они частные, и большинство расположено в столице.

Наиболее часто такие школы ведут подготовку по программе МВА (магистр делового администрирования). Степень МВА не входит в перечень академических магистерских.

СМИ в числе ведущих отечественных бизнес-школ называют:

Киево-Могилянскую бизнес-школу (kmbs);

Международный институт менеджмента (МИМ-Киев);

Львовскую бизнес-школу (LvBS);

Международный институт бизнеса (МИБ);

Бизнес-школу "Крок" (BSK).

Ранее Фокус писал, что Милованов высказал свое мнение в связи с увольнением помощника председателя Центризбиркома по коммуникациям Анжелы Яременко после ее поста в соцсети про вибратор. По его мнению, часть украинского общества отстает от Европы по части сексуального образования.

В июне Милованов стал главой наблюдательного совета "Укроборонпрома".