Милованов створює бізнес школу "нового типу", яку сам й очолить

Обіцяно, що викладачі та аналітики будуть створювати знання про бізнес, які й викладатимуть у школі.

Президент Київської школи економіки (КШЕ, KSE), позаштатний радник глави Офісу президента й ексміністр економіки Тимофій Милованов анонсував появу нової бізнес-школи. Вона створюється на базі департаменту бізнес-освіти KSE. "Главою бізнес-школи буду я", — написав він.

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Школа працюватиме в дослідницькому форматі. Це означає, що викладачі й аналітики будуть створювати знання про бізнес, які й викладаються.

Милованов вважає, що всі інші бізнес-школи в Україні — викладацькі. "Вони передають знання, створені іншими, як правило, не в Україні, але іноді додають свій досвід і кейси. Це робиться не системно і не науково. Ми це змінимо", — пояснив він.

У бізнес-шкіл є чотири місії: створення знань, передавання знань, сертифікація знань, і застосування знань. Українські бізнес-школи здійснюють другу місію. Бізнес-школа KSE здійснюватиме всі чотири, запевнив її керівник.

Милованов повідомив, що вже відкритий напрямок бізнес-консалтингу. Є перші замовлення на навчання.

Наглядову раду бізнес-школи очолить Андрій Фаворов. До нього увійдуть Андрій Пивоварський (ексміністр інфраструктури), Милованов, Anonymous і Володимир Стесюк, який керував бізнес-освітою в KSE.

У неї також можуть увійти будь-який охочий з тих, хто має "якісну ділову репутацію, серйозний вплив у бізнес-середовищі та зробить благодійний внесок на розвиток бізнес-освіти в розмірі від $100 тис. на рік".

Зазначимо, що поняття "бізнес-школа" не має якогось стандартного наповнення як у світі, так і в Україні. Ними можуть бути найрізноманітніші навчальні заклади.

Наприклад, на порталі osvita.ua до переліку бізнес-шкіл внесені 43 навчальні заклади. Практично всі вони приватні, і більшість розташовані в столиці.

Найбільш часто такі школи ведуть підготовку за програмою МВА (магістр ділового адміністрування). Ступінь МВА не входить до переліку академічних магістерських.

ЗМІ серед провідних вітчизняних бізнес-шкіл називають:

Києво-Могилянську бізнес-школу (kmbs);

Міжнародний інститут менеджменту (МІМ-Київ);

Львівську бізнес-школу (LvBS);

Міжнародний інститут бізнесу (МІБ);

Бізнес-школу "Крок" (BSK).

Раніше Фокус писав, що Милованов висловив свою думку у зв'язку зі звільненням помічниці голови Центрвиборчкому з комунікацій Анжели Яременко після її поста в соцмережі про вібратор. На його думку, частина українського суспільства відстає від Європи за частиною сексуальної освіти.

У червні Милованов став главою наглядової ради "Укроборонпрому".