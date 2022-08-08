Сколько платят министрам и мэрам в Украине во время войны
Система оплаты труда на госслужбе в Украине остается непрозрачной и несправедливой. Главы райцентров получают больше, чем зарплата президента.
В Украине зарплаты на госслужбе во время войны меняются, однако не у всех они сокращаются, некоторые продолжают получать вознаграждение в сумме 60-100 тыс. грн. в месяц.
Как выяснил Фокус, вознаграждение некоторых чиновников в Украине выглядит неадекватно высоким, тогда когда рядовые госслужащие получают критически низкие зарплаты.Важно
"Вынуждена признать, что система оплаты труда на госслужбе действительно непонятна и несправедлива. Это особенно ощутимо на уровне районов, где должностные оклады часто бывают меньше минимальной зарплаты" — отметила в комментарии Фокусу Наталья Алюшина, глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС).
Впрочем, на местном уровне есть примеры и весьма достойных зарплат на госслужбе.
Со ссылкой на региональные издания Фокус сообщает о зарплатах чиновников Кременчуга за июнь:
- 119583 грн. (без учета налогов) получила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ольга Усанова
- 104625 грн. заработал заместитель городского головы по вопросам строительства Дмитрий Кравченко
- 75882 грн. насчитали мэру города Виталию Малецкому
Также СМИ сообщают, что председатель Радивиловской городской территориальной громады Николай Карапетян за первое полугодие 2022 года заработал 426714 грн. Зарплата чиновника в феврале составила более 120 тыс. грн.
Для сравнения: зарплата президента Владимира Зеленского в 2022 году составляет 28 тыс. грн в месяц.
Как ранее писал Фокус неадекватно высокие вознаграждения украинские чиновники получают за счет премий и надбавок "за интенсивность труда". При этом, надбавка к зарплате чиновника может составлять хоть 1000% от оклада.
"Стране нужна понятная система вознаграждения за эффективную работу и нынешняя ситуация подтверждает необходимость реформы системы оплаты труда, — комментирует Наталья Алюшина. — Ведь вариативная часть, превышающая постоянную долю, нивелирует роль собственно оклада. Регулярность выплат премий, без определения личного взноса работника в общий результат, лишает мотивации".Важно
Впрочем, зарплата премьер-министра и зарплаты членов Кабмина, о которых обнародует информацию Кабмин, в июне 2022 года были выплачены без надбавок за интенсивность и премий в пределах оклада.
Зарплаты в Кабмине:
- Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — 61688 грн. после налогообложения
- Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 22326 грн.
- Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук — 61397 грн.
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – 61397 грн.
Ранее Фокус писал, что зарплаты граждан в Украине сократились на 30-40% и, вероятно, это еще не предел падения. О том, как инфляция и девальвация обесценивают зарплаты украинских граждан, рассказывает инфографика Фокуса.