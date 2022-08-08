Сколько платят министрам и мэрам в Украине во время войны

Система оплаты труда на госслужбе в Украине остается непрозрачной и несправедливой. Главы райцентров получают больше, чем зарплата президента.

В Украине зарплаты на госслужбе во время войны меняются, однако не у всех они сокращаются, некоторые продолжают получать вознаграждение в сумме 60-100 тыс. грн. в месяц.

Как выяснил Фокус, вознаграждение некоторых чиновников в Украине выглядит неадекватно высоким, тогда когда рядовые госслужащие получают критически низкие зарплаты.

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"Вынуждена признать, что система оплаты труда на госслужбе действительно непонятна и несправедлива. Это особенно ощутимо на уровне районов, где должностные оклады часто бывают меньше минимальной зарплаты" — отметила в комментарии Фокусу Наталья Алюшина, глава Национального агентства Украины по вопросам государственной службы (НАГС).

Впрочем, на местном уровне есть примеры и весьма достойных зарплат на госслужбе.

Со ссылкой на региональные издания Фокус сообщает о зарплатах чиновников Кременчуга за июнь:

119583 грн. (без учета налогов) получила заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ольга Усанова

104625 грн. заработал заместитель городского головы по вопросам строительства Дмитрий Кравченко

75882 грн. насчитали мэру города Виталию Малецкому

Также СМИ сообщают, что председатель Радивиловской городской территориальной громады Николай Карапетян за первое полугодие 2022 года заработал 426714 грн. Зарплата чиновника в феврале составила более 120 тыс. грн.

Для сравнения: зарплата президента Владимира Зеленского в 2022 году составляет 28 тыс. грн в месяц.

Как ранее писал Фокус неадекватно высокие вознаграждения украинские чиновники получают за счет премий и надбавок "за интенсивность труда". При этом, надбавка к зарплате чиновника может составлять хоть 1000% от оклада.

"Стране нужна понятная система вознаграждения за эффективную работу и нынешняя ситуация подтверждает необходимость реформы системы оплаты труда, — комментирует Наталья Алюшина. — Ведь вариативная часть, превышающая постоянную долю, нивелирует роль собственно оклада. Регулярность выплат премий, без определения личного взноса работника в общий результат, лишает мотивации".

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Впрочем, зарплата премьер-министра и зарплаты членов Кабмина, о которых обнародует информацию Кабмин, в июне 2022 года были выплачены без надбавок за интенсивность и премий в пределах оклада.

Зарплаты в Кабмине:

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль — 61688 грн. после налогообложения

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина – 22326 грн.

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук — 61397 грн.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров – 61397 грн.

Ранее Фокус писал, что зарплаты граждан в Украине сократились на 30-40% и, вероятно, это еще не предел падения. О том, как инфляция и девальвация обесценивают зарплаты украинских граждан, рассказывает инфографика Фокуса.