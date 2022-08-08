Скільки платять міністрам і мерам в Україні під час війни

Система оплати праці на держслужбі в Україні залишається непрозорою та несправедливою. Глави райцентрів одержують більше, ніж зарплата президента.

В Україні зарплати на держслужбі під час війни змінюються, проте не всі вони скорочуються, деякі продовжують отримувати винагороду в сумі 60-100 тис. грн у місяць.

Як з'ясував Фокус, винагорода деяких чиновників в Україні має неадекватно високий вигляд, тоді як пересічні держслужбовці отримують критично низькі зарплати.

Важливо

Надбавки, премії, відпускні. Як змінюються зарплати чиновників під час війни

"Вимушена визнати, що система оплати праці на держслужбі справді незрозуміла та несправедлива. Це особливо відчутно на рівні районів, де посадові оклади часто бувають меншими за мінімальну зарплату", — зазначила в коментарі Фокусу Наталія Алюшина, голова Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) .

Утім, на місцевому рівні є приклади й гідних зарплат на держслужбі.

Із посиланням на регіональні видання Фокус повідомляє про зарплати чиновників Кременчука за червень:

119 583 грн (без урахування податків) отримала заступниця міського голови з гуманітарних питань Ольга Усанова;

104 625 грн заробив заступник міського голови з питань будівництва Дмитро Кравченко;

75 882 грн нарахували меру міста Віталію Малецькому.

Також ЗМІ повідомляють, що голова Радивилівської міської територіальної громади Микола Карапетян за перше півріччя 2022 року заробив 426 714 грн. Зарплата чиновника в лютому склала понад 120 тис. грн.

Для порівняння: зарплата президента Володимира Зеленського у 2022 році становить 28 тис. грн на місяць.

Як раніше писав Фокус, неадекватно високі винагороди українські чиновники отримують за рахунок премій і надбавок "за інтенсивність праці". При цьому надбавка до зарплати чиновника може становити хоч 1000% від окладу.

"Країні потрібна зрозуміла система винагороди за ефективну роботу, і нинішня ситуація підтверджує необхідність реформи системи оплати праці, — коментує Наталія Алюшина. — Адже варіативна частина, що перевищує постійну частку, нівелює роль власне окладу. Регулярність виплат премій, без визначення особистого внеску працівника, позбавляє мотивації".

Важливо

Мільйони у валізах: СБУ провела обшуки в закарпатських митників (відео)

Утім, зарплату прем'єр-міністра та зарплати членів Кабміну, про які оприлюднює інформацію Кабмін, у червні 2022 року виплатили без надбавок за інтенсивність і премій у межах окладу.

Зарплати в Кабміні:

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль — 61 688 грн після оподаткування;

Віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина — 22 326 грн;

Міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук — 61 397 грн;

Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров — 61 397 грн.

Раніше Фокус писав, що зарплати громадян в Україні скоротилися на 30-40%, і, мабуть, це ще не межа падіння. Про те, як інфляція та девальвація знецінюють зарплати українських громадян, розповідає інфографіка Фокусу.