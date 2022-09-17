Эпоха низких цен: как в Украине могут повысить тарифы на газ и электроэнергию

В отличие от стран Евросоюза, в Украине зафиксированы тарифы для населения на газ, воду и электроэнергию. Однако в 2023 году тарифы могут пересмотреть.

Related video

В правительстве заявляют, что ни цена электроэнергии, ни цена газа в новом отопительном сезоне не изменится. Не вырастет пока и цена горячего водоснабжения. Тем временем в европейских странах потребители уже платят за газ в четыре раза больше, чем в 2021 году. Об этом идет речь в статье Фокуса "Тарифная пропасть. Почему Украине придется повысить тарифы на газ и электроэнергию".

"Домохозяйство, использующее 20 000 кВт-ч (около 2 тысяч кубометров) в год, в августе 2022 года платило в среднем 3568 евро (3634,36 доллара США), что эквивалентно беспрецедентным 18 центам/кВт-ч и на 184% больше, чем 1258 евро в августе 2021 года", — пишет о реалиях жизни жителей Германии издание zawya.com.

[ + – ] В Украине на данный момент - самая низкая цена электроэнергии в Европе Фото: Pexels

По оценкам компании Verivox, запланированные с октября тарифы на газ в Германии могут привести к увеличению расходов на сумму от 357 до 1190 евро на семью, в результате чего годовые цены в четыре раза превысят уровень августа прошлого года.

В Украине цена газа остается в новом отопительном сезоне на уровне около 8 грн. за кубометр. Это – в десять раз меньше, чем в Германии.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что в ближайшие полгода правительство Украине не станет менять тарифы для населения.

Важно

Блэкаут, веерные отключения – что дальше. Чем обернутся для украинцев удары РФ по энергосетям

"Война есть война, менять всю систему ценовой регуляции необходимо будет уже после войны. Пока есть указание, чтобы цена не менялась, и цены будут удерживать", — говорит Владимир Омельченко.

Некоторые эксперты уверены, что тарифы не будут повышать ни в 2022 году, ни даже в 2023 году.

"Я думаю, маловероятно, что тарифы повысят в 2023 году. Ситуация такова, что в Украине людей, которым нужна работа, их больше, чем предложений самой работы. На бытовом даже уровне это чувствуется. И тот момент, что не планируется повышение минимальной зарплаты, говорит о том, что будет инфляция, а роста зарплат не будет. Реальные доходы не будут расти. В таких условиях повышать тарифы рискованно, не думаю, что они рискнут", — отметил в комментарии Фокусу исполнительный директор CASE Украина Дмитрий Боярчук.

Важно

Долги украинцев за коммуналку за время войны уже превысили 100 млрд грн

Но даже если не весной 2023 года, вопрос роста тарифов ЖКХ для населения будет подниматься на уровне власти все равно. Неоднократно опрошенные Фокусом эксперты говорили о реальной стоимости электроэнергии в Украине на уровне 2,5-3,5 грн. за кВт-ч. И на тот момент речь шла о цене в период, когда курс доллара находился на уровне 27 UAH/USD.

Напомним, согласно данным Госстата, долги за услуги ЖКХ по состоянию на 1 января 2022 года достигли 81,4 млрд. грн.

Ранее Фокус писал, что президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый народными депутатами законопроект №7427. Он предусматривает запрет на повышение отдельных коммунальных услуг до окончания военного положения в стране и на протяжении 6 месяцев после.

Как сообщалось, в зимний период Украине придется либо покупать электроэнергию у соседних стран, либо ограничить спрос через схему веерных отключений потребителей.