Епоха низьких цін: як в Україні можуть підвищити тарифи на газ та електроенергію

На відміну від країн Євросоюзу, в Україні зафіксовано тарифи для населення на газ, воду та електроенергію. Проте у 2023 році тарифи можуть переглянути.

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В уряді заявляють, що ні ціна електроенергії, ні ціна газу у новому опалювальному сезоні не зміниться. Не зросте поки що і ціна гарячого водопостачання. Тим часом у європейських країнах споживачі вже платять за газ у чотири рази більше, ніж у 2021 році. Про це йдеться у статті Фокусу "Тарифна прірва. Чому Україні доведеться підвищити тарифи на газ та електроенергію".

"Домогосподарство, що використовує 20 000 кВт-год (близько 2 тисяч кубометрів) на рік, у серпні 2022 року платило в середньому 3568 євро (3634,36 долара США), що еквівалентно безпрецедентним 18 центам/кВт-ч і на 1 ніж 1258 євро у серпні 2021 року", — пише про реалії життя мешканців Німеччини видання zawya.com.

[ + – ] В Україні наразі найнижча ціна електроенергії в Європі Фото: Pexels

За оцінками компанії Verivox, заплановані з жовтня тарифи на газ у Німеччині можуть призвести до збільшення витрат на суму від 357 до 1190 євро на сім'ю, внаслідок чого річні ціни вчетверо перевищать рівень серпня минулого року.

В Україні ціна газу залишається у новому опалювальному сезоні на рівні близько 8 грн. за кубометр. Це — удесятеро менше, ніж у Німеччині.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко вважає, що у найближчі пів року уряд України не змінюватиме тарифи для населення.

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"Війна є війна, змінювати всю систему цінового регулювання необхідно буде вже після війни. Поки що є вказівка, щоб ціна не змінювалася, і ціни утримуватимуть", — каже Володимир Омельченко.

Деякі експерти впевнені, що тарифи не підвищуватимуть ні у 2022 році, ні навіть у 2023 році.

"Я думаю, малоймовірно, що тарифи підвищать у 2023 році. Ситуація така, що в Україні людей, яким потрібна робота, більше, ніж пропозицій самої роботи. Навіть на побутовому рівні це відчувається. І той момент, що не планується підвищення мінімальної зарплати, говорить про те, що буде інфляція, а зростання зарплат не буде. Реальні доходи не зростатимуть. У таких умовах підвищувати тарифи ризиковано, не думаю, що вони ризикнуть", — зазначив у коментарі Фокусу виконавчий директор CASE Україна Дмитро Боярчук.

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Але навіть якщо не навесні 2023 року, питання зростання тарифів ЖКГ для населення порушуватиметься на рівні влади все одно. Неодноразово опитані Фокусом експерти говорили про реальну вартість електроенергії в Україні на рівні 2,5–3,5 грн. за кВт-год. І на той момент йшлося про ціну в період, коли курс долара перебував на рівні 27 UAH/USD.

Нагадаємо, згідно з даними Держстату, борги за послуги ЖКГ станом на 1 січня 2022 року досягли 81,4 млрд. грн.

Раніше Фокус писав, що президент України Володимир Зеленський підписав ухвалений народними депутатами законопроєкт №7427. Він передбачає заборону на підвищення окремих комунальних послуг до закінчення воєнного стану в країні та протягом 6 місяців після.

Як повідомлялося, у зимовий період Україні доведеться або купувати електроенергію у сусідніх країн, або обмежити попит через схему віялових відключень споживачів.