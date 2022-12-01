Уроки блэкаута. Как Украина прошла энергетический коллапс и что будет с отключениями

Украинская энергосистема довольно быстро восстанавливается после массированной ракетной атаки 23 ноября. В чем причина аварийных отключений, каковы перспективы вернуть стабильное электроснабжение и что будет, если россияне спровоцируют новый блэкаут.

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Террористический обстрел россиянами объектов украинской энергетической инфраструктуры 23 ноября привел к серьезным повреждениям электросетей, в результате чего большинство потребителей были на длительный период лишены поставок электроэнергии.

В Киеве для многих жителей блэкаут затянулся на сутки и даже дольше, а в других городах и селах электроснабжения не было от 12 до 74 часов. Однако уже через неделю после атаки ситуация с электроэнергией стала в разы лучше: где-то вернулись графики, когда можно увидеть часы отключений, а где-то, хоть и есть аварийные отключения, но все равно по 6-12 часов в сутки потребители получают электроэнергию. В НЭК "Укрэнерго" объясняют – энергетикам удалось стабилизировать систему, и теперь дефицит составляет 27%.

"Производители электроэнергии обеспечивают 73% потребления электроэнергии в Украине. Дефицит мощности составляет 27%. Постепенно растет мощность генерации, что позволит несколько снизить дефицит в энергосистеме", — говорится в сообщении "Укрэнерго" от 30 ноября.

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Ракетные удары ВС РФ привели к повреждениям на подстанциях, высоковольтных линиях, а также на некоторых объектах генерации (производителей электроэнергии). До массированной атаки 23 ноября энергетикам удалось справиться с большинством повреждений, которые россияне нанесли подстанциям и трансформаторам ранее – во время ракетных атак в октябре и ноябре. Тогда речь не шла о полноценном восстановлении поврежденных объектов, но оперативные ремонты позволяли предусмотреть для потребителей графики отключений. Но обстрелы 23 ноября пошатнули и без того сложную ситуацию с пропускной способностью энергосетей, и на потребителей обрушились уже не плановые графики (веерные отключения, или стабилизационные), а аварийные отключения – никто не знал точно, когда конкретный дом, улицу, населенный пункт подключат к электроснабжению.

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"До 23 ноября "Укрэнерго" выходило на завершение текущего ремонта, используя те ресурсы, что были в наличии. Плановые отключения были и они оставались бы и дальше, если бы не обстрел 23 ноября. Отключений потребителей было бы точно меньше, а где-то уже и постоянно была бы электроэнергия. Но 23 ноября удары были нанесены по ряду важных объектов, и эти удары нанесли непоправимый вред, теперь не все можно будет отремонтировать. Тогда ранее привезенным оборудованием закрывали вопросы ремонтов, а сейчас по многим объектам уже нужна полная замена оборудования", — объяснил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук. Он считает, что блэкаут, который произошел после атаки 23 ноября, был контролируемым.

"Электроэнергию частично все же подавали в систему, было принято решение отключить все три АЭС, и это правильно с точки зрения сохранности системы и атомных станций", — говорит Юрий Корольчук.

[ + – ] После атаки 23 ноября пришлось отключить атомные станции — они подключились к системе лишь 25 ноября Фото: УНИАН

Энергетики приложили максимум усилий, если не сверхусилий, чтобы стабилизировать систему при условии того количества повреждений, которые возникли на энергообъектах в результате атаки 23 ноября. Однако апокалипсиса не случилось – блэкаут не затянулся на недели. И хотя ситуация по-прежнему непростая, уже 25-26 ноября свет вернулся в большинство украинских домов и квартир.

"Я считаю, что мы блэкаут прошли довольно хорошо, сценарий его реализации был максимально мягким. Фактически, система была объединена и стала управляемой за 12-14 часов. Чтобы понимать: в 2003 году был блэкаут в Северной Америке, там 40 млн человек остались без энергообеспечения, тогда систему поднимали 4 дня. Так что, 12-14 часов — позитивный результат", — считает Александр Харченко, директор Центра исследований энергетики.

Что происходит с энергосистемой и когда могут вернуть графики отключений

Сегодня в энергосистеме сохраняется дефицит мощности, то есть, сети не могут пропустить (транспортировать) нужный потребителям объем электроэнергии. Как было отмечено, 30 ноября уровень дефицита составил 27%. Юрий Корольчук говорит, что в итоге понадобилось 3-5 дней, чтобы возобновить поставки электроснабжения в стране и подключить к системе атомные электростанции. Этот срок мог бы быть меньше. Однако в процессе подключения объектов к электроснабжению всплыли неприятные нюансы.

"Появились проблемы, в частности, по Киевской области – там должны быть трансформаторы для домов, и, например, должно быть на оборудовании 10 тысяч домохозяйств, а подключили ранее 20 тысяч. И это проблема, которая сейчас "вылезла". И когда начались отключения всех АЭС, невозможно было отрегулировать напряжение, что привело к выходу из строя трансформаторов "на местах" – то есть, оборудования, которое не пострадало непосредственно от обстрелов", — комментирует Юрий Корольчук. Иными словами, хаотичная застройка с не менее хаотичным подключением новостроек к электроснабжению теперь "вылезли боком".

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По его словам, другой не менее важной проблемой, сыгравшей негативную роль в восстановлении системы, стало плохое состояние сетей. Ранее уже неоднократно отмечалось, что энергосети нуждаются в модернизации, а теперь изношенные участки сетей сыграли плохую шутку – выросла аварийность на таких участках, так как ракетные удары расшатали энергосистему. Это привело к еще большей потребности в аварийных отключениях.

Причины аварийных отключений — повреждения сетей в результате обстрелов, аварии вследствие изношенности сетей и чрезмерное количество потребителей на одной и той же линии

Кроме проблем с энергосетями есть и проблема генерации – в Украине меньше производится электроэнергии, чем необходимо. Это связано, в частности, с выходом на ремонты ряда блоков ТЭС и ТЭЦ — частично некоторые станции и сети около них были повреждены вследствие ракетных ударов.

"Технически проблема в том, что сейчас только возвращаются в систему атомные электростанции, которые были отключены автоматикой, и это требует времени. Мы страдаем не только из-за недостатка транспортных путей для передачи электроэнергии, но и из-за недостатка генерации. Это усложняет и управление системой, и оперирование. Дефицит в системе есть – он стабильно составляет около 20% плюс-минус. Он не имеет тенденции к снижению. Много поврежденных станций, не работают устройства выдачи электроэнергии, повреждены подстанции, которые сложно восстановить быстро, нужного оборудования почти нет. Пока то, что дарится или покупается, по количеству этого недостаточно, чтобы покрыть существующие проблемы", — объяснил Александр Харченко.

[ + – ] Дефицит в системе может сохраняться на уровне 20-30% при условии отсутствия новых серьезных повреждений Фото: УНИАН

Вернуть графики отключений энергетики могут пока не всем, а лишь в тех регионах, где а) есть возможность без риска для системы давать электроэнергию потребителям; б) нет серьезных повреждений подстанций и линий электропередач. Увы, для Киева и Харькова оба пункта пока остаются недоступны.

"Важно нивелировать угрозу блэкаута для самых уязвимых – Харькова и Киева. Харьков – потому что этот город находится под регулярными обстрелами россиян. А Киев всегда был энергодефицитным, под него ведь и строилась ЧАЭС, и сегодня он зависим от внешнего энергопитания, а возможности такого энергопитания сейчас ограничены", — говорит Александр Харченко.

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Энергетикам крайне важно наличие необходимого оборудования. И хотя многие страны-партнеры уже объявили о помощи в восстановлении энергетики страны, некоторые энергообъекты быстро восстановить не получится – на производство оборудования может уйти, как минимум, 3-6 месяцев.

"Конечно, мы хотели бы иметь электрику в максимально комфортном режиме, а не в режиме жесткого выживания. Часть оборудования в страну будет поставляться – а там на изготовление 3-4 месяца плюс на установку нужно время. Так что ситуация с оборудованием сложная", — отмечает Александр Харченко. По его словам, Украина нуждается в высоковольтном оборудовании, чтобы восстановить высоковольтные сети и их работу, но не менее важно получить мобильную генерацию – модульные электростанции, турбинные или газопоршневые.

[ + – ] Проблема в отсутствии необходимого оборудования — из-за этого быстро восстановить полноценное электроснабжение потребителей невозможно Фото: Brendan Hoffman / The New York Times

"Такие станции могут служить предохранителями блэкаута для больших городов, к ним можно подключить объекты критической инфраструктуры – насосы водоканалов, канализации, станции теплообеспечения. Я активно веду переговоры с разными странами-донорами о поставке мобильных станций. Станция на 30 МВт стоит 17-20 млн дол. Она перевозится грузовым траком. Таких станций достаточно есть в наличии, их за две недели можно доставить в страну — они могут приехать из Норвегии, Швейцарии, могут из Египта, там их тоже достаточно", — объяснил эксперт.

Если снова атака. Готова ли Украина к следующему блэкауту

В Украине активно идут разговоры о готовящихся новых атаках россиян на энергоинфраструктуру Украины. Недавно глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Россия может нанести новые массированные ракетные удары по украинской инфраструктуре, в результате чего страна может погрузиться в новые блэкауты. Некоторые эксперты считают, что с каждым новым блэкаутом энергетикам будет все сложнее оперативно восстановить работу энергосистемы.

"Если новые массированные атаки повторятся, то количество нужных для восстановления системы дней будет расти. И мы увидим снова отключения всех АЭС", — предупреждает Юрий Корольчук.

Впрочем, никто из опрошенных Фокусом экспертов в сфере энергетики не прогнозирует полного апокалипсиса в случае нового блэкаута – отключения большинства потребителей на 7-10 дней и более. Директор энергетических программ центра Разумкова Владимир Омельченко в комментарии Фокусу отметил, что дефицит в системе будет сохраняться даже при условии отсутствия новых серьезных повреждений, но даже если дефицит вырастет до 50%, длительных отключений потребителей все равно не будет.

[ + – ] Новый блэкаут — это снова 12-16 часов оперативной работы энергетиков, а для потребителей - пауза в энергообеспечении в течение 1-3 дней Фото: УНИАН

"Если не будет новых больших повреждений объектов энергоинфраструктуры, то зимой дефицит может составлять в среднем около 25%. В зависимости от погодных условий и других факторов, но дефицит будет. Если будут мощные удары, то уже дефицит может расти до свыше 50% потребностей. И отключения потребителей могут быть от 12 часов до 2-3 суток. Это уже можно прогнозировать, так как мы знаем, как работают ра*истские войска. Дважды в месяц может быть дефицит выше 50% и он может продолжаться до 3 суток. Этот сценарий может быть до конца февраля", — считает Владимир Омельченко.

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Александр Харченко уверен, что увеличения необходимого для восстановления системы после блэкаута срока не произойдет. То есть, в случае новой атаки ВС РФ и нового блэкаута энергетики смогут восстановить электроснабжение на 12-16 часов.

"Условий для увеличения срока, нужного на восстановление после блэкаута, я не вижу. То состояние, в котором сегодня находится энергосистема, позволяет полагать, что в течение 12-16 часов мы сможем восстановить целостность системы и начать ее объединение. Если блэкаут будет, то он будет похожим на нынешний. Может быть хуже, но для этого должна быть очень массированная атака и очень много факторов должны одновременно сложиться неблагоприятно", — резюмировал Александр Харченко.