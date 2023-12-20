Не только в Киеве: как и где в Украине строят квартиры в 2023 году

По информации Государственной службы статистики, в Донецкой, Николаевской и Кировоградской областях в 2023 году застройщики отказались от строительства многоквартирного жилья.

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Полномасштабная война с Россией оказала негативный эффект на украинский рынок недвижимости. Сначала строительная отрасль практически остановилась, но после того, как ситуация на фронте несколько стабилизировалась, начал оживать и строительный рынок. Так, в период с января по сентябрь 2023 года в Украине началось строительство 50 077 новых квартир. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.

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По данным госструктуры, больше новых домов строят в Киевской и Львовской областях. На первом месте – Киевская область, где строят 9 220 новых квартир, из которых почти 5 370 – в многоквартирных домах. Что касается Киева, то город находится на четвертом месте. В столице должно появится 3 374 квартир, и почти все в жилых комплексах.

На втором месте – Львовская область, где в процессе строительства находится 7 651 квартир. Из них 5,8 тысячи – в многоквартирных домах.

Третье место заняла Ивано-Франковская область, в которой с января этого года начали строить 5 992 квартир, из них 4 913 – в ЖК.

В то же время, по данным Госстата, сразу в шести регионах страны совсем не строят многоквартирные жилые дома. Речь о следующих областях:

Донецкой;

Луганской;

Сумской;

Херсонской;

Николаевской;

Кировоградской областях.

При этом в Донецкой, Николаевской и Кировоградской областях в январе-сентябре текущего года компании занимались строительством одноквартирных домов.

По площади будущих квартир на первом месте – Львовская область. Общая площадь нового жилья в многоквартирных домах там составляет более 568 тысяч кв.м, то есть в среднем около 98 квадратных метров.

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Цены за квадратный метр незначительно, но стабильно будут расти до конца этого года, а также в 2024-м, писал Фокус в своей статье: Извините, продано. Какие квартиры покупают в новостройках и ожидать ли ценового взрыва.

Как объяснила директор по маркетингу компании Royal House Анна Щербань, застройщики уже говорият о дефиците, поскольку строительством занимаются, в основном мужчины. Сейчас они уходят в ВСУ, поэтому возникает сильная конкуренция среди работодателей, которые борются за каждого работника.

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"На цену влияет и спрос, сейчас строится меньше, а спрос постепенно восстанавливается, ведь многие внутренне перемещенные украинцы выбирают более надежные регионы Украины для жизни", — рассказала она.

Ранее Фокус писал, кому из украинцев придется платить налог на недвижимость в 2023 году. Также напомним, что украинцам предоставляют государственные средства для покупки жилья. Деньги выплачивают ветеранам и их семьям.