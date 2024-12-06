Большинство — женщины: за 5 дней "тысячу Зеленского" заказали 5 млн украинцев, — Минэкономики

Онлайн услугу на портале "Дія" оформляли в основном люди в возрасте 30-40 лет. Около 66% заявок подали женщины.

Программа "Зимняя еПоддержка" стартовала в Украине 1 декабря. За первые 5 дней заявку на получение 1000 грн через приложение "Дія" оформили более 5 миллионов украинцев. Из них более 1,2 млн заявок оформили на детей, рассказала первая вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

По словам министра, через портал "Дія" заявки подают преимущественно люди в возрасте 30-40 лет.

Украинцам старшего возраста и другим гражданам, которые получают пенсии и соцвыплаты через "Укрпочту", начислят выплаты в декабре. Это еще около 2 млн граждан, отметила Свириденко.

"Это прежде всего люди старшего возраста, люди с инвалидностью, многие из которых проживают в сельской местности и на прифронтовых территориях. Этим гражданам не нужно подавать заявление через приложение "Дія". Начислить 1000 гривен им помогут работники Укрпочты во время выплаты пенсии или социальной помощи в декабре", — сказала чиновница.

За первые сутки зимнюю поддержку заказали более 2,5 млн украинцев. За вторые сутки заявки подали около одного миллиона граждан, говорят в Минэкономики. Около 66% заявок оформили женщины, мужчины — 34%.

Юлия Свириденко добавила, что 1000 гривен будет выплачиваться украинцам, в частности детям, которые находятся на территории Украины. Граждане за рубежом и на временно оккупированных территориях получить выплату не могут.

Также в Минэкономики анонсировали возможность оформлять зимнюю поддержку в отделениях банков-партнеров с 10 декабря.

Напомним, оформить получение 1000 грн по программе "Зимняя еПоддержка" через приложение "Дія" можно с 1 декабря.

С 4 декабря начислять зимнюю поддержку начали также на "Укрпочте". В пресс-службе предприятия сообщали, что тем, кто получает на почте пенсии и социальные выплаты, подавать отдельные заявления не нужно — им тысячу начислят автоматически по обычному графику выплат. Однако потратить оформленную через "Укрпочту" 1000 грн можно будет только в ее отделении.

В американском издании The New York Times 4 декабря раскритиковали "тысячу Зеленского". Аналитики, с которыми общались журналисты, назвали программу популистским шагом, который предположительно призван смягчить негатив от повышения налогов и привлечь внимание пенсионеров.