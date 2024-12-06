Більшість — жінки: за 5 днів "тисячу Зеленського" замовили 5 млн українців, — Мінекономіки

Онлайн послугу на порталі "Дія" оформлювали в основному люди віком 30–40 років. Майже 66% заявок подали жінки.

Програма "Зимова єПідтримка" стартувала в Україні 1 грудня. За перші 5 днів заявку на отримання 1000 грн через застосунок "Дія" оформили понад 5 мільйонів українців. Із них понад 1,2 млн заявок оформили на дітей, розповіла перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

За словами міністерки, через портал "Дія" заявки подають переважно люди віком 30–40 років.

Українцям старшого віку та іншим громадянам, які отримують пенсії та соцвиплати через "Укрпошту", нарахують виплати в грудні. Це ще приблизно 2 млн громадян, зазначила Свириденко.

"Це насамперед люди старшого віку, люди з інвалідністю, багато з яких проживають у сільській місцевості та на прифронтових територіях. Цим громадянам не потрібно подавати заяву через застосунок "Дія". Нарахувати 1000 гривень їм допоможуть працівники Укрпошти під час виплати пенсії або соціальної допомоги в грудні", — сказала урядовиця.

За першу добу зимову підтримку замовили понад 2,5 млн українців. За другу добу заявки подали майже один мільйон громадян, говорять у Мінекономіки. Приблизно 66% заявок оформили жінки, чоловіки — 34%.

Юлія Свириденко додала, що 1000 гривень виплачуватиметься українцям, зокрема дітям, які знаходяться на території України. Громадяни за кордоном та на тимчасово окупованих територіях отримати виплату не можуть.

Також у Мінекономіки анонсували можливість оформлювати зимову підтримку у відділеннях банків-партнерів із 10 грудня.

Нагадаємо, оформити отримання 1000 грн за програмою "Зимова єПідтримка" через додаток "Дія" можна з 1 грудня.

Від 4 грудня нараховувати зимову підтримку розпочали також на "Укрпошті". У пресслужбі підприємства повідомляли, що тим, хто отримує на пошті пенсії та соціальні виплати, подавати окремі заяви не потрібно — їм тисячу нарахують автоматично за звичайним графіком виплат. Однак витратити оформлену через "Укрпошту" 1000 грн можна буде лише у її відділенні.

В американському виданні The New York Times 4 грудня розкритикували "тисячу Зеленського". Аналітики, з якими спілкувалися журналісти, назвали програму популістським кроком, який, імовірно, покликаний пом'якшити негатив від підвищення податків і привернути увагу пенсіонерів.