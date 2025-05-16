Создать компанию и создать бренд не являются тождественными понятиями. Для бренда нужна весомая основа в виде стопроцентного доверия — к компании, ее руководителям, к продукту или сервису. Фокус изучил представленные на отечественном рынке бренды, чтобы составить перечень из наиболее известных, активных и социально ответственных брендов Украины.

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Во время полномасштабной войны бренды в Украине — это не просто известные компании или продукты, это также цельные структуры, имеющие лицо и цель. И если раньше главным фактором для выбора бренда было качество, то сейчас потребители выбирают бренды более придирчиво. Важна патриотичность компании, ее отношение к сотрудникам, уровень зарплат, социальные проекты и программы для ветеранов. Кроме того, на бренд смотрят и с позиции благотворительности — насколько компания активна в помощи Вооруженным Силам и внедрении гуманитарных инициатив. Фокус исследовал украинские бренды, их историю, разностороннюю деятельность компаний и уровень доверия, и составил Топ10 самых известных украинских брендов, которые поражают, вдохновляют и своим примером показывают, насколько важна помощь и благотворительность во время полномасштабной войны.

В штате сети работает более 8 тысяч сотрудников Фото: rau.ua

NOVUS: поддержка отечественных производителей, населения и ВСУ

NOVUS — украинская сеть супермаркетов, работающая в Украине уже 16 лет. История бренда началась в 2009 году, с открытия магазинов в Ровно и в Киеве. В компании уверены: с самого начала важным принципом работы NOVUS было качество во всем. В частности, речь идет о строительстве магазинов с удобными подъездными дорогами и парковочными площадками, обеспечение комфорта внутри магазинов, понятное и логичное размещение товаров. "Но самое главное — это качество продукции, в частности собственного производства", — говорит Алексей Панасенко, заместитель генерального директора по операционной деятельности NOVUS. В конце 2020 компания заключила соглашение по поглощению сети Billa, и сейчас все магазины работают по стандартам и под брендом NOVUS.

Сеть супермаркетов NOVUS составляет более 80, а в штате работают более 8 тысяч сотрудников. Компания в Топ5 лидеров продуктового ритейла Украины. По данным Алексея Панасенко, в 2024 году компания открыла 17 новых объектов, в частности, 14 из них формата у дома Mi Market в столичном регионе.

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Компания — социально-ответственный работодатель, активно поддерживает свой персонал, а еще — отечественных производителей, ведь более 70% продукции в магазинах — это украинское производство. В 2024 году сеть NOVUS уплатила более 2,5 млрд грн налогов. В компании активно развивают проекты помощи гражданам Украины во время войны и ВСУ. К примеру, 100 грузовиков с продуктами на сумму более 100 миллионов гривен передал Благотворительный фонд Food for Ukraine, также передано 13,5 млн грн. на оборудование и лечение малышей в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова в рамках благотворительной инициативы "Большое маленькое сердце". Известной инициативой компании стала соли из шахт оккупированного Соледара в специальной упаковке "ВОЛЯ", что позволило передать на закупки дронов более 6,5 млн. грн.

BAYADERA GROUP входит в ТОП-3 украинских экспортеров водки Фото: BayaderaGroup

HLIBNY DAR: 23 года доверия к бренду и многомиллионная поддержка Вооруженных Сил

HLIBNY DAR — водочный бренд компании BAYADERA GROUP, крупнейшего алкогольного холдинга Восточной Европы. Бренду HLIBNY DAR в этом году исполнилось 23 года. За это время неоднократно совершенствовался дизайн и рецептура. Неизменными остаются только качество и ценности бренда: любовь к родной земле и верность ее традициям, уважение к людям и к их труду. За 2024 год доля производства ТМ HLIBNY DAR в структуре компании составляет почти 40%. За прошлый год было произведено более 92 млн бутылок водочной продукции (0,5л 40 градусов), из которых 37,3 млн — это HLIBNY DAR. Несмотря на войну, наблюдается восстановление производства водки и HLIBNY DAR остается крупным игроком. Благодаря водочному портфелю компании, в частности бренду HLIBNY DAR, BAYADERA GROUP входит в ТОП-3 украинских экспортеров водки. "23 года HLIBNY DAR остается верным украинским традициям.

HLIBNY DAR — это достойный представитель Made in Ukraine на мировой арене, формирующий положительный имидж качественной украинской продукции и нашей Родины. Искренне желаю Украине долголетия под желто-голубым флагом на свободной и хлебной земле!" — отметил Анатолий Корчинский, СЕО BAYADERA GROUP. Через мощную дистрибьюторскую сеть 20 филиалов — HLIBNY DAR присутствует по всей Украине. Благодаря высоким продажам этого продукта, компания вовремя платит все налоги и донатит на ВСУ. За время войны компания уплатила более 13,6 миллиардов гривен налогов в госбюджет, а помощь ВСУ составила более 90,5 миллионов гривен.

Киевстар продолжает трансформацию бизнеса от оператора электронных коммуникаций к провайдеру цифровых услуг Фото: prostomob.com

Киевстар: развитие цифровых технологий, помощь детям

Киевстар — крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на сентябрь 2024 года обслуживает около 23,3 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов Домашнего Интернета. Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и другие. Компания помогает Украине преодолевать вызовы военного времени и за последние два года выделила более 2 млрд грн для поддержки ВСУ, абонентов, на реализацию социальных проектов.

Киевстар продолжает трансформацию бизнеса от оператора электронных коммуникаций к провайдеру цифровых услуг, в том числе в сфере здравоохранения и информационно-развлекательном секторе. В 2025 году оператор приобрел сервис Uklon, это стратегическое приобретение стало началом экспансии Киевстар в новую сферу цифровых потребительских услуг в соответствии с глобальной стратегией VEON. Капитальные инвестиции Киевстар в первом квартале 2025 года выросли на 126% и составили 2,422 млрд грн. В 2024 году компания уплатила в государственный бюджет 12,3 млрд грн налогов. Общая сумма уплаченных компанией налогов с начала полномасштабного вторжения достигла 36,1 млрд грн.

Компания активно вкладывает в социальные проекты, в частности проект "Дитяча надія", в рамках которого больницы получают необходимое оборудование. Недавно компания совместно с благотворительной платформой dobro.ua передали современное медицинское оборудование Национальному реабилитационному центру UNBROKEN "Незламні" во Львове — общая стоимость переданного оборудования составляет 8,3 миллиона гривен. Всего в рамках направления помощи детям с ожогами было собрано более 33 миллионов гривен, из которых 28,3 миллиона инвестировал Киевстар. Благодаря новому оборудованию Центр UNBROKEN становится надежным местом лечения в Украине для более 3000 детей, в том числе 250 пациентов с тяжелыми травмами, включая ожоги.

ROZETKA — бренд с двадцатилетней историей на рынке Украины

ROZETKA: развитие качественного сервиса и увеличение ассортимента товаров

ROZETKA — известный и крупнейший онлайн-ритейлер в стране, имеющий 540 магазинов в 161 городе Украины, более 100 партнеров-франчайзи, более 43 миллионов посещений сайта ежемесячно, а еще — свой сервис доставки и платежный сервис Rozetka Pay. В июне 2025 года бренду исполняется двадцать лет. Компанию основали супруги — Владислав и Ирина Чечеткины: в 2005 году они открыли маленький интернет-магазин, а первый офис вообще располагался в квартире. И только в конце 2005 года в компании было трудоустроено 10 специалистов. Сейчас в компании — более 5 тысяч работников. После начала вторжения компания некоторое время находилась в кризисном состоянии, товарооборот упал, а владельцам пришлось сократить сеть и уволить часть персонала, и 26 магазинов компания потеряла, однако уже в 2023 году Владислав Чечеткин сообщил, что объем бизнеса в валюте вероятно превысит довоенные показатели.

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Rozetka — это не только о широком ассортименте товаров и развернутой по всей стране сети точек, но и о помощи армии. В конце марта стало известно, что интернет-магазин ROZETKA стал новым партнером национальной программы поддержки военных Плюсы в приложении Армия+. Пользователи могут сгенерировать один промокод в месяц, который будет предоставлять скидку до 30% на амуницию и другие товары. Перечень категорий, на который действует этот промокод, и размер скидки можно увидеть на акционной странице сайта партнера. Национальная программа поддержки военнослужащих Плюсы запустилась в декабре 2024 года. Ее цель — объединить крупные бизнесы и предоставлять защитникам и защитницам специальные предложения на товары и услуги.

WOG присоединилась к национальной программе поддержки военных Плюсы в приложении Армия+

WOG: качественное топливо, помощь ВСУ, проекты для ветеранов

WOG оперирует 355 автозаправочными станциями. Известными для украинцев уже стали не только АЗК сети, но и WOG Cafe и магазины WOG Market. В 2023 году WOG открыла еще и самый большой трассовый комплекс в Украине, расположенный в с. Глубочица, Житомирской области. WOG — среди крупных работодателей, ведь в сети трудоустроено более 7 тысяч сотрудников. Компания полностью обеспечивает поддержку и возвращение работников из ВСУ, сохраняя рабочие места, обеспечивая обучение и адаптацию. В 2023 году сеть запустила особый проект для ветеранов и ветераном — Академія кави WOG, что позволяет бывшим военнослужащим овладеть новой профессией бариста и получить знания для открытия собственной кофейни. "Этот образовательный проект дает ветеранам, ветеранкам и их семьям не только профессиональные навыки бариста, но и практические инструменты для запуска собственного дела, которые они смогут реализовать и монетизировать в будущем", — отметил директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

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Важно и то, что сеть перечисляет в бюджеты всех уровней значительные суммы налогов: за 2024 год АЗК WOG перечислила в бюджеты всех уровней 15,6 млрд гривен, что на 48% больше 2023 года. "Крупный бизнес тем и важен для страны, что на него возложено формирование львиной доли доходов государственного бюджета, а соответственно и обеспечение Сил Обороны", — говорит Николай Циркун, финансовый директор сети АЗК WOG.

В феврале 2025 года WOG присоединилась к национальной программе поддержки военных Плюсы в приложении Армия+. В рамках инициативы защитники получат специальные скидки на качественное топливо, еду, напитки и другие товары в сети АЗК WOG. Сеть уже четвертый год непрерывно обеспечивает топливом эвакуационные миссии и реализует совместные инициативы с благотворительными фондами по запросу от Сил обороны.

Один из самых известных проектов компании — комплекс премиум-класса INTERGAL CITY в Киеве

Интергал-Буд: высокие стандарты и инклюзивность

Бренд "Интергал-Буд" — это уже символ надежности и качества в строительстве. С 2003 года компания возвела 190 домов и реализовала проектов на 4,6 млн квадратных метров. В 2024 году было построено и введено в эксплуатацию 358,5 тыс. кв. м недвижимости, что составляет более 3800 квартир в 20 новостройках. География деятельности "Интергал-Буд" охватывает не только столицу, но и крупнейшие города Украины, где компания активно развивает новые проекты. В прошлом году компания вышла на международный уровень: "Интергал-Буд" была привлечена, как украинский девелопер и эксперт, к реализации проектов в Венгрии. Компания постоянно совершенствует свои проекты, а все новые дома, которые планируются к вводу в эксплуатацию, уже будут оборудованы автономным электропитанием. Также "Интергал-Буд" обустраивает укрытия в каждом жилом комплексе, ведь одной из важнейших задач на видит обеспечить безопасность жителей. В конце 2024 года "Интергал-Буд" получила престижную награду "Крупнейшая компания по объемам строительства" на церемонии Ukrainian Building Award 2024. Этот статус подтверждает, что компания является настоящим лидером среди украинских девелоперов, задает тренды в сфере жилищного строительства.

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Важно и то, что новые проекты жилых комплексов компании "Интергал-Буд" реализуются с учетом обновленных строительных норм по инклюзивности, тогда как в существующих домах используются дополнительные технические средства для приспособления проектных решений к новым требованиям.

Более 8 миллионов человек являются пользователями программы лояльности "EVA МОЗАИКА"

EVA: доверие клиентов и благотворительные проекты

Бренд EVA — это известная национальная сеть магазинов красоты и здоровья (всего в сети представлено более 30000 ассортиментных позиций). Доверие к бренду подтверждено, ведь более 8 миллионов человек являются пользователями программы лояльности "EVA МОЗАИКА". У компании более тысячи фирменных магазинов по всей Украине, а также собственный интернет-магазин EVA.UA. Сеть также один из крупнейших работодателей: штат насчитывает около 13 тысяч сотрудников. Сумма всех налоговых платежей EVA за 2024 год составила почти 4,2 млрд грн. В компании уверены: добросовестная уплата налогов бизнесом играет ключевую роль в поддержке экономики страны, финансировании Вооруженных Сил, социальных программ и восстановлении инфраструктуры. Во время полномасштабной войны это — не только обязанность, но и вклад в устойчивость и будущее Украины.

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Также компания постоянно вводит благотворительные проекты, помогает в рамках социальных программ, участвует в специальных сборах средств для нужд ВСУ. Например, благодаря проекту "ГеройСаг" удалось собрать 9,5 миллионов гривен и приобрести 38 автомобилей на фронт в 2024 году. Также в прошлом году два разведывательных беспилотных комплекса Mini Shark появились на вооружении артиллерийской разведки 12-й бригады "Азова" НГУ в конце 2024 года благодаря проекту "Расправь крылья", который EVA организовала совместно с Фондом tech-сообщества KOLO: удалось собрать 7,1 млн грн. EVA также реализовала ряд инициатив, направленных на обеспечение наших защитников и защитниц необходимыми средствами для ухода.

Уже на протяжении 30 лет "Монделис Украина" является одним из ведущих предприятий пищевой отрасли Украины

"Корона": известный шоколад и социальные проекты для помощи украинцам

Бренд "Корона" в Украине появился еще в 1995 году, а значит в этом году он празднует свое тридцатилетие. Популярный шоколад производится на фабрике в Тростянце Сумской области, входящей в структуру компании "Монделис Украина". На предприятии по международным стандартам качества производятся продукты под такими популярными брендами, как "Корона", Milka, Alpen Gold, "Мишка "Барни", TUC, Oreo. Фабрика в Тростянце — одна из самых мощных в Украине и имеет полный цикл переработки какао бобов. Продукция, произведенная на Тростянецкой фабрике, реализуется на внутреннем рынке и экспортируется в страны Восточной Европы и Центральной Азии. "Монделис Украина" постоянно заботится о потребностях местной общины Тростянца, делая свой вклад в помощь больницам, школам, детским садам, спортивным обществам.

Уже в течение 30 лет "Монделис Украина" является одним из ведущих предприятий пищевой отрасли Украины, крупных налогоплательщиков, экспортеров и инвесторов в экономику Украины. А благотворительность и волонтерство — неотъемлемая составляющая ДНК компании и часть корпоративной культуры. Социальные программы компании — разноплановые и всегда нацелены на оказание наиболее необходимой помощи общинам. Всего с 2022 года совместно с Глобальным фондом Mondelēz International компания уже направила на поддержку Украины более 480 миллионов гривен.

Компании группы инвестировали в развитие в Украине 4,9 млрд грн Фото: Нова Пошта

Нова пошта: инвестиции, качество, масштабная помощь

Нова пошта — это известный украинский бренд, это большая украинская компания по экспресс-доставке, основанная в 2001 году. В целом группа компаний NOVA предоставляет клиентам полный спектр логистических, финансовых и ИТ-услуг в Украине и за рубежом. В группу входят украинские и международные компании, в частности логистическая компания Новая почта в Украине, Nova Post Europe, Nova Global, авиакомпания Supernova Airlines, финансовая компания NovaPay, ИТ-компания Nova Digital, а также топливно-энергетическая компания Nova Energy. Нова пошта является самой быстрой доставкой в Украине, доставляя ежедневно 1,5 млн посылок и грузов на следующий день, за 24 часа. Для своих клиентов компания открыла самую доступную сеть: более 13 300 отделений и 25 700 почтоматов — всего 39 000 точек сервиса. За 2024 год компания доставила 480 млн отправлений, что больше на 16%, чем в 2023 году. Также в декабре 2024 года компания установила новый суточный рекорд — доставлено 2,25 млн посылок и грузов.

За 9 месяцев 2024 года компании группы NOVA уплатили в Украине 8,6 млрд грн налогов, что на 10% больше, чем за соответствующий период прошлого года. А еще компании группы инвестировали в развитие в Украине 4,9 млрд грн — это на 40% больше, чем за 3 квартала прошлого года (3,5 млрд грн). Нова пошта — один из крупнейших в Украине работодателей, здесь работает 35 тысяч сотрудников. Компания имеет программу поддержки ветеранов, которая включает расширенную медицинскую страховку, возможность пройти реабилитацию в специализированном центре, переквалификации и смены места работы/должности и тому подобное. Сейчас в компании работает 380 ветеранов. Нова пошта инвестирует в приближение победы и активно помогает защитникам и гражданам, пострадавшим от войны. Компания на постоянной основе помогает 16 военным бригадам, закрывая все их запросы, и другим подразделениям, которые обращаются за помощью. Также она ежемесячно донатит на благотворительные фонды, участвует в крупных сборах, которые ведут другие компании, и организовывает собственные.

ПриватБанк активно внедряет социальные проекты и имеет собственный Благотворительный фонд Фото: УНИАН

ПриватБанк: доверие миллионов, помощь больницам

Крупнейший украинский банк, 100% которого принадлежит государству, годами сохраняет лидерские позиции: банку доверяют более 19 миллионов активных клиентов — физических и юридических лиц. Банк уже 33 года осуществляет финансовую деятельность на рынке страны. У банка — развитая сеть: более тысячи отделений, 5 тысяч банкоматов и 10 тысяч терминалов самообслуживания. ПриватБанк — также наиболее прибыльный банк в стране: по результатам 2024-го финансового года банк уплатил 41 млрд грн налога на прибыль (по результатам 2023 года — 26,7 млрд грн.).

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В целом прибыль банка до налогообложения по данным до аудита в 2024 году составила 81 млрд грн. О доверии к банку говорят и цифры: по состоянию на 1 января объем средств на счетах физлиц превысил 438 млрд гривен. Банк также активно кредитует население: на начало года объем кредитного портфеля (займы физлиц) превысил 79 мрд грн. ПриватБанк — один из крупнейших работодателей в Украине: в сети работает более 20 тысяч специалистов.

ПриватБанк активно внедряет социальные проекты и имеет собственный Благотворительный фонд "Допомагати просто!". Весь 2024 год Фонд поставлял критически важное медицинское оборудование, медикаменты и расходные материалы медицинского назначения с целью усиления украинских госпиталей и медицинских учреждений, опорных больниц и стабилизационных пунктов. Всего в прошлом году современное оборудование для более 30 областных опорных медучреждений и 5 детских больниц.